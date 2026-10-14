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Ce alimente sănătoase poți cumpăra cu un buget redus. Opțiunile recomandate de nutriționiști, care nu trebuie să coste o avere

Te-ai întrebat ce alimente sănătoase poți cumpăra cu un buget redus? Unele dintre ele oferă o senzație de sațietate pentru o durată mai lungă, dincolo de compușii nutrivi esențiali.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 17:01 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 17:04
Unele alimente oferă volum și nutrienți la un preț mai redus | Shutterstock
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O alimentație sănătoasă e esențială pentru starea noastră de bine fizică și mentală, susține sistemul imunitar și reduce riscul de boli cronice.

Un aport suficient de vitamine, minerale și nutrienți, cum ar fi grăsimile sănătoase și fibrele, contribuie la menținerea sănătății pielii, ochilor, oaselor, inimii și creierului, potrivit Cleveland Clinic.

De fapt, o alimentație deficitară a fost asociată cu o stare de spirit scăzută și cu probleme de sănătate mintală.

Cu toate acestea, pentru mulți oameni, costul alimentelor nutritive poate reprezenta un obstacol semnificativ.

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La ce trebuie să fii atent când alegi ce alimente să cumperi

Din păcate, multe persoane sunt nevoite să își reducă semnificativ consumul de alimente sănătoase din cauza constrângerilor financiare. În ciuda acestei provocări, a mânca bine cu un buget redus e un obiectiv care poate fi atins. Implică, însă planificare inteligentă și alegeri cumpătate la cumpărături.

Tot ce mâncăm e folosit de organism drept combustibil pentru a funcționa la capacitate maximă și pentru a ne menține sănătoși.

Carbohidrații, de exemplu, oferă organismului glucoză, care hrănește mușchii și organele, inclusiv creierul. De fapt, carbohidrații sunt principala sursă de energie a corpului.

Proteinele sunt esențiale pentru creștere, dezvoltarea creierului, sănătatea oaselor, hormoni și sistemul imunitar.

Anumite tipuri de grăsimi sunt, de asemenea, folosite pentru energie și ne ajută să absorbim vitamine importante. Acești 3 nutrienți sunt numiți macronutrienți și trebuie să îi consumăm în mod regulat, scrie Good Food.

Vitaminele și mineralele sunt, de asemenea, esențiale pentru o sănătate bună. Vitamina C susține sistemul imunitar și ajută la prevenirea bolilor de inimă, în timp ce vitamina K ajută la consolidarea oaselor. Calciul e esențial pentru dinți sănătoși și fierul pentru producerea de celule roșii din sânge.

Acestea sunt doar câteva exemple despre modul în care corpul nostru folosește hrana pe care o consumăm.

Ca urmare, avem nevoie de o dietă bine echilibrată, care include o varietate de fructe, legume, cereale integrale și proteine slabe.

Cu toate acestea, odată cu creșterea prețurilor alimentelor, mulți oameni optează pentru variante mai ieftine, care sunt adesea mai puțin nutritive, ultraprocesate și ne afectează negativ sănătatea.

Sfaturi pentru o alimentație sănătoasă cu un buget redus

Deși alimentația sănătoasă e adesea percepută ca fiind scumpă, există modalități de a o face mai accesibilă.

În primul rând, te ajută să planifici mesele din timp și să le bazezi pe ingrediente mai ieftine. Când planifici din timp, nu doar că reduci risipa alimentară, dar eviți și cumpărăturile de impuls atunci când îți e foame și nu ai nimic pregătit.

Citește și: Ce să consumi pentru a-ți susține imunitatea în sezonul gripei. Alimentele recomandate de specialiști.Ce să nu lipsească din dietă

Dacă ai spațiu și posibilități, când anumite alimente sunt la reducere, poți cumpăra în cantități mai mari alimentele pe care știi sigur că le vei consuma. De exemplu, lucruri de bază precum făina, zahărul, mălai, ulei etc. Pe termen lung, această strategie te ajută să economisești bani.

