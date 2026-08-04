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Home Poftiti pe la noi Video Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Sonny Medini au învățat să pescuiască cu năvodul: „Am tras de plase de mi-au ieșit pe ochi!”
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Sonny Medini au învățat să pescuiască cu năvodul: „Am tras de plase de mi-au ieșit pe ochi!”

Episodul 8 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 4 august 2026. Rikito Watanabe și Sonny Medini au învățat cum se pescuiește cu năvodul, într-o experiență plină de provocări. Liviu Vârciu a intrat și el în apă și a pus umărul la treabă. „Am tras de plasele alea de mi-au ieșit pe ochi, dar mă bucuram pentru că simțeam peștii”, a povestit acesta.
Marti, 04.08.2026, 22:16
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny Medini, protagonistul unui incident neașteptat la pescuit: „N-am făcut-o intenționat. Am greșit”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny Medini, protagonistul unui incident neașteptat la pescuit: „N-am făcut-o intenționat. Am greșit”

Logo show Marti, 04.08.2026, 21:23 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Minciogul a făcut diferența! Bogdan DLP, Cristina Pucean, Emy Alupei și Jean de la Craiova, provocați să prindă 10 kilograme de păstrăv

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Minciogul a făcut diferența! Bogdan DLP, Cristina Pucean, Emy Alupei și Jean de la Craiova, provocați să prindă 10 kilograme de păstrăv

Logo show Marti, 04.08.2026, 20:56 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Trezire inedită pentru Bogdan DLP, Cristina Pucean și Emy Alupei: „Mai bine îl beau!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Trezire inedită pentru Bogdan DLP, Cristina Pucean și Emy Alupei: „Mai bine îl beau!”

Logo show Marti, 04.08.2026, 20:35 "Trebuie să aduceți 10 kg de păstrăv!" Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

"Trebuie să aduceți 10 kg de păstrăv!" Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Luni, 03.08.2026, 23:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii intră din nou la muncă! Misiune neașteptată la pista de bowling

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii intră din nou la muncă! Misiune neașteptată la pista de bowling

Logo show Luni, 03.08.2026, 23:14 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii ajung la muncă în pădure! Nea Mărin le dă o nouă provocare pe traseele montane

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pierzătorii ajung la muncă în pădure! Nea Mărin le dă o nouă provocare pe traseele montane

Logo show Luni, 03.08.2026, 23:10 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Mărin duce echipele la Poiana Brașov! Câștigătorii se distrează pe ATV-uri, pierzătorii intră la muncă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Mărin duce echipele la Poiana Brașov! Câștigătorii se distrează pe ATV-uri, pierzătorii intră la muncă

Logo show Luni, 03.08.2026, 23:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, misiune grea la bazinul cu borhot! Ce provocare le pregătește Nea Mărin

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, misiune grea la bazinul cu borhot! Ce provocare le pregătește Nea Mărin

Logo show Luni, 03.08.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. „Nu am mâncat, nu gust!” Nea Mărin rezistă tentației de a bea pălincă, dar colegii nu renunță

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. „Nu am mâncat, nu gust!” Nea Mărin rezistă tentației de a bea pălincă, dar colegii nu renunță

Logo show Luni, 03.08.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune pentru o sangria delicioasă! Ce provocare le pregătește Nea Mărin

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune pentru o sangria delicioasă! Ce provocare le pregătește Nea Mărin

Logo show Luni, 03.08.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune dulce! Ce provocare îi așteaptă în magazinul de jeleuri

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bogdan DLP și Cristina Pucean, misiune dulce! Ce provocare îi așteaptă în magazinul de jeleuri

Logo show Luni, 03.08.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba cu gust de vară! Sonny și Jean de la Craiova pornesc în căutarea ingredientelor pentru sangria perfectă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba cu gust de vară! Sonny și Jean de la Craiova pornesc în căutarea ingredientelor pentru sangria perfectă

Logo show Luni, 03.08.2026, 21:30
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