Dovlecei la cuptor cu unt, usturoi și parmezan. Rețeta unei garnituri simple și aromate

Rețeta de dovlecei la cuptor cu unt, usturoi și parmezan este una dintre cele mai gustoase modalități de a transforma un ingredient obișnuit într-o garnitură care poate însoți aproape orice fel principal. Dacă dorești, o poți servi alături de o salată verde și câteva felii de pâine prăjită.

Una dintre cele mai gustoase modalități de a transforma un ingredient obișnuit într-o garnitură care poate însoți aproape orice fel principal | Shutterstock

Dacă ai rămas în pană de idei și cauți o rețetă rapidă, această variantă de preparare a dovleceilor este alegerea ideală. Cu doar câteva ingrediente simple poți obține un preparat rumenit la exterior, fraged în interior și plin de savoare.

Secretul acestei rețete constă în crestarea ușoară a dovleceilor înainte de coacere. Astfel, aromele de usturoi, unt și condimente pătrund mai bine în miez, iar fiecare îmbucătură este mai gustoasă. La final, parmezanul se topește ușor peste suprafața fierbinte, formând o crustă fină și apetisantă, iar verdețurile proaspete adaugă prospețime și un contrast plăcut de arome.

Această garnitură poate însoți fripturi de pui, curcan, porc sau pește, dar este la fel de bună și ca fel principal într-o masă ușoară. Rețeta este potrivită atât pentru mesele din timpul săptămânii, când timpul este limitat, cât și pentru un prânz de weekend în familie.

Rețeta este ușor de adaptat. Poți înlocui pătrunjelul cu mărar sau busuioc proaspăt, iar parmezanul poate fi substituit cu Pecorino sau Grana Padano. Dacă îți plac preparatele mai picante, presară puțini fulgi de ardei iute înainte de servire. Indiferent de varianta aleasă, vei obține o garnitură aromată, aspectuoasă și foarte ușor de pregătit.

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Dovlecei la cuptor cu unt, usturoi și parmezan - Ingrediente

2 dovlecei medii

1 lingură ulei de măsline

25 g unt moale

3 căței de usturoi

30 g parmezan ras

1 lingură pătrunjel verde tocat

½ linguriță coajă rasă de lămâie

½ linguriță sare

¼ linguriță piper negru proaspăt măcinat.

Rețeta dovleceilor la cuptor cu unt, usturoi și parmezan - Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 220°C și tapetează o tavă cu hârtie de copt.

Spală bine dovleceii și taie-i pe lungime în jumătăți. Crestează ușor partea tăiată cu un cuțit, formând un model în romburi, fără să pătrunzi până la coajă.

Șterge suprafața dovleceilor cu un prosop de hârtie pentru a elimina excesul de umiditate.

Amestecă uleiul de măsline cu un cățel de usturoi zdrobit și puțin piper. Unge uniform toate jumătățile de dovlecel.

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Cum prepari dovlecei la cuptor cu unt, usturoi și parmezan

Așază dovleceii în tavă cu partea crestată în jos și coace-i aproximativ 12-15 minute, până când încep să se înmoaie.

Între timp, amestecă untul moale cu restul usturoiului zdrobit, pătrunjelul tocat, coaja rasă de lămâie și jumătate din cantitatea de sare.

Întoarce dovleceii cu partea crestată în sus și unge-i imediat cu untul aromat. Acesta se va topi și va pătrunde în crestături.

Presară parmezanul ras uniform peste fiecare bucată și adaugă restul de sare.

Pornește funcția grill sau mărește temperatura cuptorului și mai lasă dovleceii 5-7 minute, până când parmezanul se rumenește ușor, iar marginile capătă o culoare aurie.

Scoate tava din cuptor și lasă preparatul să se odihnească două-trei minute.

Presară puțin pătrunjel proaspăt înainte de servire și, dacă dorești, adaugă câteva picături de suc de lămâie pentru un plus de prospețime.

Servește dovleceii cât sunt fierbinți, alături de carne la grătar, pește, cartofi copți sau pur și simplu cu pâine prăjită și o salată de sezon. Preparatul este la fel de gustos și călduț, fiind o alegere excelentă pentru mesele de vară.

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Sfaturi pentru un preparat reușit

Pentru un rezultat cât mai bun, alege dovlecei tineri, cu coaja netedă și lucioasă. Ei au mai puține semințe și o textură mai fină după coacere.

Untul oferă bogăție preparatului, usturoiul completează perfect gustul delicat al dovleceilor, iar coaja rasă de lămâie aduce o notă discretă de prospețime care echilibrează aromele.

Nu este nevoie de multe condimente, deoarece ingredientele principale sunt suficient de gustoase pentru a crea un preparat echilibrat.