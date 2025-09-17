Antena Căutare
Home Lifestyle Food Pasta alla Gigi Hadid. Paste cu sos roșu și un ingredient surpriză

Pasta alla Gigi Hadid. Paste cu sos roșu și un ingredient surpriză

Pastele cu sos picant de vodcă, cunoscute online drept „ale lui Gigi Hadid”, sunt simple, rapide și surprinzător de tehnice. Cheia reușitei stă în câteva gesturi mici, dar decisive, care transformă o tigaie de ingrediente obișnuite într-un preparat cu gust de trattorie.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 10:01 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 10:14
Emulsionarea sosului asigură textura catifelată a sosului pastelor alla Gigi Hadid | Shutterstock

Cel mai important pas pentru a face pasta alla Gigi Hadid este să fierbi pastele într-o apă sărată ca marea, pentru a li se activa de la început aroma. Alege un format scurt și crestat, precum rigatoni sau mezzi rigatoni, de care se prinde bine sosul dens. În tigaie, nu te grăbi cu ceapa și usturoiul. Călește-le blând, până devin dulci și translucide. Pasta de roșii trebuie lăsată să se gătească 1–2 minute. Caramelizarea ei dezvoltă note umami și taie din aciditate.

Când stingi sosul cu vodcă, las-o să fiarbă scurt pentru ca alcoolul să se evapore. Apoi vine partea tehnică: emulsionează grăsimile, intensificând culoarea și luciul sosului. Dacă preferi fără alcool, poți folosi apă cu o picătură de oțet de vin alb sau suc de lămâie.

Gătește totul într-o tigaie largă, cu margini înalte, care să permită formarea emulsiei în mod corect, fără accidente. Pentru o variantă mai lejeră, folosește smântână de gătit cu procent mai mic sau un mix cu lapte condensat. Rețeta are variante și pentru vegetarieni. Poți pune smântână vegetală de ovăz și un parmezan vegetal și vei obține un preprat cu gust și textură apropiate. Dacă nu consumi gluten alege paste din porumb sau orez, dar pune mai multă apă din care au fiert pastele pentru o emulsie stabilă.

CITEȘTE ȘI: Cele mai frecvente greșeli pe care le fac gospodinele când gătesc paste. Nu le comite și tu

Articolul continuă după reclamă

Oricum ai face pasta alla Gigi Hadid servește-le imediat, cu busuioc proaspăt și parmezan suplimentar deasupra. Dacă totuși le încălzești a doua zi, fă-o blând, cu o lingură de apă fierbinte, pentru a le readuce la viață textura catifelată.

Paste cu sos picant de vodcă în stil Gigi Hadid

Ingrediente

  • 225 g paste scurte (penne, rigatoni, mezzi rigatoni)
  • 30 ml ulei de măsline
  • 1 ceapă mică, tocată mărunt
  • 3 căței de usturoi, zdrobiți
  • 60 g pastă de roșii
  • 30 ml vodcă
  • 180 ml smântână pentru gătit (min. 30% grăsime)
  • 1 linguriță de fulgi de ardei iute (după gust)
  • 30 g parmezan ras, + extra pentru servit
  • 15 g unt
  • sare și piper negru, după gust
  • Opțional: frunze proaspete de busuioc, pentru servit

Mod de preparare

Se fierb pastele în apă clocotită bine sărată conform instrucțiunilor de pe ambalaj, păstrând 60 ml din apa de fierbere înainte de scurgere.

Se încinge uleiul într-o tigaie înaltă, la foc mediu, și se călește ceapa 5 minute, până se înmoaie. Se adaugă usturoiul și se sotează încă 1 minut. Se încorporează pasta de roșii și se gătește 2 minute, amestecând, ca să se caramelizeze ușor. Se stinge cu vodca și se lasă să fiarbă molcom 2 minute, până scade alcoolul.

Se toarnă smântâna și se adaugă fulgii de ardei iute. Se amestecă 2–3 minute, până când sosul se îngroașă ușor. Se presară parmezanul și se subțiază sosul cu apa de la paste (cât e nevoie pentru o consistență cremoasă). Se potrivește de sare și piper.

Se adaugă pastele scurse și untul. Se amestecă energic 30–60 de secunde, pe foc mic, până când pastele sunt bine îmbrăcate în sos lucios. Se servesc imediat, cu parmezan extra și busuioc proaspăt deasupra.

Știai că poți face aluat de clătite cu spanac? Iată la ce preparate inedite mai poți folosi spanacul... Plachie de pește. Rețete tradiționale românești: plachie dobrogeană și plachie bucovineană...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Saramură de pește. Rețete tradiționale românești culese de Radu Anton Roman
Saramură de pește. Rețete tradiționale românești culese de Radu Anton Roman
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Știai că poți face aluat de clătite cu spanac? Iată la ce preparate inedite mai poți folosi spanacul
Știai că poți face aluat de clătite cu spanac? Iată la ce preparate inedite mai poți folosi spanacul
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate,... Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x