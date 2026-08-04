Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny Medini, protagonistul unui incident neașteptat la pescuit: „N-am făcut-o intenționat. Am greșit”

Episodul 8 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 4 august 2026. Echipele formate din Jean de la Craiova, Emy Alupei, Rikito Watanabe și Sonny Medini, respectiv Bogdan DLP, Cristina Pucean, Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu, au participat la o probă de pescuit cu undița. Întrecerea a fost marcată de un incident neplăcut, după ce Sonny Medini i-a lovit accidental pe Bogdan DLP și Liviu Vârciu.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Sonny Medini au...

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Luni, 03.08.2026, 22:00

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Luni, 03.08.2026, 21:30