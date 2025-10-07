Pandișpan japonez, desertul pe care trebuie să îl încerci oricând ai nevoie de ceva delicios

Un desert delicat și spectaculos, pandișpanul japonez cucerește prin textura sa aerată și prin finețea gustului. Făcut din ingrediente simple acest tort se remarcă prin tehnica atentă de pregătire, care îl transformă într-o prăjitură ușoară, elastică și surprinzător de rafinată.

Deși rețeta poate părea asemănătoare cu pandișpanul european, istoria lui are rădăcini aparte. În secolul al XVI-lea, portughezii au adus în Japonia desertul numit pão de Castela, care a inspirat varianta locală Castella. În timp, japonezii au adaptat tehnica și au creat varianta lor de sponge cake modern, devenit desert de sărbătoare și element de patiserie rafinată.

Pentru a face un pandișpan japonez reușit este nevoie să folosești ouăle la temperatura camerei, care se bat până când albușurile devin lucioase și ferme. Incorporarea făinii trebuie făcută cu mișcări delicate, de jos în sus, pentru a nu pierde aerul acumulat în bezea. Coacerea la temperatură moderată și, uneori, în bain-marie, previne uscarea și asigură acea textură catifelată și elastică. După coacere, forma se lovește ușor de masă pentru a evita lăsarea tortului.

Ce variante de pandișpan japonez există

Variantele acestui desert sunt numeroase. În forma clasică, sponge cake japonez se servește simplu, pudrat cu zahăr. Există versiuni umplute cu frișcă și fructe proaspete, ideale pentru aniversări, sau reinterpretări moderne cu ceai verde matcha, cacao ori vanilie. Un alt derivat faimos este soufflé cheesecake japonez, o combinație între cheesecake și sponge cake, care a devenit viral pentru textura sa aerată, asemănată cu un nor.

Pandișpanul japonez se păstrează cel mai bine la frigider, într-un recipient închis ermetic, unde rezistă 2–3 zile. Pentru a-și păstra prospețimea, se scoate la temperatura camerei cu 20 de minute înainte de servire. Poate fi congelat, dar textura nu mai rămâne la fel de fină după decongelare.

Se potrivește de minune cu ceai verde sau cafea, dar și ca bază pentru deserturi mai elaborate. Textura lui aerată îl face ușor de combinat cu creme, fructe sau chiar ciocolată. Fie că este servit simplu sau transformat într-un tort festiv, pandișpanul japonez rămâne un exemplu de perfecțiune culinară minimalistă.

Rețetă de pandișpan japonez

Ingrediente (pentru o formă rotundă de 20 cm)

6 ouă mari, la temperatura camerei

150 g zahăr tos fin

120 g făină albă tip 000, cernută

60 ml lapte integral

50 g unt nesărat

1 linguriță extract de vanilie

1 praf mic de sare

Mod de preparare

Se preîncălzește cuptorul la 170°C. Forma se tapetează cu hârtie de copt pe fund și pereți.

Se separă ouăle. Albușurile se bat cu un praf de sare până încep să devină spumoase, apoi se adaugă treptat zahărul, mixând continuu, până se obține o bezea fermă, lucioasă.

Gălbenușurile se amestecă separat cu laptele ușor încălzit, untul topit și vanilia. Această compoziție se adaugă încet peste bezeaua de albușuri, amestecând ușor de jos în sus cu o spatulă. Făina cernută se încorporează în mai multe tranșe, tot cu mișcări delicate, pentru a păstra aerul în aluat.

Compoziția se toarnă în forma pregătită, se lovește ușor de masă pentru a elimina bulele mari de aer și se coace 35–40 de minute, până când tortul devine auriu și elastic la atingere. Dacă scobitoarea introdusă în centru iese curată, este gata. Se lasă să se răcească în formă, apoi se scoate cu grijă pe un grătar.