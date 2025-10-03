Mustul este sucul proaspăt obținut prin zdrobirea strugurilor, esența pură a fructelor care marchează începutul procesului de vinificație. Acesta păstrează toate zaharurile naturale din struguri, fiind dulce și intens aromat, cu o consistență ușor vâscoasă.

Diferența dintre must și vin. În cât timp devine mustul vin. Mustul poate fi pasteurizat pentru a rezista mai mult timp | Shutterstock

În gastronomie, mustul este un produs apreciat pentru versatilitatea sa, utilizat în preparate precum deserturile, dar și consumat ca atare, mai ales în sezonul de toamnă.

În cultura vinului, mustul reprezintă baza pentru producerea băuturilor alcoolice, trecând prin fermentare pentru a se transforma în vin. Totuși, în forma sa pură, este o băutură nealcoolică, ideală pentru a savura dulceața naturală a strugurilor.

Valoarea nutritivă a mustului este considerabilă, fiind bogat în vitamine, antioxidanți și minerale, iar gustul său variază în funcție de soiul de struguri folosit, de la arome fructate și dulci până la note mai acide.

Pentru a păstra mustul proaspăt mai mult timp, acesta poate fi refrigerat sau pasteurizat. În plus, mustul este parte din tradițiile românești, simbolizând belșugul și bucuria recoltelor de toamnă. Fiind un produs sezonier, consumul său este adesea asociat cu festivitățile de toamnă și cu procesul tradițional de preparare a vinului.

Articolul continuă după reclamă

Diferența dintre must și vin

Diferența principală dintre must și vin constă în procesul de fermentare. Mustul este sucul proaspăt obținut din struguri zdrobiți, care nu a suferit încă procesul de fermentare. Este dulce și conține zaharuri naturale din fructe.

Vinul, în schimb, este produsul obținut după fermentarea mustului, proces prin care zaharurile sunt transformate în alcool cu ajutorul drojdiilor. Practic, vinul este rezultatul maturizării și rafinării mustului, având un gust, o textură și un conținut de alcool distinct față de must.

CITEȘTE ȘI: De ce nu este indicat să bei must înainte de a te urca la volan, dar și dacă ai alte probleme de sănătate​

Cât timp ține mustul

Mustul, fiind un suc proaspăt din struguri, este perisabil și începe să fermenteze în câteva ore la temperatura camerei. Pentru a preveni fermentarea rapidă, acesta trebuie păstrat la frigider, unde poate rezista 2-3 zile înainte de a începe transformarea în vin.

Dacă se dorește prelungirea duratei de păstrare, mustul poate fi pasteurizat sau congelat, metode ce încetinesc procesul de alterare și mențin gustul dulce și proaspăt pentru câteva luni.

Cum se face vinul

Prepararea vinului este un proces care combină tradiția cu știința. Totul începe cu recoltarea strugurilor, aleși în funcție de tipul de vin dorit. Strugurii sunt zdrobiți pentru a elibera mustul, care include sucul și pielițele. În funcție de tipul de vin, pielițele pot fi păstrate pentru a influența aroma și culoarea. Fermentarea este etapa esențială, în care drojdiile transformă zaharurile din must în alcool. Acest proces durează între câteva zile și câteva săptămâni, în funcție de condițiile controlate de temperatură.

După fermentare, vinul este separat de sedimente și trecut prin procese de maturare, care pot avea loc în butoaie de stejar, pentru a adăuga complexitate, sau în recipiente din inox pentru a păstra prospețimea. Stabilizarea și filtrarea sunt necesare pentru a clarifica vinul înainte de îmbuteliere.

În final, vinul este lăsat să se odihnească în sticle pentru a dezvolta caracterul său final, un proces care poate dura de la câteva luni până la câțiva ani. Vinificația implică atât tehnici tradiționale, cât și tehnologii moderne, rezultând băuturi variate și distincte.

CITEȘTE ȘI: Cea mai dulce băutură a toamnei este pe toate mesele românilor. Care este ingredientul secret care face mustul să țină mai mult