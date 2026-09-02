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Cobbler cu mure. Rețetă de desert fraged și aromat cu crustă pufoasă

Acest cobbler cu mure este unul dintre acele deserturi simple care transformă câteva ingrediente obișnuite într-un preparat spectaculos. Este un desert reconfortant, perfect pentru zilele în care ai poftă de ceva dulce făcut în casă, fără să petreci prea mult timp în bucătărie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 02 Septembrie 2026, 18:41 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 09:03
Cobblerul cu mure poate fi transformat foarte ușor într-un desert deosebit dacă îl însoțești de înghețată de vanilie sau de puțină frișcă | Shutterstock/AI
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Spre deosebire de cobblerul tradițional cu topping asemănător biscuiților sau aluatului fraged, această variantă are o compoziție fluidă, apropiată de cea a unui blat de prăjitură. După coacere, aluatul devine aerat și ușor elastic, iar murele se transformă într-o umplutură aromată și suculentă. Amidonul de porumb are un rol important, deoarece ajută sucul eliberat de fructe să capete consistență și împiedică desertul să devină prea lichid.

Murele proaspete sunt ideale pentru această rețetă, mai ales atunci când sunt bine coapte și aromate. Gustul lor dulce-acrișor echilibrează foarte bine cantitatea de zahăr din aluat și oferă desertului o aromă intensă de fructe de pădure. Dacă murele sunt foarte dulci, contrastul cu aluatul vanilat este cu atât mai plăcut.

Un alt avantaj al acestui desert este faptul că nu ai nevoie de tehnici complicate. Fructele se amestecă mai întâi cu unt topit, zahăr și amidon, apoi se așază în vasul de copt. Separat, pregătește aluatul din făină, zahăr, praf de copt, sare, lapte, unt și vanilie. Toarnă-l peste mure, iar cuptorul va face restul. Nu este nevoie să întinzi, să frămânți sau să modelezi aluatul.

Cobblerul cu mure este delicios servit cald, simplu, dar poate fi transformat foarte ușor într-un desert deosebit dacă îl însoțești de înghețată de vanilie sau de puțină frișcă. Căldura fructelor și a blatului se combină excelent cu textura rece și cremoasă a înghețatei.

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Cobbler cu mure - Ingrediente

Pentru stratul de mure:

  • 1/2 cană zahăr alb
  • 2 linguri amidon de porumb
  • 6 căni mure proaspete, bine coapte
  • 1/4 cană unt nesărat, topit.

Pentru aluat:

  • 2 1/2 căni făină albă
  • 1 1/2 căni zahăr alb
  • 1 lingură praf de copt
  • 1 linguriță sare
  • 2 căni lapte
  • 1/4 cană unt nesărat, topit
  • 1 lingură extract de vanilie.

Cobbler cu mure - Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 175 de grade Celsius. Unge ușor cu unt sau cu puțin ulei un vas de copt de aproximativ 23 x 33 cm.

Pregătește mai întâi murele. Pune zahărul și amidonul de porumb într-un bol mic și amestecă-le bine, astfel încât amidonul să fie distribuit uniform.

Așază murele într-un bol încăpător și stropește-le cu untul topit. Presară deasupra amestecul de zahăr și amidon, apoi amestecă delicat, până când toate fructele sunt acoperite.

Transferă murele în vasul de copt și întinde-le într-un strat cât mai uniform.

Pregătește aluatul. Pune făina, zahărul, praful de copt și sarea într-un bol mare și amestecă bine ingredientele uscate.

Toarnă laptele, untul topit și extractul de vanilie peste ingredientele uscate. Amestecă până când obții o compoziție omogenă, dar nu insista prea mult. Este normal ca aluatul să rămână ușor grunjos.

Toarnă aluatul peste stratul de mure, distribuindu-l cât mai uniform pe toată suprafața. Nu este nevoie să amesteci aluatul cu fructele.

Citește și: Rețeta de aluat fraged pe bază de iaurt.

Introdu vasul în cuptorul preîncălzit și coace cobblerul timp de 55-60 de minute. Verifică desertul spre finalul timpului de coacere: murele trebuie să fie moi și suculente, iar stratul de deasupra trebuie să fie bine rumenit.

Scoate cobblerul din cuptor și lasă-l să se răcorească puțin înainte de servire. Pentru un desert deosebit, servește-l cald, cu înghețată de vanilie sau cu frișcă.

Sfaturi pentru un cobbler cu mure reușit

Alege mure coapte, dar nu foarte moi, pentru ca acestea să își păstreze cât mai bine forma în timpul coacerii.

Nu amesteca excesiv aluatul. O compoziție ușor grunjoasă este suficientă și va contribui la obținerea unei texturi pufoase după coacere.

Nu te îngrijora dacă aluatul pare destul de fluid înainte de a introduce vasul în cuptor. În timpul coacerii, acesta se va transforma într-un strat pufos și rumen.

Lasă desertul câteva minute să se răcorească înainte de porționare. Astfel, sucul fructelor se va mai îngroșa, iar porțiile vor fi mai ușor de servit.

Păstrează resturile acoperite, la frigider, timp de până la patru zile. Reîncălzește porțiile în cuptorul cu microunde sau în cuptorul încălzit la 175 de grade Celsius.

Cobblerul poate fi și congelat, într-un recipient potrivit pentru congelator, pentru o perioadă de până la trei luni. Lasă-l să se dezghețe lent, peste noapte, în frigider, apoi încălzește-l înainte de servire.

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