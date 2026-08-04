Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Minciogul a făcut diferența! Bogdan DLP, Cristina Pucean, Emy Alupei și Jean de la Craiova, provocați să prindă 10 kilograme de păstrăv
Episodul 8 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 4 august 2026. Bogdan DLP, Cristina Pucean, Emy Alupei și Jean de la Craiova au ajuns la o crescătorie de păstrăvi și sturioni, unde au avut parte de o probă spectaculoasă. Doi concurenți au rămas pe mal, iar ceilalți doi au intrat în apă și au încercat să adune zece kilograme de păstrăv cu ajutorul unui minciog.
Marti, 04.08.2026, 20:56