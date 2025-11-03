Mierea albastră: cum este obținută. Ce beneficii are acest superaliment

„Blue Honey” a luat cu asalt piața internațională. Iată cum este produsă și ce conține.

Cum este obținută mierea albastră și ce beneficii are | Shutterstock

Mierea albastră („Blue Honey”) este noua atracția pe piața internațională. Este vorba de un produs tradițional transformat într-un superaliment dorit de toată lumea.

Ce conține mierea albastră. Ce valoare nutrițională are acest produs alimentar

Inginerii chimici din Grecia au venit pe piață cu un produs inedit, și anume mierea albastră. Culoarea este una vibrantă, care nu mai aduce deloc cu aceea tradițională de auriu, galben sau portocaliu.

George Lignos, creatorul acestui produs-minune, a explicat ideea din spatele mierii albastre, confom unei surse: „Acesta este un produs din miere, ceea ce înseamnă că este 98% miere, iar ceilalți 2% provin din spirulină. Ceea ce fac este să extrag spirulina — iau doar pigmentul albastru din celulele ei, îl concentrez și îl amestec în miere.”

Astfel că, secretul culorii inedite este spirulina. George Lignos a ales mierea din flori de portocal, deoarece are o culoare deschisă, și poate primi pigmentul puternic al spirulinei.

Este foarte important faptul că, procesul de extracție nu afectează gusutul sau textura mierii.

Mierea albastră a devenit rapid un succes în plan internațional, invenția lui George Lignos primind primind reacții copleșitoare. Turiștii din Creta sunt atrași ”ca la miere” de noul produs alimentar.

„Marele succes a fost în Chania. Avem diverse produse expuse chiar lângă casă, iar când turiștii văd mierea albastră, rămân uimiți și vor imediat să o încerce”, a declarat acesta.

Pe lângă culoarea deosebită, produsul conține și valori nutriționale excepționale, datorită spirulinei.

Echipa de la It’s Alive dorește să se impună și pe piața din Statele Unite ale Americii, într-o colaborare cu Laconic Foods, produsul fiind însă exclusiv sub marca Cyano.

Ce este spirulina

Conform unei surse, spirulina (Arthrospira platensis) este o microalgă din clasa algelor albastre-verzi (cianobacterii), care are în compoziția sa o concentrație ridicată de proteine și nutrienți. Cel mai frecvent, ea este consumată sub formă de supliment alimentar, însă este și un ingredient important în diverse alimente, precum smoothie-uri, batoane proteice sau băuturi energizante.

Spirulina este considerată un superaliment, fiind nelipsită din dieta astronauților NASA în timpul misiunilor în spațiu. Este bogată în vitamine, minerale și antioxidanți, fiind o sursă de proteine generoasă, de compuși nutritivi, dar și de aminoacizi - conținând toți cei 20 de aminoacizi esențiali. Astfel este un superaliment care ajută organismul să funcționeze corespunzător.

Poate fi folosită în scopuri terapeutice, această funcție având-o încă din secolul al XIII-lea. În prezent, este cultivată în America Centrală, America e Sud, Asia și Europa.

Consumul de spirulină crește energia și îmbunătățește starea de bine, reduce colesterolul, îmbunătățește sănătatea inimii, ameliorează simptomele alergiilor, susține sistemul imunitar, sprijină organismul în procesul de scădere în greutate, echilibrează nivelul de glucoză serică și îmbunătățește funcțiile cognitive.

Spirulina ar trebui introdusă în dietă în urma unei discuții cu medicul.