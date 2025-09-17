Pasta alla Gigi Hadid. Paste cu sos roșu și un ingredient surpriză

Pastele cu sos picant de vodcă, cunoscute online drept „ale lui Gigi Hadid”, sunt simple, rapide și surprinzător de tehnice. Cheia reușitei stă în câteva gesturi mici, dar decisive, care transformă o tigaie de ingrediente obișnuite într-un preparat cu gust de trattorie.

Cel mai important pas pentru a face pasta alla Gigi Hadid este să fierbi pastele într-o apă sărată ca marea, pentru a li se activa de la început aroma. Alege un format scurt și crestat, precum rigatoni sau mezzi rigatoni, de care se prinde bine sosul dens. În tigaie, nu te grăbi cu ceapa și usturoiul. Călește-le blând, până devin dulci și translucide. Pasta de roșii trebuie lăsată să se gătească 1–2 minute. Caramelizarea ei dezvoltă note umami și taie din aciditate.

Când stingi sosul cu vodcă, las-o să fiarbă scurt pentru ca alcoolul să se evapore. Apoi vine partea tehnică: emulsionează grăsimile, intensificând culoarea și luciul sosului. Dacă preferi fără alcool, poți folosi apă cu o picătură de oțet de vin alb sau suc de lămâie.

Gătește totul într-o tigaie largă, cu margini înalte, care să permită formarea emulsiei în mod corect, fără accidente. Pentru o variantă mai lejeră, folosește smântână de gătit cu procent mai mic sau un mix cu lapte condensat. Rețeta are variante și pentru vegetarieni. Poți pune smântână vegetală de ovăz și un parmezan vegetal și vei obține un preprat cu gust și textură apropiate. Dacă nu consumi gluten alege paste din porumb sau orez, dar pune mai multă apă din care au fiert pastele pentru o emulsie stabilă.

Oricum ai face pasta alla Gigi Hadid servește-le imediat, cu busuioc proaspăt și parmezan suplimentar deasupra. Dacă totuși le încălzești a doua zi, fă-o blând, cu o lingură de apă fierbinte, pentru a le readuce la viață textura catifelată.

Paste cu sos picant de vodcă în stil Gigi Hadid

Ingrediente

225 g paste scurte (penne, rigatoni, mezzi rigatoni)

30 ml ulei de măsline

1 ceapă mică, tocată mărunt

3 căței de usturoi, zdrobiți

60 g pastă de roșii

30 ml vodcă

180 ml smântână pentru gătit (min. 30% grăsime)

1 linguriță de fulgi de ardei iute (după gust)

30 g parmezan ras, + extra pentru servit

15 g unt

sare și piper negru, după gust

Opțional: frunze proaspete de busuioc, pentru servit

Mod de preparare

Se fierb pastele în apă clocotită bine sărată conform instrucțiunilor de pe ambalaj, păstrând 60 ml din apa de fierbere înainte de scurgere.

Se încinge uleiul într-o tigaie înaltă, la foc mediu, și se călește ceapa 5 minute, până se înmoaie. Se adaugă usturoiul și se sotează încă 1 minut. Se încorporează pasta de roșii și se gătește 2 minute, amestecând, ca să se caramelizeze ușor. Se stinge cu vodca și se lasă să fiarbă molcom 2 minute, până scade alcoolul.

Se toarnă smântâna și se adaugă fulgii de ardei iute. Se amestecă 2–3 minute, până când sosul se îngroașă ușor. Se presară parmezanul și se subțiază sosul cu apa de la paste (cât e nevoie pentru o consistență cremoasă). Se potrivește de sare și piper.

Se adaugă pastele scurse și untul. Se amestecă energic 30–60 de secunde, pe foc mic, până când pastele sunt bine îmbrăcate în sos lucios. Se servesc imediat, cu parmezan extra și busuioc proaspăt deasupra.