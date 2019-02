În perioada sarcinii, nu există o formulă magică pentru o alimentație sănătoasă. Cele mai importante principii de alimentație corectă se păstrează și în această situație. Trebuie să te vitaminizezi prin fructe, să consumi în mod regulat legume, cereale integrale și produse din făină integrală, trebuie să îți alegi cu atenție sursele de proteină, dar și pe cele de grăsimi sănătoase. Alături de toate acestea, alimentația din perioada sarcinii trebuie să se concentreze pe câțiva nutrienți esențiali, precum sursele de acid folic, esențiale în primul trimestru al sarcinii, calciu, vitamina D, fier și proteine.

7 alimente care nu trebuie să lipsească din meniul tău în perioada de sarcină:

1. Produsele lactate

În perioada de sarcină, lactatele se vor dovedi importante surse de proteine și calciu, care pot asigura o creștere sănătoasă a fetusului. Produsele lactate conțin două tipuri de proteină de foarte mare calitate, cazeina și zerul, dar și calciu, fosfor, vitamina B, magneziu și zinc. Poți încerca să introduci iaurtul grecesc în alimentația ta curentă.

2. Legumele

Legumele reprezintă o bogată sursă de fibre, proteine vegetale, fier, calciu și acid folic de care organismul tău va avea mare nevoie în perioada de sarcină, pentru sănătatea fetusului. Asigură-te că vei cuprinde în alimentația de zi cu zi năut, linte, mazăre și boabe de fasole, dar și broccoli, spanac și kale, bogate în antioxidanți și vitaminele C, K și A.

3. Cartofii dulci

Bogați în betacaroten, un compus care se transformă în vitamina A în organism, cartofii dulci trebuie incluși în alimentația curentă din perioada sarcinii. Vitamina A rezultată în urma consumului de cartofi dulci este esențială în dezvoltarea fetusului, motiv pentru care atunci când ești însărcinată specialiștii recomandă să crești cu 10-40% nivelul de vitamina A din organism.

4. Somonul

O sursă extraordinară de acizi grași omega-3, dar și de vitamina D, somonul este recomandat de cel mult două ori pe săptămână în perioada de sarcină, datorită beneficiilor pe care le aduce sistemului tău imunitar, dar și sănătății oaselor tale.

5. Ouăle

De foarte multe ori vei auzi sau vei citi despre superalimentele pe care trebuie să le incluzi într-o alimentație echilibrată. Dintre toate, pe primul loc se află ouăle, datorită faptului că prin ele organismul tău va primi câte un pic din fiecare nutrient de calitate de care ai nevoie, proteine și grăsimi. De asemenea, un ou reprezintă o bogată sursă de colină, esențială în dezvoltarea cerebrală.

6. Carnea

O altă sursă extraordinară de proteine este carnea, în special cea de pui, porc și vită. În cazul ultimelor două exemple, acestea mai conțin și fier și vitamina B, importante atunci când te pregătești să aduci un copil pe lume, și asta deoarece vei avea nevoie de mai mult fier în organism în al treilea trimestru de sarcină.

7. Fructele de pădure

Prin introducerea acestora în alimentația ta regulată vei reuși să aduci un plus de antioxidanți în organism, dar și de Vitamina C, extrem de eficientă în asimilarea fierului în organism. Fructele de pădure reprezintă o sursă excelentă de carbohidrați sănătoși, și, în plus, au un indice glicemic scăzut.