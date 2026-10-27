Cod în sos de unt cu lămâie și capere, o rețetă rafinată și ușor de preparat. Descoperă ingredientele și pașii pentru o cină gata în 30 de minute.

Cum să prepari cod cu unt, lămâie și capere, în doar 30 de minute. Rețeta pentru un pește fraged și aromat | Shutterstock

O cină elegantă și sănătoasă ar trebui să includă și pește. Nimic nu se compară cu un cod rafinat, în sos de unt, cu capere și lămâie. Nu ai nevoie de o listă lungă de ingrediente pentru a prepara și tu o rețetă delicioasă, perfectă pentru zilele în care vrei să-ți surprinzi familia sau invitații la masă. Pentru cantitățile de mai jos, vei obține patru porții, iar timpul de preparare nu va depăși 30 de minute.

Cum să prepari cod cu unt, lămâie și capere, în doar 30 de minute

Codul în sos de unt cu lămâie și capere este un preparat inspirat din bucătăria mediteraneeană, apreciat pentru gustul său delicat și combinația echilibrată de arome. Peștele fraged, cu o crustă ușor crocantă, este completat de un sos cremos, proaspăt și ușor acrișor. Caperele adaugă o notă sărată, în timp ce usturoiul și pătrunjelul proaspăt oferă preparatului un plus de savoare.

Ingrediente pentru cod în sos de unt cu lămâie și capere

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Pentru pește:

4 fileuri de cod, de aproximativ 170 g fiecare;

60 g de făină;

½ linguriță de sare;

¼ linguriță de piper negru;

½ linguriță de usturoi granulat;

½ linguriță de boia dulce, opțional;

2 linguri de ulei de măsline;

15 g de unt.

Pentru sosul de unt cu lămâie:

45 g de unt nesărat;

3 căței de usturoi tocați mărunt;

80 ml de vin alb sec sau supă de pui;

3 linguri de suc proaspăt de lămâie;

1 linguriță de coajă rasă de lămâie;

2 linguri de capere scurse;

¼ linguriță de fulgi de ardei iute, opțional;

2 linguri de pătrunjel proaspăt tocat;

sare și piper, după gust.

Pentru servire, poți folosi felii de lămâie și pătrunjel proaspăt. Ca garnitură, se potrivesc pastele fine, orezul sau pâinea proaspătă.

Cum prepari codul în sos de unt cu lămâie

Șterge bine peștele cu prosoape de hârtie, pentru a elimina excesul de umiditate. Acest pas este important pentru a obține o crustă aurie. Condimentează fileurile cu sare și piper. Amestecă făina cu usturoiul granulat și boiaua, apoi trece fiecare bucată de pește prin acest amestec, îndepărtând excesul.

Încinge uleiul de măsline și cele 15 g de unt într-o tigaie încăpătoare, la foc mediu spre mare. Așază fileurile și gătește-le aproximativ 3-4 minute pe fiecare parte, fără să le miști prea mult, până când capătă o crustă aurie și carnea devine opacă și se desface ușor cu furculița. Dacă tigaia este prea mică, gătește peștele în două tranșe. Scoate fileurile pe o farfurie și acoperă-le lejer.

Pentru sosul aromat începe cu un foc redus. Redu focul la mediu și adaugă usturoiul tocat în aceeași tigaie. Călește-l aproximativ 30 de secunde, fără să-l lași să se ardă. Toarnă vinul alb sec și lasă-l să fiarbă 1-2 minute, răzuind ușor depunerile rumenite de pe fundul tigăii. Adaugă sucul și coaja de lămâie, apoi lasă sosul să mai fiarbă un minut.

Redu focul la minimum și încorporează treptat cele 45 g de unt, amestecând ușor până când sosul devine lucios și capătă o consistență ușor cremoasă. Nu lăsa sosul să clocotească puternic, deoarece untul se poate separa. Adaugă caperele și fulgii de ardei iute, dacă dorești, apoi gustă și ajustează condimentele.

Pune fileurile de cod înapoi în tigaie și toarnă sos peste fiecare bucată. Lasă-le aproximativ un minut să se încălzească, apoi presară pătrunjelul proaspăt tocat.

Cum servești codul în sos de unt

Așază fileurile pe farfurii și adaugă deasupra sosul cu lămâie și capere. Decorează cu felii de lămâie și puțin pătrunjel proaspăt. Pentru o masă completă, servește peștele cu paste fine, orez sau pâine crocantă, ideală pentru a absorbi sosul aromat.

Un secret pentru un rezultat reușit este să usuci foarte bine peștele înainte de gătire și să folosești suc proaspăt de lămâie. De asemenea, caperele sunt deja sărate, așa că este bine să guști sosul înainte de a adăuga sare suplimentară.

Dacă nu ai vin alb sec la îndemână, îl poți înlocui cu supă de pui, adăugând puțin suc de lămâie pentru a păstra gustul proaspăt al sosului. Preparatul se servește imediat după gătire, cât peștele este fraged, iar crusta încă își păstrează o parte din textura crocantă.