Mituri din bucătărie. Este sau nu sigur să consumăm stridii crude?

Stridiile crude au rămas pentru mulți simbolul rafinamentului culinar, asociate cu mesele elegante și experiențele senzoriale de lux. Totuși, dincolo de imaginea romantică a fructului de mare savurat direct din cochilie, se ridică o întrebare esențială: cât de sigur este să le consumăm fără gătire?

Autor: Andreea Catana
Publicat: Sambata, 25 Octombrie 2025, 10:01 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 18:13
Stridiile crude sunt o delicatesă, dar este de preferat să le consumi gătite din cauza riscurilor asupra sănătății | Shutterstock

Consumatorii fideli jură pe prospețimea lor, însă medicii și specialiștii în siguranța alimentară avertizează că, spre deosebire de alte alimente crude, stridiile reprezintă un risc semnificativ. Adevărul se află undeva între mit și realitate, iar pentru a înțelege pe deplin acest subiect trebuie privite cu atenție atât riscurile, cât și metodele de pregătire sau de prevenție.

Ce riști dacă mănânci stridii crude

Principala problemă legată de consumul de stridii crude este faptul că ele sunt organisme filtratoare. În mediul lor natural, stridiile filtrează constant apa marină pentru a se hrăni, acumulând inevitabil bacterii, viruși și toxine. Una dintre cele mai periculoase bacterii care se pot găsi în stridii este Vibrio vulnificus, prezentă mai ales în apele calde. Infecțiile cu această bacterie pot cauza gastroenterite severe, septicemie și, în cazuri extreme, chiar deces la persoanele cu imunitatea scăzută sau cu afecțiuni hepatice. În plus, stridiile pot fi contaminate și cu virusul hepatitei A sau cu norovirus, responsabile de îmbolnăviri digestive acute.

Riscurile nu se opresc însă aici. Un alt pericol vine din acumularea de metale grele și toxine produse de algele marine, substanțe care nu dispar prin simpla spălare. Organizațiile de sănătate publică recomandă ca femeile însărcinate, copiii și persoanele cu sistem imunitar slăbit să evite complet consumul de stridii crude. Chiar și pentru adulții sănătoși, pericolul nu este neglijabil, pentru că simptomele unei intoxicații pot varia de la dureri abdominale și vărsături până la infecții care necesită spitalizare.

Cea mai sigură modalitate de a consuma stridii

Răspunsul simplu, susținut de majoritatea experților, este că stridiile devin sigure doar prin gătire. Expunerea lor la temperaturi de peste 60–70°C pentru cel puțin câteva minute distruge bacteriile și virusurile, reducând considerabil riscul de toxiinfecție. De aceea, preparate precum stridiile la grătar, la abur, în supă sau coapte la cuptor sunt considerate mult mai sigure decât varianta crudă.

Un alt aspect important este lanțul de frig. Chiar și stridiile destinate consumului gătit trebuie să fie transportate și depozitate corect, la temperaturi scăzute, pentru a limita dezvoltarea bacteriilor. O stridie care a fost expusă la căldură, chiar și pentru câteva ore, devine rapid periculoasă. Dacă tentația de a mânca stridii crude rămâne, primul pas este verificarea sursei și a modului de depozitare, însă cel mai sigur rămâne consumul lor după o preparare termică adecvată.

Ce metode sunt de a pregăti stridiile după culegere astfel încât să poată fi mâncate crude în siguranță

Industria fructelor de mare a dezvoltat în ultimii ani proceduri moderne pentru a reduce riscul contaminării. Una dintre acestea este procesul de depurare, prin care stridiile sunt ținute în bazine cu apă curată, filtrată și sterilizată cu raze ultraviolete, timp de câteva zile. În acest interval, ele elimină o parte din bacteriile și particulele acumulate din mediul natural. Totuși, depurarea nu garantează eliminarea completă a bacteriilor precum Vibrio vulnificus, ci doar reduce concentrația lor.

O altă metodă este tratamentul cu presiune înaltă (High Pressure Processing – HPP), care presupune expunerea stridiilor la presiuni ridicate ce inactivează agenții patogeni, menținând totodată textura și gustul apropiate de cele ale stridiilor crude. În unele țări, există și tehnici de congelare rapidă la temperaturi foarte scăzute, imediat după recoltare, pentru a încetini multiplicarea bacteriilor. Chiar și așa, specialiștii subliniază că niciun proces nu oferă garanția absolută a siguranței, ci doar un risc redus.

Mituri legate de consumul de stridii

Unul dintre cele mai populare mituri spune că stridiile sunt sigure de consumat crude dacă provin din ape reci. Realitatea este că bacteriile și virușii pot fi prezenți indiferent de temperatură, chiar dacă riscul este mai mic iarna. Alt mit frecvent întâlnit este că adăugarea de lămâie sau sos picant „ucide” bacteriile din stridii. Deși aceste adaosuri pot masca gustul, ele nu au nicio putere reală de a elimina agenții patogeni.

De asemenea, există credința că doar stridiile care nu se deschid la abur sau gătire sunt periculoase. În realitate, o stridie crudă poate părea perfect normală la aspect și miros, dar să fie contaminată. Mai circulă și mitul că alcoolul consumat alături de stridii ar neutraliza bacteriile. Studiile au demonstrat că băuturile alcoolice nu au nicio influență asupra microorganismelor din carne, astfel încât riscul rămâne același.

Consumul de stridii crude rămâne o alegere cu un grad ridicat de risc, oricât de tentantă ar fi imaginea lor de delicatesă. Deși metodele moderne de depurare și procesare pot reduce nivelul de contaminare, singura modalitate cu adevărat sigură de a le consuma este prin gătire. Pentru cei care aleg totuși varianta crudă, este esențială alegerea unui furnizor de încredere, respectarea lanțului de frig și conștientizarea riscurilor.

