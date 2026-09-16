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Tartă cu lămâie și bezea. Rețeta unui desert foarte aromat, cu aspect apetisant

Această tartă cu lămâie și bezea este un desert foarte îndrăgit. Combinația dintre gustul acrișor și aromat al cremei de lămâie, textura crocantă a aluatului și dulceața bezelei face din această tartă un desert potrivit atât pentru mesele de familie, cât și pentru ocazii speciale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 07:36 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 08:21
Tarta cu lămâie și bezea este un desert potrivit atât pentru mesele de familie, cât și pentru ocazii speciale | Shutterstock/AI
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Pentru un rezultat reușit, acordă atenție fiecărei componente. Aluatul trebuie lucrat rapid și cu unt foarte rece, astfel încât să rămână fraged după coacere. După ce îl așezi în forma de tartă, lasă-l suficient timp la rece înainte de coacere. Acest pas ajută aluatul să-și păstreze forma și împiedică marginile să se lase în cuptor.

Crema de lămâie se pregătește pe aragaz și trebuie fiartă suficient pentru ca amidonul să-și facă efectul. Nu grăbi această etapă, deoarece o cremă insuficient gătită poate rămâne prea moale după răcire. Folosește suc proaspăt de lămâie și coajă rasă fin pentru o aromă intensă. Când razi coaja, îndepărtează doar partea galbenă, deoarece partea albă a cojii are un gust amar.

Bezeaua se pregătește din albușuri, zahăr, cremă de tartar și puțină vanilie. Pentru ca aceasta să devină fermă și lucioasă, folosește un bol perfect curat și uscat și ai grijă ca în albușuri să nu ajungă nici măcar o cantitate mică de gălbenuș. Adaugă zahărul treptat, după ce albușurile au început să formeze vârfuri moi, apoi continuă mixarea până când bezeaua devine fermă și își păstrează forma.

Un detaliu important pentru această tartă este aplicarea bezelei peste crema încă fierbinte. Întinde bezeaua până la marginea aluatului și asigură-te că aceasta atinge crusta pe toată circumferința. Astfel, bezeaua formează un strat bine închis și se reduce riscul ca aceasta să se desprindă de cremă sau să lase lichid după răcire.

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Tarta cu lămâie și bezea trebuie lăsată să se răcească înainte de a fi pusă la frigider. După câteva ore de răcire, crema capătă consistența potrivită, iar feliile se pot tăia mult mai ușor. Pentru servire, folosește un cuțit bine ascuțit și șterge lama după fiecare felie, mai ales dacă dorești ca straturile să rămână bine delimitate.

Tartă cu lămâie și bezea - Ingrediente

Pentru aluat:

  • 150 g făină
  • 1½ lingurițe zahăr
  • ½ linguriță sare
  • 113 g unt nesărat, foarte rece
  • 2-4 linguri apă foarte rece.

Pentru crema de lămâie:

  • 5 gălbenușuri
  • 360 ml apă
  • 248 g zahăr
  • 5 linguri amidon de porumb
  • ¼ linguriță sare
  • 120 ml suc proaspăt de lămâie
  • 1 lingură coajă rasă de lămâie
  • 2 linguri unt nesărat.

Pentru bezea:

  • 5 albușuri, la temperatura camerei
  • ½ linguriță cremă de tartar
  • ½ linguriță extract de vanilie
  • 1 praf de sare
  • 100 g zahăr.

Rețeta de tartă cu lămâie și bezea - Mod de preparare

Pregătește aluatul

Amestecă făina cu zahărul și sarea într-un bol încăpător. Taie untul foarte rece în cubulețe și adaugă-l peste ingredientele uscate. Încorporează untul rapid cu un blender pentru aluat sau cu două furculițe, până când obții un amestec sfărâmicios, cu bucățele de unt de dimensiunea unor boabe de mazăre.

Adaugă 2 linguri de apă foarte rece și amestecă folosind o spatulă. Strânge aluatul ușor, fără să-l frămânți. Dacă este prea uscat și nu se leagă, mai adaugă treptat puțină apă rece, până când obții un aluat care poate fi adunat într-un disc.

Răstoarnă aluatul pe blatul de lucru ușor înfăinat și adună-l cu mâinile. Formează un disc, aplatizează-l ușor și presară puțină făină deasupra. Întinde aluatul cu sucitorul într-o foaie rotundă, suficient de mare pentru forma de tartă.

