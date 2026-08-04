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Home Poftiti pe la noi Video Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Minciogul a făcut diferența! Bogdan DLP, Cristina Pucean, Emy Alupei și Jean de la Craiova, provocați să prindă 10 kilograme de păstrăv
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Minciogul a făcut diferența! Bogdan DLP, Cristina Pucean, Emy Alupei și Jean de la Craiova, provocați să prindă 10 kilograme de păstrăv

Episodul 8 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 4 august 2026. Bogdan DLP, Cristina Pucean, Emy Alupei și Jean de la Craiova au ajuns la o crescătorie de păstrăvi și sturioni, unde au avut parte de o probă spectaculoasă. Doi concurenți au rămas pe mal, iar ceilalți doi au intrat în apă și au încercat să adune zece kilograme de păstrăv cu ajutorul unui minciog.
Marti, 04.08.2026, 20:56
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Sonny Medini au învățat să pescuiască cu năvodul: „Am tras de plase de mi-au ieșit pe ochi!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Sonny Medini au învățat să pescuiască cu năvodul: „Am tras de plase de mi-au ieșit pe ochi!”

Logo show Marti, 04.08.2026, 22:16 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny Medini, protagonistul unui incident neașteptat la pescuit: „N-am făcut-o intenționat. Am greșit”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny Medini, protagonistul unui incident neașteptat la pescuit: „N-am făcut-o intenționat. Am greșit”

Logo show Marti, 04.08.2026, 21:23 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Trezire inedită pentru Bogdan DLP, Cristina Pucean și Emy Alupei: „Mai bine îl beau!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Trezire inedită pentru Bogdan DLP, Cristina Pucean și Emy Alupei: „Mai bine îl beau!”

Logo show Marti, 04.08.2026, 20:35 "Trebuie să aduceți 10 kg de păstrăv!" Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

"Trebuie să aduceți 10 kg de păstrăv!" Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Luni, 03.08.2026, 23:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii intră din nou la muncă! Misiune neașteptată la pista de bowling

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii intră din nou la muncă! Misiune neașteptată la pista de bowling

Logo show Luni, 03.08.2026, 23:14 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii ajung la muncă în pădure! Nea Mărin le dă o nouă provocare pe traseele montane

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii ajung la muncă în pădure! Nea Mărin le dă o nouă provocare pe traseele montane

Logo show Luni, 03.08.2026, 23:10 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Mărin duce echipele la Poiana Brașov! Câștigătorii se distrează pe ATV-uri, pierzătorii intră la muncă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Mărin duce echipele la Poiana Brașov! Câștigătorii se distrează pe ATV-uri, pierzătorii intră la muncă

Logo show Luni, 03.08.2026, 23:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, misiune grea la bazinul cu borhot! Ce provocare le pregătește Nea Mărin

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, misiune grea la bazinul cu borhot! Ce provocare le pregătește Nea Mărin

Logo show Luni, 03.08.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. „Nu am mâncat, nu gust!” Nea Mărin rezistă tentației de a bea pălincă, dar colegii nu renunță

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. „Nu am mâncat, nu gust!” Nea Mărin rezistă tentației de a bea pălincă, dar colegii nu renunță

Logo show Luni, 03.08.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune pentru o sangria delicioasă! Ce provocare le pregătește Nea Mărin

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune pentru o sangria delicioasă! Ce provocare le pregătește Nea Mărin

Logo show Luni, 03.08.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune dulce! Ce provocare îi așteaptă în magazinul de jeleuri

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune dulce! Ce provocare îi așteaptă în magazinul de jeleuri

Logo show Luni, 03.08.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba cu gust de vară! Sonny și Jean de la Craiova pornesc în căutarea ingredientelor pentru sangria perfectă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba cu gust de vară! Sonny și Jean de la Craiova pornesc în căutarea ingredientelor pentru sangria perfectă

Logo show Luni, 03.08.2026, 21:30
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