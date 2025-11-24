Antena Căutare
Home Lifestyle Food Ce trebuie să știi despre avocado și cum a devenit atât de celebru. Care sunt principalele beneficii ale acestui fruct

Ce trebuie să știi despre avocado și cum a devenit atât de celebru. Care sunt principalele beneficii ale acestui fruct

Avocado își are rădăcinile în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, în regiunile tropicale din Mexic, Guatemala și Indiile de Vest.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 24 Noiembrie 2025, 15:12 | Actualizat Luni, 24 Noiembrie 2025, 15:46
Ce trebuie să știi despre avocado. Care sunt principalele beneficii ale acestui fruct | Shutterstock

Nu este o legumă, așa cum mulți cred, ci un fruct, iar cea mai cunoscută varietate este Hass, numită și „avocado pară”.

Ce trebuie să știi despre avocado. Care sunt principalele beneficii ale acestui fruct

Avocado este considerat un super-aliment pe bună dreptate. Conține:

  • 7 grame de fibre per fruct – adică 27% din necesarul zilnic recomandat.
  • 20% din necesarul zilnic de folat, esențial pentru sănătatea celulară.
  • Mai mult potasiu decât banana, un element-cheie pentru sănătatea cardiovasculară.
  • Grăsimi sănătoase – 77% din caloriile fructului provin din grăsimi, majoritatea mononesaturate, benefice pentru inimă și creier.
Articolul continuă după reclamă

Pe lângă aportul nutrițional, avocado este recunoscut pentru efectele sale antiinflamatorii, uleiul de avocado putând ajuta la prevenirea bolilor gingivale sau la ameliorarea durerilor artritice.

Citește și: Cum se prepară un guacamole ca la carte. Trucuri pentru orice gurmand

Beneficii pentru piele și vindecare

Avocado nu este util doar în bucătărie. Aplicat pe piele sub formă de mască, poate hidrata intens, iar uleiul său poate accelera vindecarea rănilor minore. Extractul de avocado este folosit și în cosmetică datorită proprietăților antioxidante.

Odată cu ascensiunea rețetelor sănătoase și a obsesiei pentru avocado toast — care în 2017 genera peste 3 milioane de fotografii încărcate zilnic pe Instagram — fructul a devenit un simbol al generației noi.

În bucătărie, avocado este extrem de versatil:

  • Poate fi consumat în toasturi, salate, guacamole sau California Roll — sushi-ul creat în anii ’60, când un chef japonez a folosit avocado în locul tonului.
  • Este folosit în deserturi în Indonezia și Filipine, unde se combină cu lapte și zahăr.
  • Se poate transforma în înghețată, budincă sau chiar băuturi dulci.
  • Pentru o prezentare spectaculoasă, se poate servi umplut cu diverse ingrediente.
  • În bucătăria mexicană, frunzele de avocado sunt folosite pentru a împacheta carnea înainte de gătire.

Există și practici ingenioase: cojile și sâmburii de avocado se pot fierbe pentru a obține un colorant natural roz, iar sâmburele poate fi folosit pentru a propaga o plantă decorativă, potrivit thistle.co.

Citește și: Mierea albastră: cum este obținută. Ce beneficii are acest superaliment

Cum alegi și cum păstrezi un avocado perfect

Cum îți dai seama că un avcado e copt. Iată câteva trucuri utile:

  • Un avocado copt are coaja mai închisă la culoare și ușor moale la atingere.
  • Dacă tulpina mică de la capăt se mișcă, fructul este gata de consum.
  • Pentru a-l coace mai repede, îl poți pune într-o pungă de hârtie cu o banană coaptă.
  • Pentru a preveni oxidarea guacamolei, acoperă suprafața cu o peliculă subțire de apă sau suc de lămâie, nu cu sâmburele — acesta, contrar miturilor, nu oprește înnegrirea.

Avocado a devenit un element central în cultura pop și nu doar: de la avolatte-ul servit într-o coajă de avocado într-o cafenea australiană, până la tatuajul cu avocado al lui Miley Cyrus.

Oamenii consumă în cantități mari acest fruct pe întreg globul. Însă multă lume nu știe ce este avocado - un fruct sau o legumă. Puteți răspunde la o întrebare cu privire la acest aspect pe fructeșilegume.a1.ro.

Este bine sau nu să bagi carnea proaspătă imediat la congelator. Ce recomandă Chef Ștefan Popescu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este extraordinar de inteligent Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este extraordinar de inteligent
Observatornews.ro Explicaţia unui pasager din avionul "fugărit" pe pista aeroportului de doi români: "Nu au fost singurii" Explicaţia unui pasager din avionul "fugărit" pe pista aeroportului de doi români: "Nu au fost singurii"
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns „Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Este bine sau nu să bagi carnea proaspătă imediat la congelator. Ce recomandă Chef Ștefan Popescu
Este bine sau nu să bagi carnea proaspătă imediat la congelator. Ce recomandă Chef Ștefan Popescu
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Rețeta mănăstirească de sarmale de post. Cum se prepară la Mănăstirea Putna
Rețeta mănăstirească de sarmale de post. Cum se prepară la Mănăstirea Putna
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Putin trage încă de sforile ”marionetei” Trump, dar Vladimir este anunțat: Cineva va tăia firele
Putin trage încă de sforile ”marionetei” Trump, dar Vladimir este anunțat: Cineva va tăia firele Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Castraveți murați crocanți în saramură. Trucuri ca să nu se înmoaie castraveții
Castraveți murați crocanți în saramură. Trucuri ca să nu se înmoaie castraveții HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
„Urmează Apocalipsa Online!”: Fostul hacker nr. 1 al Americii dezvăluie cele mai periculoase escrocherii care vin peste noi
„Urmează Apocalipsa Online!”: Fostul hacker nr. 1 al Americii dezvăluie cele mai periculoase escrocherii care... Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
Ai fost în șomaj sau ai primit plăți compensatorii? Iată cum se contorizează aceste perioade la pensie
Ai fost în șomaj sau ai primit plăți compensatorii? Iată cum se contorizează aceste perioade la pensie Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Paste cu carne tocată și sos cremos de roșii. O cină gata în 30 de minute
Paste cu carne tocată și sos cremos de roșii. O cină gata în 30 de minute Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x