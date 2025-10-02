Cele mai sănătoase tipuri de făină. Nu ar trebui să îți lipsească din cămară

Făina nu lipsește din nicio cămară și de cele mai multe ori este folosită cea din grâu. Este bună pentru aluaturi, prăjituri produse de patiserie, sosuri, paneuri. Totuși medicii nutriționiști atrag atenția că consumul frecvent de produse din făină albă poate duce la probleme de sănătate și recomandă să fie înlocuită cu alternative mai puțin dăunătoare. Iată care este cel mai sănătos tip de făină.

Există mai multe tipuri de făină, fiecare având specificații și utilizări diferite în funcție de procesul de măcinare și tipul de cereale din care este obținută. Făina albă este cea mai comună și este produsă prin măcinarea miezului bobului de grâu, fiind utilizată în principal pentru pâine, prăjituri și alte produse de panificație.

Făina integrală include atât miezul cât și tărâțele, oferind un conținut mai mare de fibre și un gust mai bogat, fiind preferată în rețetele care urmăresc să păstreze valoarea nutritivă a bobului de grâu.

Dincolo de utilizarea în diverse rețete, atunci când alegi un tip de făină, trebuie să te gândești și la implicațiile pe care le are asupra organismului. Poți alege clasica făină de grâu sau poți să îți îndrepți atenția și spre alte sortimente. De exemplu, făina de ovăz este o făină integrală care conține toate cele trei părți ale boabelor - germenul, endospermul și tărâțele. Cerealele integrale conțin în mod natural vitamine și minerale, fibre și antioxidanți.

Un studiu realizat în 2024 a arătat că persoanele de vârstă mijlocie care consumă cereale integrale au parte de un proces de îmbătrânire mai lent și sunt mai sănătoși în ultima parte a vieții. Cercetarea arată că la cei care consumă cereale integrale bolile se instalează cu un an mai târziu decât la cei care nu include aceste alimente în dieta lor.

Făina de ovăz

Făina de ovăz are un profil nutrițional similar cu ovăzul, cu vitamine, minerale și fibre solubile care ajută la menținerea unui sistem digestiv sănătos și la păstrarea unei inimi puternice. Fibrele solubile facilitează eliminarea colesterolul din sânge și împiedică absorbția acestuia.

Un tip de fibre solubile din ovăz, beta glucan, acționează ca prebiotic ajutând menținerea unui microbiom intestinal sănătos. De asemenea, reduce colesterolul și zahărul din sânge, scăzând riscul de boli de inimă și de diabet de tip 2, ajută la reducerea inflamației și la întărirea sistemului imunitar.

Profilul nutrițional pentru făina de ovăz

Calorii: 120

Carbohidrați: 22 g

Fibre: 3 g

Proteine: 4 g

Grăsime: 2 g

Făina de ovăz are un gust blând, cu note de nuci, ceea ce o face o alegere bună pentru produse de patiserie. Făina de ovăz poate fi înlocuită într-un raport de 1:1 cu făina de grâu, dar numai atunci când este măsurată în greutate. Poate fi necesar să adăugi totuși mai mult lichid.

Alte opțiuni de făină sănătoasă

Făină integrală

Dacă nu ai boală celiacă sau intoleranță la gluten, nu este nevoie să te ferești de făina integrală. Este mult mai sănătoasă decât orice făină albă rafinată. De fapt, făina integrală are de până la cinci ori mai mulți antioxidanti și minerale decât făina albă.

Grâul integral este o sursă bună de fibre care te ajută să te simți sătulă după mese și la stabilizarea nivelului zahărului din sânge, pot reduce riscul de boli de inimă și pot îmbunătăți sănătatea digestivă.

Profilul nutrițional pentru făina integrală

Calorii: 110

Carbohidrați: 21 g

Fibre: 3 g

Proteine: 4 g

Grăsime: 1 g

Făina integrală nu este cea mai bună alegere pentru produsele de copt fragede. În acest caz trebuie să o amesteci cu altă făină sau să alegi una complet diferită.

Făina de migdale

Făina de migdale se face prin albirea și măcinarea migdalelor până devin o pulbere fină. Este în mod natural fără gluten, dar din moment ce este preparată din migdale, este nepotrivită pentru oricine trebuie sa evite nucile.

Făina de migdale este foarte versatilă. Poate fi folosit în produse de panificație, pentru paneuri pentru pește și pui, pentru a face pâine.

Deoarece făina de migdale are mai puțini carbohidrați decât făina obișnuită, este o alegere populară pentru dietele cu conținut scăzut de carbohidrați și keto . De asemenea, conține nutrienți esențiali precum vitamina E, magneziu și calciu.

Profilul nutrițional pentru făina de migdale

Calorii: 128

Carbohidrați: 6 g

Fibre: 3 g

Proteine: 5 g

Grăsime: 12 g

Făina de hrișcă

Făina de hrișcă nu are gluten, și este bogată în vitamine, minerale și antioxidanți. Un antioxidant special din hrișcă, rutina, care are proprietăți anticancerigene și antiinflamatorii. Un studiu publicat în British Journal of Nutrition a constatat că alimentele făcute cu făină de hrișcă sunt mai sățioase decât cele făcute cu făină albă.

Profilul nutrițional pentru făina de hrișcă

Calorii: 100

Carbohidrați: 22 g

Fibre: 3 g

Proteine: 2 g

Grăsime: 1 g

Făina de năut

Făina de năut se prepară prin măcinarea năutului uscat. Se mai numește făină de garam și făină de fasole garbanzo.

Făina de năut are mai puține calorii decât alte făinuri sănătoase, este o sursă bună de fibre și de proteine, ceea ce o face ideală în dietele care au ca scop pierderea în greutate.

Profilul nutrițional pentru făina de năut

Calorii: 89

Carbohidrați: 13 g

Fibre: 3 g

Proteine: 5 g

Grăsimi: 1,5 g

Făina de cocos

Făina de cocos se obține prin măcinarea pulpei de nucă de cocos deshidratată. Are o textura fină, blândă și un gust dulce, dar subtil. Făina de cocos este mult mai bogată în fibre și are mai multe proteine ​​decât alte tipuri de făină. Este, de asemenea, o sursă bună de potasiu și fier.

Faina de cocos are un indice glicemic de 35, față de 85 cât are cea albă.

Profilul nutrițional pentru făină de cocos

Calorii: 120

Carbohidrați: 18 g

Fibre: 12 g

Proteine: 6 g

Grăsime: 3 g

Deoarece făina de cocos este atât de bogată în fibre, nu poate fi folosită ca alte tipuri. Aluaturile preparate cu ea sunt mai dense și au nevoie de mai mult lichid. De aceea nu este indicat să o folosești ca înlocuitor de alte făinuri, ci doar în rețete unde se specifică în mod clar că este nevoie de ea.