În aceeași categorie intră și conservele de legume, de exemplu, care pot rezista și ani de zile, în funcție de ingrediente.

În plus, e indicat să verifici ingredientele pe care le ai deja acasă. De multe ori, tindem să cumpărăm anumite alimente pe care le aveam deja în frigider, dar de care am uitat.

Dacă vei cumpăra produse de sezon, atunci cresc șansele să le prinzi la prețuri mai reduse.

Proteina animală e, de obicei, cel mai scump aliment din coșul de cumpărături. Dacă îți bazezi mai multe mese pe bază de plante, poți economisi pe termen lung.

Ce alimente sănătoase poți cumpăra cu un buget redus

Atunci când vine vorba de alimente sănătoase cu un buget redus, experții sfătuiesc să te concentrezi pe aportul nutrițional, dar și pe volum, scrie Cozy Meal. Iată câteva alimente sănătoase care tind să aibă prețuri reduse:

Linte roșie

„Ingredientul meu ieftin preferat e lintea roșie,” susține Fiona Hunter, nutriționist. „E o sursă excelentă de fibre, proteine, vitamine din complexul B și o sursă utilă de fier și zinc.”

Un bonus atunci când vine vorba de linte e că se prepară și se gătește rapid și ușor, pentru că nu necesită înmuiere prealabilă. În plus, e foarte versatilă, de la supe, la garnituri și chiar o metodă de a oferi mai mult volum preparatelor care conțin carne tocată.

Sardine

Pe Internet a apărut o nouă tendință legată de consumul sardinelor, datorită substanțelor benefice pe care le conțin.

Sardinele sunt bogate în grăsimi sănătoase Omega-3, sunt o sursă de proteine extrem de gustoasă și la îndemână în cămară. Chiar dacă peștele proaspăt e scump, sardinele oferă oportunitatea de a consuma pește la un preț accesibil. În aceeași categorie intră și conservele de ton, mai ales când sunt la reducere.

Fasole uscată

Fasolea uscată e considerată un aliment important în numeroase culturi. Are un preț accesibil, poate rezista în cămară mult timp și absoarbe mult lichid în procesul de gătire, ceea ce crește volumul.

E o sursă bună de proteine și fibre, precum și de vitamine B, magneziu, acid folic, zinc și fier. Fasolea are o textură delicioasă care se pretează la tot felul de preparate, de la salate la tocănițe și paste tartinabile.

Legumele congelate

Uneori, legumele congelate pot avea un preț mai redus decât cele proaspete. Un mare avantaj e că poți folosi cât vrei din pungă, după care să o bagi înapoi în congelator, fără să îți faci griji că se va strica. Ceea ce reduce risipa alimentară și, automat, ajută și bugetul.

Dacă nu găsești legume congelate la un preț accesibil, poți cumpăra fructe proaspete în sezon, pe care să le pregătești și congelezi chiar tu, dar atunci e vorba de mai mult timp dedicat acestui proces.

Ouă

Chiar dacă prețul pentru ouă a crescut în ultimii ani, în continuare reprezintă o sursă de proteine de înaltă calitate mai ieftină.

Citește și: Ce să mănânci alături de ouă la micul dejun. 5 alimente care pot ajuta tensiunea și colesterolul

Sunt bogate din punct de vedere nutrițional. Includ nutrienți mai greu de obținut, cum ar fi vitaminele D și B12, și sunt foarte versatile.

Cartofi

Cartofii au cel mai mare index de sațietate dintre toate alimentele comune. Ceea ce înseamnă că ai senzație că ești plin pentru o perioadă mai lungă de timp, esențială atunci când ai de-a face cu un buget foarte restrâns.

În plus, sunt foarte versatili și pot fi combinați cu alte alimente cu preț redus, precum ceapa și morcovii.

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