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Cum să prepari acasă o friptură de vită fragedă și suculentă, ca la restaurant. Trucurile care fac diferența

Te-ai întrebat cum prepari acasă o friptură de vită fragedă și suculentă? Experții au dezvăluit câteva trucuri simple care te vor ajuta să mănânci mai bine decât la restaurant.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 16:20 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 16:24
O friptură de vită delicioasă poate fi gătită ușor acasă | Shutterstock
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Deși există numeroase porțuni de vită care pot fi absolut delicioase sub formă de friptură, pentru cel mai bun echilibru între gust și textură, experții recomandă antricotul de vită (sau ribeye).

Antricotul provine din zona coastelor și e apreciată pentru grăsimea sa intramusculară, numită și marmorare, scrie Mashed.

Marmorarea îi oferă o textură fragedă și un gust intens de vită. În plus, e și mai permisivă atunci când vine vorba de gătit față de bucăți care nu au la fel de multă grăsime.

Atunci când vine vorba de friptura ideală gătită acasă, alegerea bucății reprezintă unul dintre cei mai importanți pași.

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Cum alegi bucata de friptură de vită

Chiar dacă bucătari din întreaga lume recomandă antricotul, dacă nu îți place grăsimea, s-ar putea ca această bucată să nu fie alegerea potrivită pentru tine.

„Cu toate acestea, poți opta pentru o bucată mai slabă, aflată spre partea de vrăbioară,” susține Adam Jakins, bucătar-șef la Halls Chophouse.

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Modul în care alegi carnea poate face toată diferența. Un antricot bine marmorat nu are nevoie de prea mult efort pentru a deveni vedeta mesei.

„Totul începe de la animal. Rasa, modul în care a fost crescut și procesul de maturare fac o diferență enormă,” explică Jorge Thomas, bucătar.

Atunci când alegi bucata de carne, trebue să fii atent la grosime. În general, bucătarii recomandă o grosime de 2.5 până la 3.8 centimetri, tăiată uniform. Carnea ar trebui să aibă o culoare roșie aprinsă, cu inserții fine de grăsime distribuite uniform pentru un plus de frăgezime și gust.

Cum pregătești friptura de vită

Potrivit The Organic Butchery, gătitul fripturii de vită începe înainte să ajungă în tigaie. În primul rând, trebuie să scoți friptura din frigider cu aproximativ 30 de minute înainte de a o găti. Acest pas ajută carnea să se gătească mult mai uniform.

Dacă pui o friptură rece direct din frigider într-o tigaie încinsă, exteriorul se va găti prea repede, în timp ce centrul va rămâne rece, fiind mult mai greu să obții nivelul de gătire dorit.

Dacă friptura a fost lăsată la marinat în sare peste noapte la frigider, las-o neacoperită pe o farfurie înainte de gătire. Acest lucru ajută exteriorul să rămână uscat în timp ce interiorul se încălzește ușor.

Folosește un prosop de hârtie pentru a tampona friptura până când e complet uscată pe ambele părți și pe margini. Dacă suprafața e umedă, carnea se va fierbe la abur înainte de a se rumeni. Ceea ce va duce la un exterior palid sau gri în loc de o crustă brună și apetisantă. Acest pas e extrem de important la prăjirea în tigaie, unde carnea are contact direct cu suprafața încinsă.

Pentru un antricot simplu și delicios, condimentează generos cu sare grunjoasă. Sarea de masă mult mai fină, așa că folosește o cantitate mai mică dacă e singura pe care o ai la îndemână.

Poți condimenta chiar înainte de gătire sau poți folosi metoda de marinat uscat, cu 12-24 de ore înainte de gătit.

Adaugă piperul negru chiar înainte de a pune carnea pe foc sau imediat după gătire. Piperul se poate arde la temperaturi ridicate, motiv pentru care mulți bucătari preferă să îl adauge în timp ce friptura se odihnește, după gătit.

Cum să prepari acasă o friptură de vită fragedă și suculentă, ca la restaurant

O tigaie din fontă e cea mai bună opțiune pentru antricot deoarece reține foarte bine căldura ridicată, potrivit Bon Appetit. O tigaie grea cu fund gros funcționează de asemenea foarte bine.

Vei mai avea nevoie de un clește de bucătărie, o farfurie curată și un termometru pentru carne. Un termometru digital e cea mai ușoară cale de a evita gătirea excesivă, mai ales dacă îți dorești o friptură mai în sânge.

Prăjirea la tigaie e cea mai bună metodă de a pregăti un antricot acasă, potrivit bucătarilor. Îți oferă o crustă caramelizată, un centru fraged și un control excelent asupra temperaturii interne finale și a gradului de gătire.

Pune tigaia de fontă pe foc mediu spre mare. Așteaptă până când suprafața devine foarte fierbinte și începe ușor să scoată fum. Adaugă o cantitate mică de ulei cu punct ridicat de fumegare.

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După aceea, poți pune friptura uscată în tigaia încinsă. Apasă ușor cu cleștele pentru a te asigura că face contact complet cu tigaia. Las-o să se gătească timp de 2-3 minute fără să o miști. Întoarce-o și gătește-o pe cealaltă parte încă 2-3 minute.

După ce s-au rumenit ambele părți principale, apucă friptura cu cleștele și ține-o în tigaie pe marginea plină de grăsime, pentru 30-60 de secunde.

Pentru o bucată de 2,5 cm grosime, acest timp este suficient pentru un nivel mediu de gătire. Continuă să gătești și întoarce friptura la fiecare minut până ajunge la nivelul dorit.

După ce friptura a prins o crustă frumoasă, adaugă o bucată de unt, un cățel de usturoi zdrobit și verdețuri proaspete, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Pe măsură ce untul se topește, înclină tigaia și stropește continuu friptura cu untul spumos și aromatizat.

Pentru fripturile foarte groase, rumenește carnea mai întâi în tigaie, apoi mută tigaia de fontă în cuptorul preîncălzit la aproximativ 200 de grade Celsius. Las-o să se coacă până când atinge temperatura internă dorită. Folosește această metodă atunci când exteriorul este bine rumenit, dar interiorul mai are nevoie de timp de gătire.

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