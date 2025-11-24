Ce trebuie să știi despre avocado și cum a devenit atât de celebru. Care sunt principalele beneficii ale acestui fruct

Avocado își are rădăcinile în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, în regiunile tropicale din Mexic, Guatemala și Indiile de Vest.

Ce trebuie să știi despre avocado. Care sunt principalele beneficii ale acestui fruct | Shutterstock

Nu este o legumă, așa cum mulți cred, ci un fruct, iar cea mai cunoscută varietate este Hass, numită și „avocado pară”.

Ce trebuie să știi despre avocado. Care sunt principalele beneficii ale acestui fruct

Avocado este considerat un super-aliment pe bună dreptate. Conține:

7 grame de fibre per fruct – adică 27% din necesarul zilnic recomandat.

20% din necesarul zilnic de folat, esențial pentru sănătatea celulară.

Mai mult potasiu decât banana, un element-cheie pentru sănătatea cardiovasculară.

Grăsimi sănătoase – 77% din caloriile fructului provin din grăsimi, majoritatea mononesaturate, benefice pentru inimă și creier.

Pe lângă aportul nutrițional, avocado este recunoscut pentru efectele sale antiinflamatorii, uleiul de avocado putând ajuta la prevenirea bolilor gingivale sau la ameliorarea durerilor artritice.

Beneficii pentru piele și vindecare

Avocado nu este util doar în bucătărie. Aplicat pe piele sub formă de mască, poate hidrata intens, iar uleiul său poate accelera vindecarea rănilor minore. Extractul de avocado este folosit și în cosmetică datorită proprietăților antioxidante.

Odată cu ascensiunea rețetelor sănătoase și a obsesiei pentru avocado toast — care în 2017 genera peste 3 milioane de fotografii încărcate zilnic pe Instagram — fructul a devenit un simbol al generației noi.

În bucătărie, avocado este extrem de versatil:

Poate fi consumat în toasturi, salate, guacamole sau California Roll — sushi-ul creat în anii ’60, când un chef japonez a folosit avocado în locul tonului.

Este folosit în deserturi în Indonezia și Filipine, unde se combină cu lapte și zahăr.

Se poate transforma în înghețată, budincă sau chiar băuturi dulci.

Pentru o prezentare spectaculoasă, se poate servi umplut cu diverse ingrediente.

În bucătăria mexicană, frunzele de avocado sunt folosite pentru a împacheta carnea înainte de gătire.

Există și practici ingenioase: cojile și sâmburii de avocado se pot fierbe pentru a obține un colorant natural roz, iar sâmburele poate fi folosit pentru a propaga o plantă decorativă, potrivit thistle.co.

Cum alegi și cum păstrezi un avocado perfect

Cum îți dai seama că un avcado e copt. Iată câteva trucuri utile:

Un avocado copt are coaja mai închisă la culoare și ușor moale la atingere.

Dacă tulpina mică de la capăt se mișcă, fructul este gata de consum.

Pentru a-l coace mai repede, îl poți pune într-o pungă de hârtie cu o banană coaptă.

Pentru a preveni oxidarea guacamolei, acoperă suprafața cu o peliculă subțire de apă sau suc de lămâie, nu cu sâmburele — acesta, contrar miturilor, nu oprește înnegrirea.

Avocado a devenit un element central în cultura pop și nu doar: de la avolatte-ul servit într-o coajă de avocado într-o cafenea australiană, până la tatuajul cu avocado al lui Miley Cyrus.

Avocado a devenit un element central în cultura pop și nu doar: de la avolatte-ul servit într-o coajă de avocado într-o cafenea australiană, până la tatuajul cu avocado al lui Miley Cyrus.