Cum sa faci dulceață de prune, cu fructe întregi

Dulceața de prune are o textură lucioasă și un parfum intens, cu fructe întregi. Această rețetă clasică transformă prunele coapte în desertul perfect pentru iarnă.

Secretul acestei desert cu fructe întregi stă în alegerea prunelor. Trebuie să fie bine coapte, dar ferme, pentru a-și păstra forma în timpul fierberii. La fel de important este siropul, pregătit separat din apă și zahăr, în care fructele se adaugă ulterior. Astfel, prunele nu se zdrobesc și rămân frumoase și apetisante, învăluite într-un sirop dens și aromat. Zeama de lămâie și condimentele, precum scorțișoara sau vanilia, completează gustul și dau preparatului un plus de rafinament.

Dulceața de prune are avantajul versatilității. Poate fi savurată simplă, pe pâine cu unt, poate fi umplutură pentru prăjituri sau clătite, ori chiar acompaniament pentru deserturi mai sofisticate. Fiecare borcan aduce cu sine aroma bogată a toamnei și gustul dulce-acrișor al prunelor, păstrând vie tradiția dulce a gospodăriilor românești.

Rețetă delicioasă de dulceață de prune, cu fructe întregi

Ingrediente

2 kg prune bine coapte, dar ferme

1,2 kg zahăr

200 ml apă

1 lămâie (zeamă și coajă rasă)

1 baton de scorțișoară sau 2 g scorțișoară măcinată (opțional)

2–3 nuci întregi (opțional, pentru aromă ușor amăruie)

Mod de preparare

Se spală prunele și se scot sâmburii. Dacă se dorește dulceața cu fructe întregi, prunele se lasă jumătăți. Pentru o textură mai legată, se pot tăia sferturi.

Într-o cratiță încăpătoare cu fund gros, se pune apa și zahărul și se fierb la foc mediu până când se formează un sirop limpede. Pentru a testa consistența, câteva picături de sirop se pun pe o farfurie rece: dacă se adună și nu curg imediat, siropul este gata.

Se adaugă prunele în sirop și se amestecă ușor cu o lingură de lemn. Se fierb la foc mic timp de 40–50 de minute, până când fructele devin lucioase și siropul capătă o culoare intensă. Se adaugă zeama de lămâie și coaja rasă, care vor intensifica aroma și vor împiedica zaharisirea. Dacă se dorește, se pune și batonul de scorțișoară sau un praf de scorțișoară.

Se ia spuma formată la suprafață, pentru ca dulceața să fie clară. Când este gata, dulceața se toarnă fierbinte în borcane sterilizate, se închid ermetic și se așază cu capul în jos pentru 5–10 minute, pentru a se sigila. Se lasă să se răcească încet, apoi se depozitează în cămară, la loc răcoros și întunecat.

Trucul pentru o dulceață perfectă

În primul rând, siropul trebuie pregătit separat din zahăr și apă, până capătă consistența potrivită. Dacă fructele se pun direct cu zahărul la fiert, există riscul ca acestea să se zdrobească sau să lase prea mult lichid, iar dulceața să iasă apoasă. Turnarea fructelor în sirop deja format păstrează bucățile întregi, frumoase și lucioase.

Un alt secret este folosirea sucului de lămâie sau chiar a cojii rase, care are rol de stabilizator natural. Aciditatea previne cristalizarea zahărului, menține culoarea fructelor și intensifică aroma. De asemenea, dulceața trebuie fiartă la foc mic, într-un vas cu fund gros, pentru ca siropul să se lege fără să se ardă.

Nu mai puțin important este testul picăturii pe farfurie rece. Câteva picături de sirop se lasă să alunece pe o farfurie ținută la congelator. Dacă se adună frumos și nu curg, dulceața e gata. Dacă încă se prelinge, mai trebuie fiartă câteva minute.