Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Sonny Medini au învățat să pescuiască cu năvodul: „Am tras de plase de mi-au ieșit pe ochi!”

Episodul 8 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 4 august 2026. Rikito Watanabe și Sonny Medini au învățat cum se pescuiește cu năvodul, într-o experiență plină de provocări. Liviu Vârciu a intrat și el în apă și a pus umărul la treabă. „Am tras de plasele alea de mi-au ieșit pe ochi, dar mă bucuram pentru că simțeam peștii”, a povestit acesta.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny Medini, protagonistul unui incident...

Marti, 04.08.2026, 21:23

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Minciogul a făcut diferența! Bogdan DLP,...

Marti, 04.08.2026, 20:56

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Trezire inedită pentru Bogdan DLP,...

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"Trebuie să aduceți 10 kg de păstrăv!" Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți...

Luni, 03.08.2026, 23:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii intră din nou la muncă!...

Luni, 03.08.2026, 23:14

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii ajung la muncă în pădure!...

Luni, 03.08.2026, 23:10

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Mărin duce echipele la Poiana...

Luni, 03.08.2026, 23:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. „Nu am mâncat, nu gust!” Nea Mărin...

Luni, 03.08.2026, 22:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu,...

Luni, 03.08.2026, 22:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune...

Luni, 03.08.2026, 22:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune...

Luni, 03.08.2026, 22:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba cu gust de vară! Sonny și Jean de...

Luni, 03.08.2026, 21:30