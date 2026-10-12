Brioșe cu banane și crustă crocantă de zahăr și scorțișoară, ideale pentru micul dejun sau pachete

Aceste brioșe cu banane și crustă crocantă de zahăr și scorțișoară sunt potrivite pentru micul dejun, gustarea de după-amiază sau momentele în care dorești un dulce pregătit cu ingrediente simple. Desertul combină un aluat moale, cu banane coapte, și un topping sfărâmicios, aromat cu scorțișoară.

Desertul combină un aluat moale, cu banane coapte, și un topping sfărâmicios, aromat cu scorțișoară | Shutterstock

Bananele coapte sunt ingredientul principal al acestor brioșe. Pulpa lor oferă umiditate aluatului și o aromă dulce, fructată. Alege banane cu coaja pătată, deoarece sunt mai moi și mai ușor de zdrobit. În plus, dulceața lor naturală se potrivește foarte bine cu aroma untului și a zahărului.

Un alt element important este crusta pregătită separat. Amestecul de zahăr brun, făină, unt și scorțișoară formează mici firimituri care se rumenesc în timpul coacerii. Acestea adaugă o textură ușor crocantă și un gust plăcut, diferit de cel al miezului fraged. Contrastul dintre aluatul moale și toppingul sfărâmicios face ca aceste brioșe să fie potrivite atât pentru mesele obișnuite, cât și pentru ocaziile în care dorești să servești un desert de casă.

Prepararea nu necesită mixer sau tehnici complicate de patiserie. Amestecă ingredientele uscate separat de cele umede, apoi combină-le fără să lucrezi excesiv aluatul. Acest detaliu contează pentru obținerea unor brioșe fragede, care nu devin dense după coacere. Pregătește toppingul înainte de a umple formele, pentru a-l distribui uniform peste fiecare porție.

Rețeta este practică și pentru valorificarea bananelor foarte coapte, care nu mai sunt la fel de potrivite pentru consumul ca atare. După coacere, brioșele pot fi servite simple, alături de cafea, ceai sau lapte. Le poți pregăti și în avans pentru a avea la îndemână o gustare dulce în zilele aglomerate. Respectă temperatura cuptorului și verifică interiorul cu o scobitoare înainte de a le scoate.

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Brioșe cu banane și crustă crocantă de zahăr și scorțișoară - Ingrediente

Pentru aluat:

250 g făină

200 g zahăr

3 g bicarbonat de sodiu

3 g praf de copt

2 g sare

3 banane bine coapte, aproximativ 300 g fără coajă

1 ou

75 g unt topit și răcit

5 ml esență de vanilie.

Pentru toppingul crocant:

100 g zahăr brun

40 g făină

2 g scorțișoară măcinată

30 g unt rece.

Brioșe cu banane și crustă crocantă de zahăr și scorțișoară - Mod de preparare

Pregătirea aluatului

Preîncălzește cuptorul la 190°C. Pregătește o tavă pentru 12 brioșe și așază hârtii speciale în fiecare adâncitură.

Curăță bananele și zdrobește-le cu o furculiță într-un bol încăpător. Adaugă oul, untul topit și răcit și esența de vanilie. Amestecă până când obții o compoziție omogenă.

Într-un alt bol, combină făina, zahărul, bicarbonatul de sodiu, praful de copt și sarea. Încorporează ingredientele uscate în amestecul cu banane. Amestecă doar până când făina se umezește și nu mai rămân porțiuni uscate. Nu omogeniza excesiv aluatul, deoarece brioșele pot deveni dense.

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Pregătirea toppingului

Pune zahărul brun, făina și scorțișoara într-un bol. Adaugă untul rece, tăiat în cubulețe mici. Freacă ingredientele cu vârful degetelor până când obții firimituri de dimensiuni diferite. Păstrează amestecul sfărâmicios, fără să-l transformi într-o pastă.

Formare și coacere brioșe cu banane și crustă crocantă de zahăr și scorțișoară

Distribuie aluatul în cele 12 forme, umplând fiecare adâncitură aproximativ trei sferturi. Presară toppingul uniform peste fiecare brioșă și apasă foarte ușor firimiturile pentru a adera la suprafață.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit și coace brioșele timp de 18–22 de minute. Verifică dacă sunt gata introducând o scobitoare în centrul unei brioșe. Dacă aceasta iese curată sau cu câteva firimituri uscate, scoate tava din cuptor.

Lasă brioșele în tavă aproximativ 5 minute, apoi transferă-le pe un grătar pentru răcire. Servește-le călduțe sau după ce s-au răcit complet.

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Sfaturi pentru reușita rețetei

Alege banane foarte coapte pentru o aromă mai intensă și un miez fraged. Nu amesteca excesiv aluatul și distribuie toppingul chiar înainte de coacere. Păstrează brioșele într-un recipient închis, la temperatura camerei, timp de 2–3 zile.