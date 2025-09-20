Cele mai bune rețete de budincă de fructe. 6 rețete pe care trebuie să le încerci

Antena Căutare
Budincile de fructe sunt definiția desertului inteligent. Au ingrediente puține, tehnici simple, gust intens. Combinația dintre fructe bine coapte, agentul de îngroșare potrivit și un echilibru corect între aciditate și dulce oferă un desert cremos, luminos și surprinzător de rafinat.

Budinca cu fructe se poate completa cu condimente pentru a pune mai bine în valoare aromele fructelor | Shutterstock

Cele mai reușite budinci pornesc de la calitatea fructului și de la rolul pe care îl joacă aciditatea. Un mango sau o piersică foarte coaptă cer mai puțin zahăr, în timp ce zmeura, murele ori fructul pasiunii au nevoie de o doză suplimentară de îndulcire și, uneori, de grăsime din smântână sau lapte de cocos pentru rotunjirea gustului.

Textura se construiește diferit: amidonul și ouăle dau densitate caldă budincilor fierte sau coapte; gelatina ori agar-agarul oferă o priză fermă pentru preparatele la rece; semințele de chia leagă natural mixurile cu iaurt, lapte și piure de fructe. Temperatura este crucială: o budincă turnată în forme trebuie răcită lent pentru a se seta uniform, iar una coaptă la bain-marie capătă un strat fin, curd-like, sub o suprafață aurie.

Aromele potrivite pot transforma un desert obișnuit într-unul memorabil. Vanilia înnobilează budincile de fructe galbene, citricele ascut dulceața piureurilor dense, iar laptele de cocos servește drept contrapunct exotic pentru mango sau ananas. Fructele pot fi folosite în două registre – piure pentru structură și topping proaspăt pentru contrast. Un sos strecurat din mure sau afine aduce culoare saturată și claritate de gust, în timp ce un strat subțire de frișcă bătută echilibrează aciditatea. Servirea în ramekine individuale crește eleganța și ajută la controlul porțiilor.

Budincă de mango

Ingrediente

  • 10 g gelatină pudră fără aromă
  • 120 ml apă fierbinte
  • 100 g zahăr
  • 1 vârf de cuțit sare
  • 280 g mango congelat, parțial sau complet decongelat
  • 240 ml lapte de cocos neîndulcit
  • Ingrediente opționale: cubulețe de mango proaspăt, frișcă pentru decor

Mod de preparare

Se pune gelatina într-un bol mediu și se toarnă apa fierbinte (dar nu clocotită) peste ea, amestecând cu telul până când se dizolvă complet. Se adaugă zahărul și sarea și se amestecă din nou până când cristalele de zahăr se topesc. Mango-ul se transferă în blender și se pasează până se obține un piure fin și omogen. Piureul obținut se adaugă peste amestecul de gelatină și apă, împreună cu laptele de cocos neîndulcit, și se amestecă bine pentru omogenizare.

Compoziția se toarnă în borcanele sau forme mici termorezistente, astfel încât să rezulte aproximativ șapte porții a câte 120 ml fiecare. Se acoperă recipientele și se dau la frigider pentru cel puțin două ore, până când budinca se încheagă. Înainte de servire, se decorează cu cubulețe de mango proaspăt și, dacă se dorește, cu frișcă.

Budincă pufoasă de lămâie cu strat de lemon curd

Ingrediente

  • 50 g unt
  • 200 g zahăr fin (golden caster sugar)
  • 1 lămâie, coajă rasă fin
  • 100 ml suc de lămâie (inclusiv sucul din lămâia rasă)
  • 3 ouă, separate
  • 50 g făină albă, cernută
  • 250 ml lapte
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • zahăr pudră pentru décor
  • smântână lichidă grasă (double cream) pentru servire

Mod de preparare

Se încălzește cuptorul la 180°C (160°C cu ventilație) sau treapta 4 la gaz. Se pune untul, zahărul și coaja de lămâie în robotul de bucătărie și se mixează până când compoziția devine palidă și cremoasă. Se adaugă pe rând sucul de lămâie, gălbenușurile, făina cernută, laptele și extractul de vanilie, mixând după fiecare adăugare până se obține un aluat neted. Albușurile se bat separat cu mixerul până când devin ferme, dar nu rigide, apoi se încorporează delicat în compoziția de lămâie, cu mișcări de jos în sus, pentru a păstra aerul din albușuri.

Se toarnă compoziția într-o formă termorezistentă unsă cu unt, de tip sufleu sau vas de copt, și se așază forma într-o tavă mai mare umplută pe jumătate cu apă fierbinte. Se coace timp de 45–50 de minute, până când partea superioară este ușor rumenită și fermă, iar dedesubt s-a format un strat cremos de lemon curd. Budinca se servește fierbinte, pudrată cu zahăr pudră și, opțional, însoțită de smântână lichidă grasă, pentru un plus de catifelare.

Budincă cu fructul pasiunii și limetă

Ingrediente

  • 6 fructe ale pasiunii
  • sucul de la 1 limetă
  • 600 ml smântână lichidă grasă (double cream)
  • 100 g zahăr fin (caster sugar)

Mod de preparare

Se pune smântâna lichidă împreună cu zahărul într-o cratiță și se încălzește la foc mediu, amestecând până când zahărul se dizolvă complet. Se mărește apoi temperatura și se lasă să fiarbă timp de 3 minute, fără a amesteca excesiv, după care se ia cratița de pe foc. Se taie în jumătate 5 fructe ale pasiunii și se scot pulpa și semințele cu o lingură. Pulpa obținută se pune în robotul de bucătărie prevăzut cu lamă și se mixează până devine omogenă. Sucul se trece printr-o sită fină, pentru a separa semințele, care se aruncă.

