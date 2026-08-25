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Pește cu sos de pătrunjel. Rețeta unui preparat cu gust echilibrat

Această rețetă de pește cu sos de pătrunjel este simplă, delicată și foarte potrivită pentru o masă de prânz sau o cină ușoară, atunci când vrei să pregătești ceva gustos fără să petreci mult timp în bucătărie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 August 2026, 09:24 | Actualizat Marti, 25 August 2026, 10:27
Acest pește cu sos se servește cât este cald, alături de piure de cartofi, cartofi fierți sau legume pregătite la abur | Shutterstock/AI
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Această combinație este inspirată din bucătăria britanică tradițională, unde peștele alb servit cu sos de pătrunjel este un preparat clasic. Rețeta se bazează pe o tehnică foarte simplă: peștele este poșat în lapte, apoi laptele aromat este folosit pentru prepararea sosului. Este o idee excelentă deoarece lichidul de gătire nu se aruncă, ci devine baza unui sos catifelat, cu o aromă discretă de pește.

Pentru această rețetă poți folosi cod, șalău, merluciu, ștucă de mare, pollock sau orice alt file de pește alb cu puține oase. Codul este o alegere foarte bună datorită texturii sale ferme, dar și variantele mai accesibile pot fi folosite fără probleme. Dacă alegi pește congelat, este important să îl dezgheți complet și să îl tamponezi foarte bine cu prosoape de hârtie înainte de gătire. Excesul de apă ar putea dilua laptele și, implicit, sosul final.

Sosul se pregătește foarte ușor din unt, făină și laptele în care a fost gătit peștele. Pentru a obține o consistență fină, adaugă laptele treptat și amestecă permanent cu un tel. Pătrunjelul proaspăt se pune spre final, pentru a-și păstra cât mai bine aroma și culoarea, iar puțin suc de lămâie aduce exact nota de prospețime de care sosul are nevoie.

Peștele cu sos de pătrunjel poate fi servit cu piure de cartofi, cartofi natur, legume fierte la abur sau fasole verde. Sosul cremos se potrivește de minune cu garniturile simple și transformă chiar și un preparat foarte rapid într-o masă sățioasă și elegantă. Rețeta este potrivită pentru două porții și poate fi gata în aproximativ 20 de minute.

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Pește cu sos de pătrunjel - Ingrediente

  • 600 g fileuri de pește alb
  • 400 ml lapte
  • 50 g unt
  • 50 g făină
  • 10 g pătrunjel verde proaspăt
  • 45 ml suc de lămâie
  • 1/2 linguriță sare
  • 1/4 linguriță piper alb.

Rețeta peștelui cu sos de pătrunjel - Mod de preparare

Începe prin a pregăti peștele. Dacă folosești fileuri congelate, lasă-le să se dezghețe complet, apoi tamponează-le foarte bine cu prosoape de hârtie. Taie pătrunjelul mărunt și păstrează aproximativ o lingură pentru decor.

Așază fileurile într-o tigaie suficient de încăpătoare și toarnă laptele peste ele. Pune tigaia pe foc mediu și încălzește treptat laptele până aproape de punctul de fierbere. Redu focul și lasă peștele să se gătească ușor timp de aproximativ 5-7 minute, în funcție de grosimea fileurilor. Peștele este gata atunci când carnea devine opacă și se desface ușor în fulgi atunci când o atingi cu furculița.

Scoate cu grijă fileurile din tigaie și așază-le pe o farfurie încălzită. Acoperă-le lejer cu folie de aluminiu pentru a le păstra calde.

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Strecoară laptele în care ai gătit peștele și păstrează-l pentru sos. Măsoară aproximativ 400 ml; dacă a scăzut prea mult, completează cu puțin lapte proaspăt.

Pentru sos, topește untul într-o crăticioară, la foc mediu. Adaugă făina și amestecă energic timp de aproximativ un minut, până când obții o compoziție omogenă. Nu lăsa făina să se rumenească.

Ia crăticioara de pe foc și începe să adaugi treptat laptele cald, amestecând continuu cu un tel. Toarnă laptele în mai multe tranșe, astfel încât să poți încorpora fiecare cantitate înainte de a adăuga următoarea. În acest fel vei obține un sos fără cocoloașe.

Pune din nou crăticioara pe foc mic și continuă să amesteci până când sosul se îngroașă și capătă o consistență cremoasă. Dacă ți se pare prea gros, adaugă una-două linguri de lapte.

Încorporează pătrunjelul tocat, păstrând puțin pentru decor. Adaugă sucul de lămâie, sarea și piperul alb și amestecă bine. Gustă sosul și ajustează cantitatea de sare sau lămâie, după preferință.

Așază fileurile de pește pe farfurii și toarnă deasupra sosul cremos de pătrunjel. Presară pătrunjelul păstrat pentru decor și servește imediat.

Cum poți servi pește cu sos de pătrunjel

Servește preparatul cât este cald, alături de piure de cartofi, cartofi fierți sau legume pregătite la abur. Sosul este suficient de cremos pentru a transforma o garnitură simplă într-una foarte gustoasă. Pentru o masă mai ușoară, poți opta pentru broccoli, fasole verde, mazăre sau morcovi fierți.

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Sfaturi pentru un rezultat reușit

Alege fileuri de grosime apropiată, pentru ca toate bucățile să se gătească în același timp. Nu fierbe peștele în clocot puternic, deoarece carnea delicată se poate rupe și poate deveni uscată. Gătirea lentă în lapte îl menține fraged și îi conferă o textură plăcută.

Pentru un sos fin, nu adăuga tot laptele dintr-o dată. Încorporează-l treptat și amestecă permanent cu telul. Lămâia trebuie adăugată la final, după ce sosul s-a îngroșat, pentru ca aroma să rămână proaspătă.

Preparatul poate fi păstrat la frigider, într-un recipient bine închis, pentru cel mult două zile. La reîncălzire, folosește foc mic și amestecă ușor sosul, deoarece acesta se poate îngroșa după răcire.

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