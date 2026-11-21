În Postul Crăciunului, o rețetă simplă și sățioasă e fasolea bătută, cunoscută și drept icre de fasole, bogată în fibre și proteine.

Fasolea bătută e o rețetă clasică de post, care se face simplu, cu ingrediente ieftine | Shutterstock

Fasolea bătută este una dintre cele mai cunoscute rețete de post, cu un aport important de fibre și proteine.

În plus, se face cu ingrediente ieftine, ține de foame și merge foarte bine cu murături.

Ca să iasă cremoasă și ușor de digerat, trebuie să ții cont de câteva detalii care influențează semnificativ produsul final.

Un pas important e alegerea boabelor de fasole, ingredientul de bază pentru această rețetă simplă.

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Cum gătești fasolea

Pregătirea pentru această rețetă începe cu o seară înainte, când boabele trebuie să fie mai întâi alese de impurități și de cele stricate, apoi spălate bine, scrie Alba24.

Pentru înmuiere există 2 variante. Metoda lentă înseamnă să acoperi fasolea cu apă și să o ții la frigider aproximativ 8 ore sau peste noapte, nu într-o bucătărie foarte caldă. Dacă te grăbești, poți fierbe boabele 2-3 minute, apoi le lași acoperite cam 1 oră, după care le scurgi, le clătești și le fierbi în apă proaspătă.

Cei mai mulți bucătari recomandă ca fasolea să fie acoperită cu apă rece cam cât un lat de palmă și lăsată peste noapte, scrie BZI.

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Un detaliu important atunci când vine vorba de fasole e balonarea, motiv pentru care mulți evită acest produs. Dar există o metodă prin care balonarea poate fi redusă, respectiv schimbarea apei pentru fasole de mai multe ori.

Apa în care a fost înmuiată fasolea trebuie aruncată, după care boabele se fierb de 3 ori, de fiecare dată în apă proaspătă.

Există și o metodă mai rapidă, care presupune folosirea unei oale sub presiune, scrie Capital. Unii bucătari susțin că astfel se descompune o substanță care provoacă dureri de stomac și gaze, lucru pe care fierberea timp de 10 minute nu îl face, chiar și cu schimbarea apei.

Printre alte metode recomandate se numără și adăugarea unei lingurițe de zahăr sau un cartof la fierberea fasolei. După fierbere, fasolea se scurge, se clătește și se fierbe în a 4-a și ultima apă.

Tot Capital recomandă o linguriță de zahăr și un cartof sau o lingură din inox pe fundul oalei, fără sare în apa de fiert. După 30 de minute se adaugă o lingură de bicarbonat și se oprește focul pentru 2 minute. Apoi fasolea se scurge, se clătește și se mai fierbe 15 minute în apă curată.

Fasole bătută de post, cremoasă și gustoasă

Pentru această rețetă de post, ai nevoie de doar câteva ingrediente simple, care au și costuri reduse.

Pentru varianta clasică, cu ceapă călită deasupra, ai nevoie de:

600 g de fasole albă uscată

3 morcovi

3 cepe pentru fiert

10 căței de usturoi

1 lingură de bulion

2 cepe pentru călit

50 ml de ulei

sare după gust

La a 4-a fierbere, boabele de fasole se acoperă cu apă, se ia spuma, iar după ce clocotesc se adaugă cele 3 cepe întregi, curățate, și morcovii. Când fasolea e gata, legumele se scot, iar boabele se scurg într-un alt vas.

Cremozitatea depinde în primul rând de cât de bine sunt fierte boabele. Fasolea poate rămâne tare dacă boabele vechi, nu au fost fierte îndeajuns de mult timp sau pentru că apa e foarte dură.

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Boabele trebuie să fie moi până la miez și ușor de zdrobit. Boabele sparte nu sunt o problemă, pentru că oricum urmează să fie transformate într-o cremă fină.

Specialiștii consideră un mit ideea că sarea ține fasolea tare și că, pusă în apa de înmuiat sau de fiert, ar putea chiar scurta timpul de fierbere și ajuta boabele să-și păstreze forma.

După ce s-a fiert fasolea, pentru pasare, poți folosi blender sau mixer un polonic din apa în care a fiert fasolea, usturoiul curățat și zdrobit și boabele. Se amestecă bine, apoi se potrivește de sare.

Ca la maioneză, uleiul se adaugă puțin câte puțin, în timp ce amesteci, până când compoziția devine cremoasă.

Fasolea bătută e completă abia cu ceapa călită deasupra. Cele 2 cepe se taie subțire și se călesc în ulei până se înmoaie și se caramelizează ușor, apoi se adaugă bulionul, se amestecă și se ia cratița de pe foc. Compoziția se pune peste fasolea bătută. Fasolea bătută se poate servi cu pâine și merge de minune cu murături.