Antena Căutare
Home Lifestyle Food Brioșe cu banane și crustă crocantă de zahăr și scorțișoară, ideale pentru micul dejun sau pachete

Brioșe cu banane și crustă crocantă de zahăr și scorțișoară, ideale pentru micul dejun sau pachete

Aceste brioșe cu banane și crustă crocantă de zahăr și scorțișoară sunt potrivite pentru micul dejun, gustarea de după-amiază sau momentele în care dorești un dulce pregătit cu ingrediente simple. Desertul  combină un aluat moale, cu banane coapte, și un topping sfărâmicios, aromat cu scorțișoară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 09:20 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 09:34
Desertul combină un aluat moale, cu banane coapte, și un topping sfărâmicios, aromat cu scorțișoară | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Bananele coapte sunt ingredientul principal al acestor brioșe. Pulpa lor oferă umiditate aluatului și o aromă dulce, fructată. Alege banane cu coaja pătată, deoarece sunt mai moi și mai ușor de zdrobit. În plus, dulceața lor naturală se potrivește foarte bine cu aroma untului și a zahărului.

Un alt element important este crusta pregătită separat. Amestecul de zahăr brun, făină, unt și scorțișoară formează mici firimituri care se rumenesc în timpul coacerii. Acestea adaugă o textură ușor crocantă și un gust plăcut, diferit de cel al miezului fraged. Contrastul dintre aluatul moale și toppingul sfărâmicios face ca aceste brioșe să fie potrivite atât pentru mesele obișnuite, cât și pentru ocaziile în care dorești să servești un desert de casă.

Prepararea nu necesită mixer sau tehnici complicate de patiserie. Amestecă ingredientele uscate separat de cele umede, apoi combină-le fără să lucrezi excesiv aluatul. Acest detaliu contează pentru obținerea unor brioșe fragede, care nu devin dense după coacere. Pregătește toppingul înainte de a umple formele, pentru a-l distribui uniform peste fiecare porție.

Rețeta este practică și pentru valorificarea bananelor foarte coapte, care nu mai sunt la fel de potrivite pentru consumul ca atare. După coacere, brioșele pot fi servite simple, alături de cafea, ceai sau lapte. Le poți pregăti și în avans pentru a avea la îndemână o gustare dulce în zilele aglomerate. Respectă temperatura cuptorului și verifică interiorul cu o scobitoare înainte de a le scoate.

Articolul continuă după reclamă

Brioșe cu banane și crustă crocantă de zahăr și scorțișoară - Ingrediente

Pentru aluat:

  • 250 g făină
  • 200 g zahăr
  • 3 g bicarbonat de sodiu
  • 3 g praf de copt
  • 2 g sare
  • 3 banane bine coapte, aproximativ 300 g fără coajă
  • 1 ou
  • 75 g unt topit și răcit
  • 5 ml esență de vanilie.

Pentru toppingul crocant:

  • 100 g zahăr brun
  • 40 g făină
  • 2 g scorțișoară măcinată
  • 30 g unt rece.

Brioșe cu banane și crustă crocantă de zahăr și scorțișoară - Mod de preparare

Pregătirea aluatului

Preîncălzește cuptorul la 190°C. Pregătește o tavă pentru 12 brioșe și așază hârtii speciale în fiecare adâncitură.

Curăță bananele și zdrobește-le cu o furculiță într-un bol încăpător. Adaugă oul, untul topit și răcit și esența de vanilie. Amestecă până când obții o compoziție omogenă.

Într-un alt bol, combină făina, zahărul, bicarbonatul de sodiu, praful de copt și sarea. Încorporează ingredientele uscate în amestecul cu banane. Amestecă doar până când făina se umezește și nu mai rămân porțiuni uscate. Nu omogeniza excesiv aluatul, deoarece brioșele pot deveni dense.

Citește și: Muffins cu mere și scorțișoară. Rețeta unui desert simplu, ideal pentru micul dejun

Pregătirea toppingului

Pune zahărul brun, făina și scorțișoara într-un bol. Adaugă untul rece, tăiat în cubulețe mici. Freacă ingredientele cu vârful degetelor până când obții firimituri de dimensiuni diferite. Păstrează amestecul sfărâmicios, fără să-l transformi într-o pastă.

Formare și coacere brioșe cu banane și crustă crocantă de zahăr și scorțișoară

Distribuie aluatul în cele 12 forme, umplând fiecare adâncitură aproximativ trei sferturi. Presară toppingul uniform peste fiecare brioșă și apasă foarte ușor firimiturile pentru a adera la suprafață.

Introdu tava în cuptorul preîncălzit și coace brioșele timp de 18–22 de minute. Verifică dacă sunt gata introducând o scobitoare în centrul unei brioșe. Dacă aceasta iese curată sau cu câteva firimituri uscate, scoate tava din cuptor.

Lasă brioșele în tavă aproximativ 5 minute, apoi transferă-le pe un grătar pentru răcire. Servește-le călduțe sau după ce s-au răcit complet.

Citește și: Brioșe cu banane și fulgi de ovăz, pentru micul dejun sau pachetele de la școală

Sfaturi pentru reușita rețetei

Alege banane foarte coapte pentru o aromă mai intensă și un miez fraged. Nu amesteca excesiv aluatul și distribuie toppingul chiar înainte de coacere. Păstrează brioșele într-un recipient închis, la temperatura camerei, timp de 2–3 zile.

Felul în care tai legumele le poate schimba gustul și textura. De ce același usturoi poate fi dulce sau foarte iute...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Copilul de 9 ani cu două „job-uri” în România care câştigă 5000 de lei pe lună. Pe tatăl lui îl ştie toată lumea Copilul de 9 ani cu două &#8222;job-uri&#8221; în România care câştigă 5000 de lei pe lună. Pe tatăl lui îl ştie toată lumea
Observatornews.ro Vremea a întors foaia peste noapte. Cod galben de furtuni și temperaturi în scădere cu până la 10 grade Vremea a întors foaia peste noapte. Cod galben de furtuni și temperaturi în scădere cu până la 10 grade
Antena 3 Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt președinte” Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt președinte”
SpyNews Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Citește și
Felul în care tai legumele le poate schimba gustul și textura. De ce același usturoi poate fi dulce sau foarte iute
Felul în care tai legumele le poate schimba gustul și textura. De ce același usturoi poate fi dulce sau foarte iute
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Fructul care miroase a ananas și poate crește și în grădinile din România. Puțini știu cum se consumă
Fructul care miroase a ananas și poate crește și în grădinile din România. Puțini știu cum se consumă
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe
Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt președinte”
Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Cum să ții șoarecii departe de casă în această toamnă. Trucurile simple înainte de venirea frigului
Cum să ții șoarecii departe de casă în această toamnă. Trucurile simple înainte de venirea frigului Jurnalul
Cele mai importante evenimente astrologice din octombrie 2026. Se deschid cerurile pentru 4 zodii
Cele mai importante evenimente astrologice din octombrie 2026. Se deschid cerurile pentru 4 zodii Kudika
Zodia trădată chiar înainte de Sfânta Parascheva. Adevărul pe care îl află în weekend schimbă totul
Zodia trădată chiar înainte de Sfânta Parascheva. Adevărul pe care îl află în weekend schimbă totul Redactia.ro
Meseria care există într-o singură țară din lume. Doar o tradiție veche de un secol o mai ține în viață
Meseria care există într-o singură țară din lume. Doar o tradiție veche de un secol o mai ține în viață Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x