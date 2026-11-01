Încearcă o rețetă simplă de gutui la cuptor cu unt, nuci, miere și scorțișoară. Un desert parfumat, ușor de pregătit și perfect pentru zilele de toamnă.

Gutui la cuptor cu unt, nuci și miere. Desertul aromat, perfect pentru toamnă | Profimediaimages.ro

Dacă ai câteva gutui și nu știi cum să le folosești, încearcă acest desert simplu și gustos. Coapte cu unt, nucă, miere și scorțișoară, fructele devin fragede și capătă o aromă deosebită. Rețeta nu necesită multă pregătire și este ideală pentru zilele răcoroase de toamnă.

Ingrediente pentru gutui la cuptor

Pentru această rețetă ai nevoie de câteva ingrediente simple, pe care probabil le ai deja în bucătărie:

3 gutui;

50 g de unt;

80 g de nucă mărunțită;

3 linguri de miere;

1 linguriță de scorțișoară;

100 ml de apă.

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Cum prepari gutuile la cuptor cu nucă și miere

Mai întâi, spală bine gutuile și taie-le în jumătăți. Îndepărtează partea cu semințe, apoi așază fructele într-o tavă, cu partea tăiată în sus.

Presară scorțișoara peste gutui și adaugă nuca mărunțită. Pune câte puțin unt pe fiecare jumătate de fruct. Toarnă apa în tavă și distribuie mierea peste gutui.

Acoperă tava cu folie de aluminiu și pune-o în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius. Lasă gutuile la copt aproximativ 30 de minute.

După acest timp, îndepărtează folia și mai lasă tava în cuptor pentru încă 20-30 de minute. Gutuile trebuie să se înmoaie și să se rumenească frumos. Timpul de coacere poate varia în funcție de cât de tari sunt fructele.

Servește gutuile calde, cu sosul aromat rămas în tavă și cu nuca rumenită deasupra.

Ce beneficii au gutuile pentru sănătate. De ce este bine să le consumi

Gutuile nu sunt apreciate doar pentru aroma lor, ci și pentru substanțele nutritive pe care le conțin. Aceste fructe sunt o sursă de fibre, pectină, vitamina C și antioxidanți. Consumul lor poate contribui la o alimentație variată și echilibrată.

Unul dintre principalele avantaje ale gutuilor este conținutul de fibre. Acestea ajută digestia și contribuie la menținerea unui tranzit intestinal normal. Gutuile conțin și pectină, un tip de fibră solubilă, care ajută la buna funcționare a sistemului digestiv.

Potrivit unei analize publicate în revista internațională Food Chemistry, în noiembrie 2022, gutuile conțin fibre, pectină, vitamine și taninuri. Cercetătorii au identificat și mai mulți compuși vegetali cu proprietăți antioxidante, care ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Gutuile conțin și vitamina C, importantă pentru funcționarea normală a sistemului imunitar. Această vitamină contribuie și la formarea colagenului și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Un alt avantaj este conținutul de polifenoli și flavonoide. Acești compuși vegetali sunt studiați pentru efectele lor antioxidante și antiinflamatoare. Potrivit unei analize științifice publicate în 2024, în revista Molecules, gutuile conțin o varietate de substanțe bioactive, printre care polifenoli, vitamine și minerale.

Cercetătorii atrag însă atenția că nu toate efectele benefice observate în laborator au fost confirmate prin studii pe oameni. Prin urmare, gutuile trebuie privite ca un fruct nutritiv, nu ca un remediu pentru anumite boli.

Gutuile pot fi consumate coapte, în compot, gem sau alte preparate. Dacă le pregătești la cuptor, cu puțină miere, nucă și scorțișoară, obții un desert aromat și gustos. Este bine să nu exagerezi însă cu mierea și untul, mai ales dacă urmărești să limitezi aportul de zahăr și grăsimi.

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