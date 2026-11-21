Te-ai întrebat ce să cumperi ieftin și sănătos la piață în noiembrie? Unele legume costă sub 5 lei kilogramul și sunt foarte ușor de preparat

Unele legume sănătoase pot fi integrate în dietă chiar dacă ai un buget redus | Shutterstock

Chiar dacă roșiile au ajuns să aibă prețuri de lux în piețele din București, câteva legume de sezon au rămas accesibile.

Varza, cartofii și ceapa se găsesc în continuare la mai puțin de 5 lei kilogramul, iar pe lângă preț au și avantajul că sunt hrănitoare și se păstrează bine peste iarnă.

Există numeroase alte legume de care te poți bucura în această perioadă fără să îți golești portofelul.

Acestea nu doar că sunt sănătoase, dar și versatile, așa că te poți bucura de ele în numeroase preparate simple.

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Ce să cumperi ieftin și sănătos la piață în noiembrie

Atunci când vine vorba de alimentație, din ce în ce mai mulți experți vorbesc despre importanța unei diete sezoniere. Dincolo de beneficiile pentru sănătate, cumpărarea produselor de sezon te poate ajuta și atunci când vine vorba de buget.

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În timp ce legumele de toamnă-iarnă au scăzut în preț, altele au crescut semnificativ. Printre acestea se numără roșiile și ardeii, care pot trece de 20 de lei kilogramul.





Iată unele dintre cele mai ieftine și versatile produse pe care le poți cumpăra din piață în noiembrie:

Varza

Dintre legumele de sezon, varza are unele dintre cele mai mici prețuri. Într-o comparație de prețuri realizată de Capital, varza albă poate costa și 3 lei kilogramul.

Varza albă și cea roșie au fibre, vitamina C, vitamina K și folat. În plus, pentru că rezistă mult timp, sunt nelipsite din cămară toamna și iarna, scrie Alba24. Varza murată, deși are numeroși nutrienți importanți, conține multă sare, așa că aportul de sare trebuie urmărit dacă o consumi des.

Potrivit Harvard Health, 100 de grame de varză roșie asigură circa 45% din necesarul zilnic de vitamina C și are doar aproximativ 14 calorii. Culoarea ei vine de la antociani, pigmenți asociați cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare.

Mai mult, varza recoltată pe vreme rece are un gust mai dulce, scrie Today’s Dietitian. Varza nu doar că e avantajoasă ca preț, dar poate fi gătită în abur, călită sau mâncată crudă, în salată.

Cartofi și ceapă

Cartofii se mențin și ei sub pragul de 5 lei și pot ajunge până la 3.5 lei kilogramul, chiar și în București, scrie Newsweek.

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La ceapă, diferențele sunt mai mari. Ceapă galbenă poate costa și sub 2 lei, dar ajunge și până la 6 lei, așa că merită să compari înainte să cumperi. Ambele fac parte din categoria legumelor de bază, care pot rezista mult timp în cămară.

Morcovi, sfeclă și dovleac

Morcovii, sfecla roșie și dovleacul se numără printre legumele de toamnă recomandate de Comisia Europeană pentru zona cu climat temperat, scrie Alba24. În funcție de piață sau magazin, poți găsi morcovi chiar și la 4 lei kilogramul. Sfecla și dovleacul costă, de obicei, mai mult, dar oferă beneficii semnificative.

Morcovii sunt o sursă importantă de beta-caroten, pe care organismul îl transformă în vitamina A, iar sfecla aduce fibre, folat și potasiu.