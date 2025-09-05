Cum faci şniţele de pui la cuptor. Trucuri ca să iasă fragede şi gustoase

Șnițelele de pui la cuptor sunt o variantă mai sănătoasă a preparatului clasic, fără compromisuri la gust sau textură. Cu puțină atenție la detalii, ingrediente de calitate și câteva trucuri simple, poți obține șnițele crocante la exterior și fragede la interior.

Secretul reușitei începe încă din momentul în care alegi carnea. Pieptul de pui trebuie să fie proaspăt, fără pielițe, tăiat uniform și bătut ușor între două foi de hârtie de copt, astfel încât feliile să se gătească rapid și să rămână suculente. Marinarea în lapte sau iaurt, chiar și pentru jumătate de oră, le face mult mai fragede și le îmbogățește gustul subtil. În plus, dacă vrei ca stratul crocant să se fixeze perfect, merită să lași șnițelele panate câteva minute la frigider înainte de coacere.

O altă etapă importantă este modul de pregătire a tăvii. Hârtia de copt unsă cu puțin ulei contribuie la o rumenire uniformă, fără ca șnițelele să se usuce. Pentru un plus de savoare, poți amesteca pesmetul cu parmezan ras sau fulgi de porumb mărunțiți. Temperatura cuptorului trebuie să fie constantă, în jur de 190–200 °C, iar șnițelele se întorc la jumătatea timpului de coacere, ca să fie crocante pe ambele părți. Respectând acești pași simpli, vei obține de fiecare dată șnițele aurii, gustoase și mult mai ușoare decât cele prăjite în baie de ulei.

Cum se prepară şniţelele de pui la cuptor

Șnițelele de pui sunt unul dintre cele mai iubite preparate de către copii și adulți deopotrivă, dar varianta clasică, prăjită în mult ulei, poate fi prea grea pentru cineva care își dorește o masă mai ușoară. O alternativă la fel de gustoasă, dar mult mai sănătoasă, este prepararea lor la cuptor, unde se obține o crustă crocantă fără prăjire. Dacă folosești câteva trucuri simple – cum ar fi ungerea tăvii cu puțin ulei și coacerea la temperatură potrivită – vei reuși să ai șnițele rumenite, fragede și aromate, numai bune de servit cu o garnitură proaspătă.

Șnițele de pui la cuptor

Ingrediente

600 g piept de pui dezosat și fără piele

2 ouă mari

100 g pesmet (poți folosi și pesmet panko pentru crustă mai crocantă)

50 g făină albă

2 linguri de parmezan ras (opțional)

1 linguriță de sare

½ linguriță de piper măcinat

½ linguriță de boia dulce sau iute, după gust

½ linguriță de usturoi granulat (opțional)

2-3 linguri de ulei de măsline sau de floarea-soarelui

Mod de preparare

Pieptul de pui se taie în felii subțiri, de grosime uniformă, aproximativ 1 cm, și se bate ușor între două foi de hârtie de copt pentru a deveni mai fragede. Bucățile de carne se condimentează cu sare, piper, boia și usturoi granulat, apoi se lasă câteva minute să se pătrundă aromele. Într-un bol se pune făina, în alt bol se bat ouăle cu puțină sare, iar în al treilea bol se amestecă pesmetul cu parmezanul ras.

Fiecare felie de carne se trece mai întâi prin făină, apoi prin ou și la final prin amestecul de pesmet, presând ușor pentru ca pesmetul să adere uniform. O tavă de cuptor se tapetează cu hârtie de copt unsă cu o lingură de ulei, iar șnițelele se așază cu puțin spațiu între ele. La final, fiecare bucată se stropește cu câteva picături de ulei. Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 200 °C și se coc aproximativ 20–25 de minute, până când crusta devine aurie și carnea este bine pătrunsă. La jumătatea timpului de coacere, șnițelele se întorc pe cealaltă parte, pentru rumenire uniformă.

Se servesc calde, simple sau cu garnituri precum salată proaspătă, cartofi copți ori piure, sau o garnitură de legume la cuptor/pe grătar. Prepararea la cuptor păstrează savoarea clasică a șnițelelor de pui, dar le face mult mai ușor de digerat și potrivite pentru întreaga familie.

