Descoperă dacă pâinea cu maia conține sau nu gluten. Află ce spun specialiștii.

Descoperă cât de adevărat este mitul că pâine cu maia nu conține gluten | Profimedia

Coaja crocantă și miezul pufos fac din pâinea cu maia un deliciu pentru mulți. Sunt persoane care o consumă nu pentru aroma specifică, ci mai ales pentru ideea că fermentația ar face pâinea să fie fără gluten. Descoperă în rândurile de mai jos cât este mit și cât este adevăr, potrivit specialiștilor.

Pâinea cu maia conține sau nu gluten? Ce trebuie să știi înainte să o consumi. Explicația specialiștilor

Numeroase persoane consumă pâinea cu maia crezând că procesul de fermentație ar face produsul să fie unul fără gluten. Specialiștii au studiat compoziția pâinii cu maia și au oferit explicații.

Fermentația schimbă aluatul, dar nu transformă pâinea tradițională din grâu într-una fără gluten și nici nu o face sigură pentru persoanele cu boală celiacă, ce prezintă intoleranță la gluten.

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„Pâinea cu maia tradițională, făcută din grâu, secară sau orz, conține în continuare gluten”, spune John „Wesley” McWhorter, purtător de cuvânt al Academiei de Nutriție și Dietetică din Statele Unite ale Americii.

Potrivit acestuia, pe piață există și variante fără gluten, dar, atrage el atenția, acelea sunt un alt produs.

Cum se poate obține maia în casă - Rețeta simplă și rapidă

Se amestecă 100 gr făină cu 100 ml de apă și sare (fără drojdie). Se pune într-un borcan acoperit cu o cârpă, la căldură. Aluatul crește prin maiaua care se formază, o cultură vie, fermentată, de făină și apă, care adună din mediu drojdii sălbatice și bacterii lactice. Bulele din aluat arată că fermentația e activă. Așa pornești cultura. Ulterior, aceasta trebuie „hrănită” o dată la 24 de ore, aruncând jumătate de compoziție și adăugând 100 gr de făină și 100 ml de apă. Apoi, urmează hrănitul la 12 ore. În ziua a șaptea, maiaua își dubșează sau triplează volumul. Este semn că e gata.

„Fermentația descompune proteinele de gluten în molecule mai mici, dar nu elimină glutenul”, explică Anne Quatrano, chef și proprietară a unui restaurant, care a dezvăluit că la ei pâinea fermentează 48 de ore, informează publicația marthastewart.com.

Ce beneficii are pâinea cu maia față de pâinea obișnuită

Fermentația lentă dă pâinii gustul specific și coaja fragedă, dar o face și mai blândă cu stomacul. Potrivit nutriționistei Lauren Manaker, procesul poate face glutenul și alte componente mai ușor de digerat pentru unii oameni, dar numai pentru cei fără boală celiacă sau sensibilitate severă la gluten. Fermentația lentă încurajează bacteriile benefice și acizii naturali, care ajută la descompunerea FODMAP, carbohidrați greu de digerat pentru unii. De aceea, pâinea cu maia poate fi o alegere mai bună pentru cei cu sensibilități digestive ușoare.

Fermentația poate scădea și răspunsul glicemic, spune McWhorter. Totuși, nu e un probiotic ca iaurtul: coacerea omoară culturile vii.

Pâinea cu maia poate fi mai ușor de digerat și are indice glicemic mai mic, dar nu e fără gluten.