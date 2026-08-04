Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Sonny Medini au învățat să pescuiască cu năvodul: „Am tras de plase de mi-au ieșit pe ochi!”
Episodul 8 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 4 august 2026. Rikito Watanabe și Sonny Medini au învățat cum se pescuiește cu năvodul, într-o experiență plină de provocări. Liviu Vârciu a intrat și el în apă și a pus umărul la treabă. „Am tras de plasele alea de mi-au ieșit pe ochi, dar mă bucuram pentru că simțeam peștii”, a povestit acesta.
Marti, 04.08.2026, 22:16