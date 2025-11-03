Antena Căutare
Home News Inedit Mierea albastră: cum este obținută. Ce beneficii are acest superaliment

Mierea albastră: cum este obținută. Ce beneficii are acest superaliment

„Blue Honey” a luat cu asalt piața internațională. Iată cum este produsă și ce conține.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 16:58 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 16:58
Galerie
Cum este obținută mierea albastră și ce beneficii are | Shutterstock

Mierea albastră („Blue Honey”) este noua atracția pe piața internațională. Este vorba de un produs tradițional transformat într-un superaliment dorit de toată lumea.

Citește și: Cele mai bune 12 alimente pentru o sarcină sănătoasă

Ce conține mierea albastră. Ce valoare nutrițională are acest produs alimentar

Inginerii chimici din Grecia au venit pe piață cu un produs inedit, și anume mierea albastră. Culoarea este una vibrantă, care nu mai aduce deloc cu aceea tradițională de auriu, galben sau portocaliu.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce să mănânci la micul dejun pentru a crește nivelul de testosteron

George Lignos, creatorul acestui produs-minune, a explicat ideea din spatele mierii albastre, confom unei surse: „Acesta este un produs din miere, ceea ce înseamnă că este 98% miere, iar ceilalți 2% provin din spirulină. Ceea ce fac este să extrag spirulina — iau doar pigmentul albastru din celulele ei, îl concentrez și îl amestec în miere.”

Astfel că, secretul culorii inedite este spirulina. George Lignos a ales mierea din flori de portocal, deoarece are o culoare deschisă, și poate primi pigmentul puternic al spirulinei.

Citește și: Ce se întâmplă cu organismul tău dacă introduci spirulina în alimentație?

Este foarte important faptul că, procesul de extracție nu afectează gusutul sau textura mierii.

Mierea albastră a devenit rapid un succes în plan internațional, invenția lui George Lignos primind primind reacții copleșitoare. Turiștii din Creta sunt atrași ”ca la miere” de noul produs alimentar.

Citește și: A descoperit care este singurul produs cu care s-a plecat în cosmos: "Are efecte miraculoase asupra sănătății!"

„Marele succes a fost în Chania. Avem diverse produse expuse chiar lângă casă, iar când turiștii văd mierea albastră, rămân uimiți și vor imediat să o încerce”, a declarat acesta.

Pe lângă culoarea deosebită, produsul conține și valori nutriționale excepționale, datorită spirulinei.

Citește și: Cele mai simple rețete de terci de ovăz pentru un mic dejun gustos și sănătos

Echipa de la It’s Alive dorește să se impună și pe piața din Statele Unite ale Americii, într-o colaborare cu Laconic Foods, produsul fiind însă exclusiv sub marca Cyano.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce se întâmplă dacă consumi cacao des? Beneficii cacao, ce nutrienți și proprietăți deține

Ce este spirulina

Conform unei surse, spirulina (Arthrospira platensis) este o microalgă din clasa algelor albastre-verzi (cianobacterii), care are în compoziția sa o concentrație ridicată de proteine și nutrienți. Cel mai frecvent, ea este consumată sub formă de supliment alimentar, însă este și un ingredient important în diverse alimente, precum smoothie-uri, batoane proteice sau băuturi energizante.

Citește și: Apa cu semințe de chia. Beneficii, proprietăți și recomandări

Spirulina este considerată un superaliment, fiind nelipsită din dieta astronauților NASA în timpul misiunilor în spațiu. Este bogată în vitamine, minerale și antioxidanți, fiind o sursă de proteine generoasă, de compuși nutritivi, dar și de aminoacizi - conținând toți cei 20 de aminoacizi esențiali. Astfel este un superaliment care ajută organismul să funcționeze corespunzător.

Poate fi folosită în scopuri terapeutice, această funcție având-o încă din secolul al XIII-lea. În prezent, este cultivată în America Centrală, America e Sud, Asia și Europa.

Citește și: Beneficiile miraculoase pe care le poate avea consumul de lapte de capră. De ce e bun pentru organism

Consumul de spirulină crește energia și îmbunătățește starea de bine, reduce colesterolul, îmbunătățește sănătatea inimii, ameliorează simptomele alergiilor, susține sistemul imunitar, sprijină organismul în procesul de scădere în greutate, echilibrează nivelul de glucoză serică și îmbunătățește funcțiile cognitive.

colaj albină pe o floare de portocal, apicultor la un stup
+33
Mai multe fotografii

Spirulina ar trebui introdusă în dietă în urma unei discuții cu medicul.

Un șofer Tesla a avut un accident cu șanse de „1 la un miliard”. Ce s-a izbit de parbrizul lui...
Înapoi la Homepage
AS.ro Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!” Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
Observatornews.ro Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Un șofer Tesla a avut un accident cu șanse de „1 la un miliard”. Ce s-a izbit de parbrizul lui
Un șofer Tesla a avut un accident cu șanse de „1 la un miliard”. Ce s-a izbit de parbrizul lui
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor Catine.ro
De ce nu trebuie să porți o geacă în timp ce conduci. Experții au dezvăluit detaliul cunoscut de puțini șoferi
De ce nu trebuie să porți o geacă în timp ce conduci. Experții au dezvăluit detaliul cunoscut de puțini șoferi
Urmează un nou proiect profesional pentru Bergüzar Korel. Despre ce este vorba și unde va putea fi văzută vedeta
Urmează un nou proiect profesional pentru Bergüzar Korel. Despre ce este vorba și unde va putea fi văzută vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Companie elvețiană folosită de Călin Georgescu, legată de o rețea rusă de spionaj tehnico-militar
Companie elvețiană folosită de Călin Georgescu, legată de o rețea rusă de spionaj tehnico-militar Libertatea.ro
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, după 8 ani de relație. Ce a mărturisit vedeta: „Am anumite standarde…”
Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, după 8 ani de relație. Ce a mărturisit... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Frittata cu broccoli, brânză și legume. O rețetă inspirată din bucătăria italiană
Frittata cu broccoli, brânză și legume. O rețetă inspirată din bucătăria italiană HelloTaste.ro
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii.... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu Jurnalul
Nu toți oamenii rămân. Dar fiecare lasă o lecție care te aduce mai aproape de tine
Nu toți oamenii rămân. Dar fiecare lasă o lecție care te aduce mai aproape de tine Kudika
Cu ce se limpezește zeama de varză corect, ca să nu se strice
Cu ce se limpezește zeama de varză corect, ca să nu se strice Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat
Turnul Torre dei Conti din Roma, prăbușit în timpul renovărilor: un român, sub dărâmături. Altul, salvat Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Cum se face humusul de sfeclă roșie. Rețeta cremoasă care arată spectaculos
Cum se face humusul de sfeclă roșie. Rețeta cremoasă care arată spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x