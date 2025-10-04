Strugurii sunt o delicatesă naturală, o gustare dulce și sănătoasă, potrivită atât pentru mesele simple, cât și pentru deserturi elaborate. Totuși, pentru a te bucura pe deplin de savoarea și prospețimea lor, este esențial să știi cum să-i alegi corect. De la aspectul ciorchinelui până la textura boabelor, fiecare detaliu contează. Iată cum se păstrează strugurii pentru a fi proaspeți cât mai mult timp.

Cum se păstrează strugurii pentru a rezista mai mult. Rămân proaspeți zile bune la rând | Shutterstock

Culoarea este unul dintre primii factori pe care trebuie să-i observi atunci când alegi strugurii. Strugurii albi sau verzi trebuie să aibă o nuanță uniformă, de un galben deschis sau verde intens, cu reflexii ușor aurii dacă sunt bine copți. Cei negri ar trebui să aibă o culoare profundă, uniformă, fără pete palide. Strugurii roșii sau roz trebuie să prezinte o nuanță vibrantă și strălucitoare.

Este important să ții cont că strugurii nu continuă să se coacă după recoltare. Dacă observi zone verzi la cei roșii sau negri, este un semn că nu au ajuns la maturitate și nu vor fi suficient de dulci.

Cum îți dai seama că strugurii sunt proaspeți

Ciorchinele este un indicator subtil, dar foarte important al prospețimii. Tulpina trebuie să fie verde, flexibilă și ușor umedă, ceea ce semnalează că strugurii au fost recoltați recent. Dacă este uscată sau maronie, este un semn că fructele sunt mai vechi și pot să nu mai aibă prospețimea dorită.

Articolul continuă după reclamă

Boabele de struguri trebuie să fie ferme și să aibă o coajă netedă, fără urme de deshidratare, încrețire sau crăpături. O ușoară presiune aplicată pe boabe ar trebui să ofere rezistență. Dacă sunt moi sau prea elastice, e posibil să fie trecute sau depozitate necorespunzător.

Dacă poți, încearcă un bob (acolo unde este permis) pentru a testa textura crocantă și dulceața. Boabele proaspete se desprind ușor de pe ciorchine fără a lăsa urme moi sau suculente în locul unde au fost atașate.

Strugurii proaspeți au un parfum subtil, dulce și natural. Dacă simți un miros fermentat sau acru, acesta este un semn că fructele încep să se strice sau au fost depozitate prea mult timp.

CITEȘTE ȘI: Proprietățile extractului din sâmburi de struguri. La ce se poate utiliza

Atunci când alegi strugurii, evită ciorchinii cu boabe care prezintă pete maronii, mucegai sau urme de lovituri. De asemenea, o umiditate excesivă în punga sau ambalajul lor poate indica deteriorarea fructelor. Dacă vezi multe boabe căzute pe fundul ambalajului, este un alt semn că strugurii nu mai sunt în cea mai bună stare.

Pentru a menține prospețimea și textura crocantă a strugurilor, trebuie depozitați într-un recipient aerisit, la frigider. Nu îi spăla până în momentul în care îi consumi, deoarece excesul de umezeală poate accelera procesul de alterare.

Cum se păstrează strugurii proaspeți după ce i-ai cumpărat

Deși poate părea contraintuitiv, nu trebuie să speli strugurii imediat după ce i-ai cumpărat, deoarece umezeala poate accelera procesul de deteriorare. Trebuie să fie depozitați uscați, într-un loc răcoros, până când ești gata să-i consumi. Dacă ai cumpărat struguri într-un ambalaj de plastic închis ermetic, este mai bine să le schimbi într-un recipient care permite circulația aerului, pentru a preveni umezeala acumulată în interiorul ambalajului.

După ce ai verificat că strugurii sunt proaspeți și nu au boabe deteriorate, este recomandat să îi pui într-un recipient ventilat, cum ar fi un coș de plastic sau un bol cu găuri. Dacă nu au un ambalaj special, poți să-i lași în ciorchinele lor, evitând astfel lovirea sau deteriorarea acestora.

Strugurii trebuie păstrați într-un loc mai rece, precum frigiderul, dar nu în compartimentul de legume, deoarece umiditatea excesivă poate favoriza dezvoltarea mucegaiului.

Dacă vrei să păstrezi strugurii mai mult timp, poți să-i congelezi. Înainte de congelare, spală-i bine, usucă-i cu un prosop și desprinde boabele de pe ciorchine. Așează-le pe o tavă într-un singur strat și pune-le în congelator pentru 2-3 ore. După ce s-au înghețat, poți să-i transferi într-o pungă sau într-un recipient etanș pentru congelator. Strugurii congelați sunt excelenți pentru a fi adăugați în smoothie-uri sau ca înghețată naturală.

CITEȘTE ȘI: Cum se prepară deliciosul gem de struguri