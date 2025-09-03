Antena Căutare
Pandişpan cu fructe şi iaurt. Paşii ca să obţii un desert de vis

Pandișpanul cu fructe și iaurt este un desert care îmbină perfect prospețimea verii cu delicatețea unui aluat pufos și aromat. Textura ușor umedă, contrastează plăcut cu fructele coapte, iar rezultatul este o prăjitură simplă, dar spectaculoasă prin echilibrul gustului.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 09:05 | Actualizat Miercuri, 03 Septembrie 2025, 10:15
Pandișpanul cu fructe și iaurt este perfect și la desert, dar și la micul-dejun sau gustare | Shutterstock

Un rol esențial îl are alegerea fructelor: trebuie să fie coapte, dar ferme, ca să nu lase prea mult suc în aluat. Cireșele, vișinele, caisele sau fructele de pădure sunt opțiuni excelente, cu condiția să fie bine scurse, mai ales dacă sunt congelate sau din compot. Iaurtul nu doar că frăgezește compoziția, dar o face mai echilibrată, reducând senzația de dulceață excesivă și conferindu-i un gust subtil, ușor acrișor.

Pașii preparării trebuie urmați cu atenție, dar fără teamă – este o rețetă generoasă, care iartă mici greșeli și răsplătește cu un rezultat spectaculos dacă aluatul este aerat și coacerea este atent controlată. Ideal este să nu încarci prăjitura cu prea multe fructe și să le așezi uniform, pentru a obține o coacere egală și o textură frumoasă. Cu puțină grijă și ingrediente de sezon, pandișpanul cu fructe și iaurt devine rapid desertul favorit al verii.

Cum se prepară pandişpanul

Pandișpanul se prepară din puține ingrediente de bază – ouă, zahăr și făină – dar reușita lui depinde de tehnica de batere a ouălor și de modul în care se încorporează făina, astfel încât textura să fie aerată și pufoasă. Rețeta este clasică, dar cere atenție și răbdare, pentru ca aluatul să-și păstreze volumul și să crească frumos în cuptor.

Pentru un pandișpan reușit, ouăle trebuie să fie la temperatura camerei. Se separă albușurile de gălbenușuri. Albușurile se bat spumă cu un praf de sare, apoi se adaugă zahărul treptat, continuând mixarea până se obține o bezea lucioasă, fermă. Gălbenușurile se încorporează pe rând în spuma de albușuri, amestecând ușor cu o spatulă sau lingură de lemn, prin mișcări largi, de jos în sus, fără să se piardă aerul acumulat. Făina cernută se adaugă în ploaie, tot în acest mod delicat, fără amestecare energică.

Aluatul se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se nivelează cu grijă, fără a apăsa. Pandișpanul se coace în cuptor preîncălzit, la 170–180 °C, timp de 30–40 de minute, fără să se deschidă ușa cuptorului în primele 20 de minute. Se verifică cu o scobitoare, iar după ce s-a copt, se lasă să se răcească lent, în tavă, acoperit cu un prosop curat. Textura perfectă a pandișpanului trebuie să fie aerată, ușor elastică și uniform coaptă, cu gust fin și echilibrat, potrivit ca bază pentru torturi, prăjituri cu fructe sau de servit simplu, pudrat cu zahăr.

Reţetă de pandişpan cu fructe şi iaurt

Ingrediente

  • 4 ouă
  • 150 g zahăr
  • 100 g iaurt natural (preferabil gras, 3,5%)
  • 100 ml ulei (floarea-soarelui sau un ulei neutru)
  • 200 g făină
  • 1 plic praf de copt (10 g)
  • 1 plic zahăr vanilat
  • 1 praf de sare
  • 300–400 g fructe (cireșe, vișine, caise, prune, zmeură, afine – proaspete sau bine scurse, dacă sunt din compot)
  • puțin zahăr pudră pentru decor

Mod de preparare

Ouale se separă. Albușurile se bat spumă cu un praf de sare, apoi se adaugă treptat zahărul și zahărul vanilat, continuând mixarea până se obține o bezea fermă. Se încorporează pe rând gălbenușurile, amestecând ușor cu o spatulă. Se adaugă iaurtul și uleiul, turnate treptat, apoi se încorporează făina cernută împreună cu praful de copt, amestecând lent, de jos în sus, până la omogenizare.

Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt (aprox. 25x35 cm). Fructele se presară deasupra, eventual tăvălite ușor prin făină ca să nu se lase la fund. Se coace în cuptorul preîncălzit la 180 °C timp de 35–40 de minute, până când trece testul cu scobitoarea și suprafața este ușor aurie. După răcire, se pudrează cu zahăr și se taie în pătrate sau dreptunghiuri.

Sfaturi pentru un pandişpan pufos şi delicios

Pentru a obține un pandișpan cu adevărat pufos și delicios, trebuie să respecți câteva reguli esențiale care țin de tehnică, temperatură și proporții. Primul lucru de care trebuie să ții cont este temperatura ingredientelor: ouăle trebuie să fie la temperatura camerei pentru a se bate corect și pentru a reține aerul necesar creșterii. Dacă sunt reci, volumul spumei va fi mai mic, iar pandișpanul va ieși mai dens.

Un alt sfat important este separarea corectă a ouălor și baterea albușurilor până la o spumă fermă, cu vârfuri care nu cad. Adăugarea zahărului treptat în timpul mixării ajută la stabilizarea bezelei. Gălbenușurile și făina trebuie încorporate cu grijă, prin mișcări largi, de jos în sus, fără a amesteca în cerc sau energic, pentru a nu pierde aerul acumulat în albușuri. Făina trebuie întotdeauna cernută, ideal în două tranșe, pentru a preveni formarea cocoloașelor și a menține aluatul aerat.

În coacere, nu deschide ușa cuptorului în primele 20 de minute, pentru a evita prăbușirea pandișpanului. Coace-l pe un singur nivel, la temperatură constantă (170–180 °C), într-o tavă tapetată cu hârtie de copt sau unsă și pudrată cu făină. La final, lasă-l să se răcească în tavă, acoperit cu un prosop, ca să nu se usuce brusc. Pentru un gust mai bogat, poți adăuga coajă rasă de lămâie, vanilie naturală sau un strop de rom. Textura ideală trebuie să fie aerată, ușor elastică, iar gustul – delicat, simplu și reconfortant.

