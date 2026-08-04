Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Trezire inedită pentru Bogdan DLP, Cristina Pucean și Emy Alupei: „Mai bine îl beau!”

Episodul 8 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 4 august 2026. Nea Mărin i-a trezit într-un mod inedit pe Bogdan DLP, Cristina Pucean, Emy Alupei și Jean de la Craiova, folosind spray dezinfectant. Nedumeriți de gestul gazdei, invitații au încercat să afle motivul, iar glumele nu au întârziat să apară. „Ajunge cu spirtul de dimineață. Mai bine îl beau!”, a spus Jean de la Craiova.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Sonny Medini au...

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Luni, 03.08.2026, 22:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba cu gust de vară! Sonny și Jean de...

Luni, 03.08.2026, 21:30