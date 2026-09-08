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(P) Dovleacul, regele toamnei

Dacă ar fi să alegem un singur element care caracterizează cel mai bine anotimpul toamna, aceasta ar fi, fără îndoială, dovleacul. Este frumos colorat, are forme variate și poate fi folosit nu doar ca ingredient versatil, ci și ca decorațiune de sezon. Haideți să vedem de ce popularitatea sa crește de la an la an.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 11:19 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 12:09
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Dovleacul, regele toamnei | pexels.com
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Dacă ar fi să alegem un singur element care caracterizează cel mai bine anotimpul toamna, aceasta ar fi, fără îndoială, dovleacul. Este frumos colorat, are forme variate și poate fi folosit nu doar ca ingredient versatil, ci și ca decorațiune de sezon. Haideți să vedem de ce popularitatea sa crește de la an la an.

Câteva lucruri din istoria dovleacului

Dovleacul, în latină Cucurbita, provine din regiunea Americii Centrale și din Mexic. A ajuns în Europa, la fel ca, de exemplu, cartofii, abia odată cu Cristofor Columb.

În ținuturile sale de origine, era cunoscut și apreciat încă din jurul anului 5000 î.Hr. Populațiile indigene din America îl foloseau nu doar ca aliment, ci și pentru confecționarea vaselor sau a sculpturilor. Spre deosebire de populațiile indigene, europenii au privit inițial dovleacul cu neîncredere. Le-a luat mai bine de o sută de ani să îl accepte, însă în cele din urmă au ajuns să îndrăgească această cultură atât de versatilă.

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Astăzi, dovleacul crește pe toate continentele și, mai ales în perioada toamnei, este vedeta multor bucătării din întreaga lume.

Dovleacul în bucătărie

Din punct de vedere botanic, dovleacul este un fruct, însă din punct de vedere culinar este considerat mai degrabă o legumă. Datorită gustului său delicat și ușor dulceag, are o utilizare foarte variată în bucătărie. Din el puteți prepara aproape orice, de la plăcinte dulci și supe picante până la un latte neobișnuit. Semințele de dovleac prăjite pot fi consumate ca atare, fiind o gustare sănătoasă și gustoasă, sau pot fi adăugate în salate.

Cum să folosiți cel mai bine dovleacul, în funcție de soi?

  •  Pentru cele mai bune supe și piureuri, alegeți dovleacul Hokkaido, dovleacul plăcintar sau dovleacul muscat.
  •  Pentru deserturi și produse de patiserie, cele mai potrivite sunt soiurile plăcintar, Hokkaido și pepper.
  •  Pentru preparate la cuptor sau la grătar, cele mai potrivite sunt dovleacul spaghetti, dovleacul plăcintar și soiul Delicata.
  •  Pentru păstrare îndelungată, cele mai potrivite sunt în special dovleacul plăcintar, Hokkaido și dovleacul muscat.

Minunea numită ulei de dovleac

Uleiul presat la rece din semințe de dovleac este o sursă excelentă de vitaminele B, A, D, E și C, precum și de acizi grași Omega-6. Conține fier, potasiu, calciu, fluor, magneziu și fosfor.

Ce efecte are asupra sănătății dacă este consumat în mod regulat? Sunt numeroase!

Iată doar câteva dintre ele:

  •  Întărește părul și unghiile.
  •  Susține buna funcționare a inimii.
  •  Reduce manifestările acneei.
  •  Susține funcționarea sistemului digestiv.
  •  Ameliorează simptomele menopauzei.
  •  Accelerează regenerarea pielii.

Dovleacul ca element decorativ

Pe lângă dovlecii comestibili, există și dovleci ornamentali. Aceștia sunt de obicei mai mici, au culori mult mai intense și forme și mai variate decât soiurile comestibile, însă au un gust amar și conțin cucurbitacine toxice, astfel că nu sunt deloc potriviți pentru consum.

În schimb, sunt foarte potriviți ca elemente decorative, mai ales dacă vă place estetica de toamnă. Îi puteți așeza în fața casei sau la fereastră ori îi puteți folosi pentru a decora masa festivă. Veți găsi inspirație pe TikTok. Apoi nu vă mai rămâne decât să vă procurați veselă rustică și elegantă, iar meniul festiv de toamnă poate fi servit cu stil.

Câteva curiozități, la final

1. Concursurile de cultivare a dovlecilor uriași

În Europa și în SUA se organizează în mod regulat concursuri pentru desemnarea celui care reușește să cultive cel mai mare dovleac. Până în prezent, cel mai mare dovleac din lume a cântărit peste 1.200 de kilograme.

2. Regatele cu dovleci

Fructele uriașe au și alte întrebuințări în afară de concursuri. În anumite țări, de exemplu în Belgia, se organizează regate cu dovleci, în cadrul cărora oamenii navighează pe lacuri în dovleci uriași scobiți.

3. Halloween

Dovleacul este legat de sărbătoarea Halloween. În ziua festivităților, oamenii, nu doar în lumea anglo-saxonă, îi scot miezul și îi sculptează chipuri înfricoșătoare, pentru ca apoi să folosească dovleacul scobit drept felinar. Acest obicei a ajuns în SUA din Irlanda, unde felinarele confecționate din napi sau sfeclă scobită erau folosite pentru a speria spiritele rătăcitoare. Americanii au început să folosească dovleacul, mai practic și mai aspectuos, iar Jack-o'-Lantern a devenit o parte indispensabilă a sărbătorilor.

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