Așază aluatul în forma de tartă și presează-l ușor pe fund și pe margini. Taie surplusul de aluat, apoi modelează marginea după forma vasului. Poți finisa marginea cu degetele sau o poți apăsa ușor cu dinții unei furculițe.

Acoperă forma și pune-o la frigider pentru cel puțin 2 ore. Nu sări peste această etapă, deoarece răcirea aluatului îl ajută să-și păstreze forma în timpul coacerii.

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Încălzește cuptorul la 175°C.

Scoate forma din frigider și acoperă aluatul cu o bucată mare de folie de aluminiu. Apasă folia bine pe fundul și marginile aluatului. Umple forma cu zahăr, astfel încât acesta să acționeze ca greutate și să împiedice aluatul să se umfle sau să se deformeze.

Coace aluatul timp de 45 de minute. Scoate forma din cuptor și las-o să se răcorească aproximativ 5 minute. Îndepărtează cu grijă folia și zahărul, apoi redu temperatura cuptorului la 165°C.

Pregătește crema pentru tartă cu lămâie și bezea

Pune gălbenușurile într-un bol și bate-le ușor cu un tel. Lasă-le deoparte.

Într-o cratiță, amestecă apa, zahărul, amidonul de porumb, sarea, sucul de lămâie și coaja rasă. Pune cratița pe foc mediu și amestecă periodic până când compoziția începe să fiarbă și se îngroașă. Las-o să fiarbă aproximativ 4-6 minute, până când devine vizibil mai consistentă.

Redu focul și toarnă treptat aproximativ jumătate din amestecul fierbinte peste gălbenușuri, amestecând continuu. Această etapă este importantă pentru temperarea gălbenușurilor și pentru a evita coagularea lor bruscă.

Toarnă amestecul cu gălbenușuri înapoi în cratiță și mărește din nou focul la mediu. Continuă să gătești aproximativ 1-2 minute, amestecând continuu, până când crema devine groasă și apar bule mari la suprafață.

Ia cratița de pe foc și încorporează untul. Amestecă până când acesta se topește complet și obții o cremă omogenă.

Toarnă imediat crema fierbinte peste aluatul copt și nivelează suprafața. Acoperă crema direct la suprafață cu folie alimentară, pentru a preveni formarea unei pelicule și pentru a o menține caldă cât timp pregătești bezeaua.

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Pregătește bezeaua pentru tartă cu lămâie și bezea

Pune albușurile într-un bol perfect curat și uscat. Mixează-le la viteză medie până când devin spumoase.

Adaugă crema de tartar, sarea și extractul de vanilie. Mărește treptat viteza mixerului și continuă să bați până când albușurile încep să formeze vârfuri moi.

Adaugă zahărul treptat, în mai multe tranșe, în timp ce continui să mixezi. Nu adăuga tot zahărul deodată. Continuă mixarea până când obții o bezea albă, lucioasă și fermă, care își păstrează forma atunci când ridici paletele mixerului.

Îndepărtează folia de pe crema de lămâie și întinde imediat bezeaua peste crema fierbinte. Du bezeaua până la marginea crustei și apasă ușor, astfel încât să atingă aluatul pe toată circumferința. Formează apoi vârfuri sau valuri decorative cu dosul unei linguri.

Pune tarta în cuptorul încălzit la 165°C și coace-o timp de 18-22 de minute, până când bezeaua devine aurie la suprafață.

Urmărește atent ultimele minute de coacere, deoarece bezeaua se poate rumeni destul de repede. Când capătă o culoare aurie uniformă, scoate tarta din cuptor și așaz-o pe un grătar.

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Las-o să se răcească la temperatura camerei timp de aproximativ o oră. După aceea, pune tarta la frigider pentru cel puțin 4 ore înainte de servire. Răcirea este necesară pentru ca crema de lămâie să se stabilizeze și să poți obține felii frumoase.

Taie delicioasa tartă cu lămâie și bezea cu un cuțit bine ascuțit și servește-o rece. Pentru felii cât mai curate, șterge lama cuțitului după fiecare tăiere.

Păstrează tarta acoperită, la frigider, și consum-o de preferat în maximum o zi de la preparare. Bezeaua poate începe să lase umezeală dacă desertul este păstrat prea mult timp, iar aluatul își pierde treptat textura fragedă.

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