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Dulceață de gutui ca pe vremea bunicii. Secretul pentru o culoare rubinie și bucăți de fruct care nu se sfărâmă

Gutuile sunt vedetele sezonului acesta. Iată câteva secrete pentru o dulceață delicioasă de gutui, dar și recomandările medicilor în consumul acestor fructe.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 11:14 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 11:14
Rețetă de dulceață de gutui ca pe vremea bunicii | Shutterstock
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Gutuile sunt prezente în rețetele autohtone de sute de ani. Românii le-au folosit întotdeauna în bucătărie atât la mâncăruri, cât și la deserturi.

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Rețeta lui Vlăduț de dulceață de gutui

Vlăduț a prezentat la Neatza o rețetă rapidă de dulceață de gutuie. Preparatul este gata în aproximativ 30 de minute. Ai nevoie doar de zahăr, apă, două lămâi și gutui.

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Ingrediente

1kg 200 g zahăr

500 ml apă rece

sucul de la 2 lămâi

1 kg gutui (spălate foarte bine și decojite, tăiate în cubulețe)

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Mod de preparare

Se spală foarte bine gutuile, se curăță de coajă și de semințe și se taie în cubulețe. După care se pun într-un vas cu apă și zeamă de lămâie pentru a preveni oxidarea.

Între timă se pune zahărul cu apa pe foc mediu și se fierbe până se topește complet zahărul și începe să se lege. După care se adaugă feliile de gutui.

Opțional se pot adăuga și: cuișoare, semințe de gutui sau scorțișoară.

Se lasă totul la foc mic până bucățile de gutui devin translucide, iar siropul se îngroașă.

Cu câteva minute înainte de final se toarnă zeama de la cele două lămâi, astfel gustul este potențat, dar se stopează și zaharisirea dulceții.

Se toarnă compoziția în borcane sterilizate, care se închid etanș. Până se răcesc ar trebui întoarse cu capul în jos.

Astfel, ai un preparat delicios pe tot timpul iernii.

Gutuile nu sunt bune doar în deserturi, ci și în mâncăruri sărate. Beneficiile lor pentru sănătate sunt bine cunoscute.

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Beneficiile neștiute ale gutuilor

Gutuile, un super-aliment. Ce beneficii are consumul acestor fructe delicioase

Potrivit etnografilor, gutuiul era numit de romani melimelum, adică mărul cu miere. Ca multe alte fructe cu înveliș dur și semințe, gutuia are în cultura română însușiri fecundatoare, fiind de regulă prezentă în ritualuri de naștere, botez, nuntă și chiar înmormântare. De asemenea, în medicina tradițională sunt consemnate beneficiile rădăcinii de gutui, a semințelor, a florilor și a frunzelor.

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Medicul Anca Hâncu vorbește în cadrul unei intervenții la Neatza cu Răzvan și Dani despre gutui, spunându-le merele aurii, ca despre super-alimente:

„Au puține calorii și multe fibre! (...) Este numai potrivită pentru o gustare.”

Gutuile au potasiu, fiind astfel importante pentru reglarea tensiunii arteriale. Cei care suferă de hipertensiune pot pune gutuile pe lista de cumpărături.

De asemenea, sunt bogate în săruri de fier, fiind potrivite pentru copiii cu anemie. Totodată, acestea le stimulează pofta de mâncare, împrietenindu-i pe micii mofturoși cu mesele zilnice.

rețetă de dulceață de gutui și beneficiile consumului de gutui
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Nu putem trece cu vederea nici faptul că gutuile sunt bogate în magneziu, astfel că ameliorează crampele musculare.

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