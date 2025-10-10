Peltea de gutui sau cel mai bun jeleu natural din fructe

Antena Căutare
Pelteaua este cel mai potrivit mod de a păstra parfumul gutuilor. Spre deosebire de dulceață sau gem, se obține doar din lichidul rezultat după fierberea fructelor, ceea ce îi dă o culoare de chihlimbar. Este desertul rafinat al copilăriei, pregătit în borcane mici, dar cu o aromă intensă, inconfundabilă.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025, 10:05 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 17:40
Pelteaua de gutui este delicioasă pusă pe o felie de pâine de calitate cu unt | Shutterstock

Diferența între o peltea limpede și una tulbure sau prea moale o face modul de a preparare. Secretul constă în folosirea cojilor și a cotoarelor, care sunt bogate în pectină, și în fierberea atentă până la obținerea consistenței perfecte.

Un prim truc este strecurarea atentă a sucului, fără a presa pulpa, pentru ca lichidul să rămână limpede. Sucul se cântărește și se adaugă zahăr proporțional, de regulă 700–800 g la fiecare litru, alături de puțin suc de lămâie, care ajută la gelifiere. Fierberea trebuie supravegheată constant, iar testul picăturii pe farfurie rece rămâne metoda cea mai sigură pentru a verifica dacă pelteaua s-a legat.

Cum îți poți personaliza pelteaua

Variantele pot fi adaptate după gust. Se pot adăuga batoane de scorțișoară, cuișoare sau coajă de citrice pentru o aromă caldă, de iarnă. O versiune mai dietetică presupune reducerea zahărului și completarea cu miere, însă în acest caz consistența va fi mai fluidă și termenul de păstrare mai scurt.

Pelteaua rezistă cel mai bine până la un an dacă este turnată fierbinte în borcane sterilizate, închise ermetic și păstrate într-un loc răcoros și întunecat. Pentru siguranță, se pot fierbe borcanele în bain-marie timp de 15 minute după închidere.

Cum se consumă pelteaua

Pelteaua se întinde pe pâine prăjită, se servește ca desert simplu, se folosește la umplerea prăjiturilor sau ca acompaniament sofisticat pentru brânzeturi maturate. Dulceața subtilă și aroma intensă transformă pelteaua de gutui într-un preparat atemporal, care aduce în fiecare linguriță parfumul toamnei.

Pelteaua de gutui este una dintre cele mai elegante și parfumate conserve de toamnă. Spre deosebire de gem sau dulceață, care folosesc pulpa fructului, pelteaua se obține din sucul extras prin fierbere și are o textură translucidă, ușor gelatinoasă, ce prinde nuanțe de chihlimbar. Preparată corect, poate fi păstrată în borcane mici și savurată pe pâine prăjită, în deserturi sau ca acompaniament la brânzeturi.

Rețetă de peltea de gutui

Ingrediente

  • 2 kg gutui coapte, bine spălate
  • 2 l apă
  • 1,5 kg zahăr tos
  • sucul de la 1 lămâie

Mod de preparare

Gutuile se spală bine de puf, se taie în bucăți mari, fără a le curăța de coajă sau cotoare, pentru că acestea conțin multă pectină. Bucățile de fruct se pun într-o oală mare și se acoperă cu cei 2 litri de apă. Se fierb la foc mediu, până când gutuile devin moi și își lasă culoarea și aroma în lichid.

Se strecoară amestecul printr-o sită fină sau printr-un tifon dublu, fără a presa pulpa, pentru ca pelteaua să rămână limpede. Lichidul obținut se cântărește, iar la fiecare litru se adaugă aproximativ 750 g de zahăr. Se pune din nou pe foc, se adaugă sucul de lămâie și se fierbe până când capătă consistență siropoasă. Testul clasic este cel al picăturii: dacă lichidul picurat pe o farfurie rece se coagulează într-o perlă fină, pelteaua este gata.

Se toarnă fierbinte în borcane sterilizate, se închid bine capacele și se lasă la răcit acoperite cu pături groase, pentru a se răci lent și a se forma vidul.

Pentru o aromă mai intensă, se pot adăuga câteva bucăți de coajă de lămâie sau batoane de scorțișoară în timpul fierberii, care se scot înainte de turnarea în borcane. Pelteaua se păstrează cel mai bine la loc răcoros și întunecat, unde rezistă până la un an.

