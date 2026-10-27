Antena Căutare
Home Lifestyle Food Cum să prepari cod cu unt, lămâie și capere, în doar 30 de minute. Rețeta pentru un pește fraged și aromat

Cum să prepari cod cu unt, lămâie și capere, în doar 30 de minute. Rețeta pentru un pește fraged și aromat

Cod în sos de unt cu lămâie și capere, o rețetă rafinată și ușor de preparat. Descoperă ingredientele și pașii pentru o cină gata în 30 de minute.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 11:12 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 11:13
Cum să prepari cod cu unt, lămâie și capere, în doar 30 de minute. Rețeta pentru un pește fraged și aromat | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

O cină elegantă și sănătoasă ar trebui să includă și pește. Nimic nu se compară cu un cod rafinat, în sos de unt, cu capere și lămâie. Nu ai nevoie de o listă lungă de ingrediente pentru a prepara și tu o rețetă delicioasă, perfectă pentru zilele în care vrei să-ți surprinzi familia sau invitații la masă. Pentru cantitățile de mai jos, vei obține patru porții, iar timpul de preparare nu va depăși 30 de minute.

Cum să prepari cod cu unt, lămâie și capere, în doar 30 de minute

Codul în sos de unt cu lămâie și capere este un preparat inspirat din bucătăria mediteraneeană, apreciat pentru gustul său delicat și combinația echilibrată de arome. Peștele fraged, cu o crustă ușor crocantă, este completat de un sos cremos, proaspăt și ușor acrișor. Caperele adaugă o notă sărată, în timp ce usturoiul și pătrunjelul proaspăt oferă preparatului un plus de savoare.

Ingrediente pentru cod în sos de unt cu lămâie și capere

Articolul continuă după reclamă

Pentru pește:

  • 4 fileuri de cod, de aproximativ 170 g fiecare;
  • 60 g de făină;
  • ½ linguriță de sare;
  • ¼ linguriță de piper negru;
  • ½ linguriță de usturoi granulat;
  • ½ linguriță de boia dulce, opțional;
  • 2 linguri de ulei de măsline;
  • 15 g de unt.

Pentru sosul de unt cu lămâie:

  • 45 g de unt nesărat;
  • 3 căței de usturoi tocați mărunt;
  • 80 ml de vin alb sec sau supă de pui;
  • 3 linguri de suc proaspăt de lămâie;
  • 1 linguriță de coajă rasă de lămâie;
  • 2 linguri de capere scurse;
  • ¼ linguriță de fulgi de ardei iute, opțional;
  • 2 linguri de pătrunjel proaspăt tocat;
  • sare și piper, după gust.

Pentru servire, poți folosi felii de lămâie și pătrunjel proaspăt. Ca garnitură, se potrivesc pastele fine, orezul sau pâinea proaspătă.

Cum prepari codul în sos de unt cu lămâie

Șterge bine peștele cu prosoape de hârtie, pentru a elimina excesul de umiditate. Acest pas este important pentru a obține o crustă aurie. Condimentează fileurile cu sare și piper. Amestecă făina cu usturoiul granulat și boiaua, apoi trece fiecare bucată de pește prin acest amestec, îndepărtând excesul.

Încinge uleiul de măsline și cele 15 g de unt într-o tigaie încăpătoare, la foc mediu spre mare. Așază fileurile și gătește-le aproximativ 3-4 minute pe fiecare parte, fără să le miști prea mult, până când capătă o crustă aurie și carnea devine opacă și se desface ușor cu furculița. Dacă tigaia este prea mică, gătește peștele în două tranșe. Scoate fileurile pe o farfurie și acoperă-le lejer.

Pentru sosul aromat începe cu un foc redus. Redu focul la mediu și adaugă usturoiul tocat în aceeași tigaie. Călește-l aproximativ 30 de secunde, fără să-l lași să se ardă. Toarnă vinul alb sec și lasă-l să fiarbă 1-2 minute, răzuind ușor depunerile rumenite de pe fundul tigăii. Adaugă sucul și coaja de lămâie, apoi lasă sosul să mai fiarbă un minut.

Redu focul la minimum și încorporează treptat cele 45 g de unt, amestecând ușor până când sosul devine lucios și capătă o consistență ușor cremoasă. Nu lăsa sosul să clocotească puternic, deoarece untul se poate separa. Adaugă caperele și fulgii de ardei iute, dacă dorești, apoi gustă și ajustează condimentele.

Pune fileurile de cod înapoi în tigaie și toarnă sos peste fiecare bucată. Lasă-le aproximativ un minut să se încălzească, apoi presară pătrunjelul proaspăt tocat.

Cum servești codul în sos de unt

Așază fileurile pe farfurii și adaugă deasupra sosul cu lămâie și capere. Decorează cu felii de lămâie și puțin pătrunjel proaspăt. Pentru o masă completă, servește peștele cu paste fine, orez sau pâine crocantă, ideală pentru a absorbi sosul aromat.

Un secret pentru un rezultat reușit este să usuci foarte bine peștele înainte de gătire și să folosești suc proaspăt de lămâie. De asemenea, caperele sunt deja sărate, așa că este bine să guști sosul înainte de a adăuga sare suplimentară.

Dacă nu ai vin alb sec la îndemână, îl poți înlocui cu supă de pui, adăugând puțin suc de lămâie pentru a păstra gustul proaspăt al sosului. Preparatul se servește imediat după gătire, cât peștele este fraged, iar crusta încă își păstrează o parte din textura crocantă.

Ce să mănânci dimineața ca să nu ți se facă foame prea repede și să îți menții greutatea. Alimentele recomandate de nutr...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
Observatornews.ro România, în topul celor mai ieftine târguri de Crăciun din UE. Oraşul unde un pahar de vin fiert costă 5 lei România, în topul celor mai ieftine târguri de Crăciun din UE. Oraşul unde un pahar de vin fiert costă 5 lei
Antena 3 Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai și trebuiau dați înapoi Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai și trebuiau dați înapoi
SpyNews Ramona de la Clejani s-a căsătorit. Primele imagini cu ea în rochie de mireasă Ramona de la Clejani s-a căsătorit. Primele imagini cu ea în rochie de mireasă
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Calzone de casă cu mozzarella, salam pepperoni și legume
Calzone de casă cu mozzarella, salam pepperoni și legume
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cannoli sicilieni cu ricotta și ciocolată – rețetă italiană cu coji crocante și cremă fină
Cannoli sicilieni cu ricotta și ciocolată – rețetă italiană cu coji crocante și cremă fină
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Ramona de la Clejani s-a căsătorit. Primele imagini cu ea în rochie de mireasă
Ramona de la Clejani s-a căsătorit. Primele imagini cu ea în rochie de mireasă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai și trebuiau dați înapoi
Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Luca Niculescu, politică total diferită de a predecesorului Ilie Bolojan: „Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârşit prin creşterea taxelor“
Luca Niculescu, politică total diferită de a predecesorului Ilie Bolojan: „Consolidarea fiscală nu poate fi... BZI
Divorț în gruparea generalilor SRI. Florian Coldea, lăsat singur în firma de consultanță. Dumitru Cocoru a ieșit dintr-una din firmele fondate alături de fostul cap al Binomului
Divorț în gruparea generalilor SRI. Florian Coldea, lăsat singur în firma de consultanță. Dumitru Cocoru a... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Satul pitoresc unde case de 100 mp costă cât o maşină. Unii proprietari le oferă chiar pe gratis
Satul pitoresc unde case de 100 mp costă cât o maşină. Unii proprietari le oferă chiar pe gratis Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x