Cât timp se ţin la cuptor şniţelele de pui

Durata de coacere a șnițelelor de pui la cuptor depinde de tipul de cuptor și grosimea feliei de carne. Într-un cuptor electric cu ventilație (cu convecție), care asigură distribuția uniformă a căldurii, temperatura optimă este de 180–190 °C, iar șnițelele tăiate subțire, de aproximativ un centimetru, vor fi gata în 18–22 de minute. Este recomandat ca la jumătatea timpului, după circa 10 minute, să fie întoarse pe cealaltă parte, pentru ca rumenirea să fie uniformă.

Dacă dorești o crustă mai crocantă, temperatura se poate crește ușor, cu 5–10°C, în ultimele minute de coacere. În cuptorul electric static, fără ventilație, unde căldura vine doar de sus și de jos, temperatura trebuie ridicată la aproximativ 200°C, iar timpul crește până la 22–25 de minute. Șnițelele se întorc după 12 minute, pentru a se coace egal, și este important ca tava să fie plasată la nivel mediu, ca să nu se ardă baza înainte ca partea de sus să fie rumenită.

În cuptorul pe gaz, temperatura medie spre mare, în jur de 200 °C, asigură coacerea în aproximativ 20–25 de minute, însă verificarea periodică, la fiecare 8–10 minute, este esențială, întrucât căldura poate fi mai puternică în partea de jos. Tava se recomandă a fi poziționată mai sus, iar șnițelele se pot întoarce chiar de două ori, dacă observi că stratul inferior se rumenește rapid. Pentru o crustă asemănătoare cu cea obținută prin prăjire, funcția grill se poate activa în ultimele 3–5 minute, cu atenție sporită, deoarece grill-ul usucă rapid carnea și poate arde pesmetul. Ca să te asiguri că șnițelele sunt bine făcute, poți înfige o scobitoare sau un cuțit în centrul unei bucăți. Sucul cărnii trebuie să fie limpede, fără urme roz, crusta să fie fermă și uniform aurie, iar, dacă folosești un termometru de carne, temperatura internă să atingă cel puțin 75 °C.

Trucuri pentru şniţele de pui fragede şi gustoase

Pentru a obține șnițele de pui fragede și gustoase, contează fiecare detaliu, de la modul în care alegi carnea până la coacere sau prăjire. Un truc esențial este să folosești piept de pui proaspăt, pe care să îl tai în felii de grosime egală și să le bați ușor cu ciocanul de carne, între două foi de hârtie de copt, ca să fie mai fragede și să se gătească uniform.

Marinarea înainte de gătire face diferența – bucățile de carne se pot ține minimum 30 de minute în lapte, iaurt sau un amestec de apă cu puțin suc de lămâie, ceea ce le frăgezește natural și le dă un gust discret, delicat. Este important ca după marinare să le tamponezi cu un prosop de hârtie, astfel încât pesmetul să adere bine.

Un alt secret este să condimentezi carnea înainte de panare, nu doar să amesteci mirodeniile în pesmet. Sarea, piperul, boiaua dulce sau iute, usturoiul granulat ori un vârf de cimbru uscat dau un plus de savoare.

Pentru o crustă crocantă și consistentă, se pot folosi fulgi de porumb zdrobiți, pesmet panko sau pesmet clasic amestecat cu parmezan ras. Dacă prăjești șnițelele, uleiul trebuie să fie bine încins înainte de a le pune în tigaie, astfel încât stratul exterior să se sigileze rapid și carnea să rămână suculentă la interior. În varianta la cuptor, câteva picături de ulei turnate deasupra fiecărei bucăți contribuie la rumenire și la un aspect apetisant.

Un alt truc simplu, dar eficient, este să lași șnițelele gata panate 10–15 minute la rece înainte de coacere sau prăjire. În acest fel crusta se fixează mai bine și nu se desprinde în timpul gătirii. La final, șnițelele proaspăt făcute se pot așeza pe un grătar de bucătărie sau pe hârtie absorbantă, pentru ca surplusul de grăsime să fie eliminat, păstrând textura crocantă.