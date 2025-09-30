Aperol Spritz: rețetă, ingrediente, cum îl poți consuma

Aperol Spritz e băutura care a democratizat ora „aperitivo”. Este luminoasă, dulce-amăruie, efervescentă, cu parfum de portocală și ierburi, suficient de lejeră cât să deschidă pofta de mâncare și suficient de expresivă cât să țină singură conversația.

Secretul unui Aperol Spritz nu e lista de ingrediente, ci proporția și temperatura. Un raport clasic 3–2–1 între spumant, bitter și apă, toate foarte reci, turnate peste gheață mare și amestecate o singură dată, blând, doar cât să se lege. În felul acesta obții echilibrul ideal între gustul cu note amare și de citrice al Aperolului și aroma de fructe proaspete dată de Prosecco.

Spritzul s-a născut în nordul Italiei ca obicei habsburgic de a amesteca vinul cu apă, pentru a-l face mai lejer la cârciumile din regiunea Veneto. Aperol, creat în 1919 la Padova, a intrat în ecuație după al Doilea Război Mondial, când mixul cu Prosecco și sifon a devenit ritual de seară pe malurile lagunei. De acolo, băutura a urcat din piețele venețiene pe terasele din toată Italia și, odată cu moda aperitivului, a ajuns să fie unul dintre cele mai recognoscibile cocktailuri ale verii.

CITEȘTE ȘI: Top 10 cocktailuri de savurat vara. Rețete de cocktail ușor de facut acasă

Trucuri pentru cel mai bun Aperol Spritz

Articolul continuă după reclamă

Pentru cel mai bun Aperol Spritz răcește totul înainte, inclusiv paharul, și folosește cuburi mari, compacte, care se topesc lent. Gheața mică diluează și omoară spuma. Toarnă întâi Prosecco și doar apoi Aperolul, ca să păstrezi efervescența, completează cu un splash de apă minerală bine carbogazificată și amestecă o singură dată de jos în sus. Alege un Prosecco brut sau extra-dry, în funcție de cât de dulce vrei rezultatul, și garnisește cu o felie groasă de portocală.

Dacă băutura ți se pare prea siropoasă, corecteaz-o cu un strop suplimentar de spumant sau cu puțină zeamă de portocală proaspătă, nu cu mai multă apă. Evită paiul și paharul îngust. Un pahar de vin lasă aromele să se deschidă și păstrează gheața la distanță de nas.

CITEȘTE ȘI: Ce cocktail-uri pe bază de vin spumant putem pregăti pentru diverse petreceri

Variante de Aperol Spritz

Dacă vrei să rămâi în registrul venețian, schimbă Aperolul cu Select și decorează cu o măslină verde, pentru o o un gust amar mai puternic. Pentru un profil mai intens și rubiniu, treci la Campari, iar pentru un ton vegetal și ușor amar, mergi pe Cynar.

Mai poți face un Limoncello Spritz dacă vrei să aduce note de pe Coasta Amalfi. De asemenea, poți folosi Hugo pentru note mai florale. Poți construi și versiuni cu alcool redus sau fără alcool folosind aperitive non-alcoolice și spumante dealcoolizate, păstrând același raport între ingrediente.

CITEȘTE ȘI: Cocktail-uri fără alcool - cele mai interesante și gustoase rețete

Rețetă de Aperol Spritz

Ingrediente

90 ml Prosecco bine răcit

60 ml Aperol

30 ml apă minerală carbogazificată (splash)

gheață din abundență

1 felie groasă de portocală

Mod de preparare

Se umple un pahar mare de vin cu gheață și se răsucește ca să i se răcească pereții. Se golește excesul de apă topită. Se toarnă Prosecco, apoi Aperolul și, la final, un splash de apă minerală. Se amestecă o singură dată, blând, de jos în sus, doar cât să se omogenizeze fără să pierzi efervescența, și se pune felia de portocală în interiorul paharului.

Pentru un cocktail mai lejer, se crește ușor cantitatea de apă minerală. Dacă se simte prea dulce se mai adaugă câțiva mililitri în plus de Prosecco sau un strop de zeamă de portocală pentru echilibru. Se servește imediat, foarte rece.