Se adaugă sucul de fructul pasiunii în crema caldă de smântână și zahăr, amestecând ușor; compoziția va începe să se îngroașe. Se încorporează apoi și sucul de lime, amestecând din nou, ceea ce va accentua procesul de îngroșare. Crema rezultată se toarnă în șase forme mici termorezistente (ramekine) și se lasă să se răcească la temperatura camerei. După răcire, se acoperă și se dau la frigider pentru cel puțin 3 ore, până la închegare.

În momentul servirii, se taie în jumătate fructul pasiunii rămas și se scoate pulpa cu semințele, care se distribuie uniform peste suprafața fiecărui desert. Preparatul se servește rece, fiind un final perfect pentru o masă elegantă, cu gust proaspăt și exotic.

Budincă de chia cu căpșuni

Ingrediente

  • 340–450 g căpșuni proaspete, tăiate grosier, sau congelate, dezghețate (se pot folosi și alte fructe)
  • 240 ml lapte, de vacă sau vegetal (preferabil lapte de ovăz)
  • 240 g iaurt, de vacă sau vegetal (preferabil iaurt simplu integral)
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • 60 ml sirop de arțar sau miere
  • 80 g semințe de chia
  • căpșuni proaspete tăiate sau alte fructe și/sau frișcă, pentru servire (opțional)

Mod de preparare

Se pun căpșunile, laptele, iaurtul, extractul de vanilie și siropul de arțar (sau mierea) într-un bol mediu. Cu ajutorul unui blender vertical se pasează ingredientele până se obține un piure fin și omogen. Alternativ, se pot mixa într-un blender obișnuit, apoi se transferă compoziția în bol. Se adaugă semințele de chia și se amestecă foarte bine, astfel încât acestea să fie distribuite uniform în amestec.

Bolul se acoperă și se dă la frigider pentru cel puțin 4 ore, sau peste noapte, până când semințele absorb lichidul și capătă o textură gelatinoasă, formând o budincă densă și cremoasă. Înainte de servire, budinca se amestecă ușor și se pune în cupe individuale. Se poate decora cu căpșuni proaspete tăiate, alte fructe după preferință sau un strat fin de frișcă, pentru un plus de savoare și aspect atrăgător.

Budincă cu mure și frișcă

Ingrediente

  • Pentru sosul de mure
  • 125 g mure proaspete
  • 1 lingură zahăr
  • 45 ml apă
  • Pentru budincă
  • 100 g zahăr
  • 40 g făină albă
  • 1 vârf de cuțit sare
  • 4 gălbenușuri
  • 480 ml lapte cu conținut scăzut de grăsime
  • 1/2 linguriță extract de vanilie
  • Pentru frișcă
  • 160 ml smântână pentru frișcă
  • 2 linguri zahăr
  • Pentru decor
  • 125 g mure proaspete
  • Frunze de mentă proaspătă

Mod de preparare

Pentru sos, se pun 125 g mure în blender și se pasează până se obține un piure fin. Piureul se transferă într-o crăticioară, se adaugă zahărul și apa, apoi se fierbe la foc mic până se îngroașă ușor. Sosul se strecoară printr-o sită fină, presând cu dosul unei linguri pentru a extrage cât mai mult lichid, apoi se lasă la răcit.

Pentru budincă, se amestecă într-o cratiță zahărul, făina și sarea. Se adaugă gălbenușurile și laptele, amestecând cu telul până se omogenizează. Se pune la foc mediu și se gătește timp de aproximativ 6 minute, amestecând frecvent, până când compoziția se îngroașă. Se ia de pe foc, se adaugă extractul de vanilie și se amestecă. Budinca se acoperă cu folie de aluminiu și se lasă la frigider timp de 2 ore pentru a se răci complet.

Pentru frișcă, se bate smântâna cu mixerul la viteză medie, adăugând treptat zahărul, până când se formează vârfuri moi.

La servire, budinca se împarte în cupe sau boluri. Peste fiecare porție se toarnă un strat de sos de mure, se adaugă un mot de frișcă, se decorează cu mure proaspete și frunze de mentă, obținând un desert răcoritor, elegant și plin de aroma fructelor de pădure.

Budincă de piersici

Ingrediente

  • 500 g piersici proaspete bine coapte sau din compot (scurse de lichid)
  • 100 g zahăr
  • 40 g făină albă
  • 1 vârf de cuțit sare
  • 4 gălbenușuri
  • 500 ml lapte integral
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • 200 ml smântână pentru frișcă
  • 2 linguri zahăr pudră
  • frunze de mentă pentru decor

Mod de preparare

Piersicile se curăță de coajă (dacă sunt proaspete), se taie cubulețe și se pasează cu blenderul până se obține un piure fin. Într-o cratiță, se amestecă zahărul, făina și sarea, apoi se adaugă gălbenușurile și laptele, amestecând cu telul până la omogenizare. Cratița se pune pe foc mediu și se fierbe compoziția timp de aproximativ 6–8 minute, amestecând constant, până când se îngroașă. Se ia de pe foc și se adaugă extractul de vanilie, amestecând ușor.

Piureul de piersici se încorporează în budinca caldă, păstrând câteva linguri pentru decor. Compoziția se împarte în cupe sau boluri și se lasă să se răcească la temperatura camerei, apoi se acoperă și se dă la frigider pentru cel puțin 2 ore.

Separat, se bate smântâna pentru frișcă cu zahărul pudră până la consistența pufoasă. Budinca se servește rece, decorată cu frișcă, puțin piure de piersici și frunze de mentă, pentru un aspect proaspăt și atrăgător.

