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Scones cu piersici și ghimbir – fragezi, aromați și ușor de preparat

Scones cu piersici și ghimbir reprezintă un desert simplu și aromat, potrivit pentru micul dejun, pentru o gustare de după-amiază sau pentru momentele în care vrei să pregătești ceva dulce fără să petreci mult timp în bucătărie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 08:07 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 08:16
Aceste mici prăjituri britanice au o textură fragedă la interior și ușor crocantă la exterior | Shutterstock/AI
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Aceste mici prăjituri britanice au o textură fragedă la interior și ușor crocantă la exterior. Iar combinația dintre piersicile dulci și ghimbirul confiat le oferă un gust deosebit. Piersicile aduc prospețime și o aromă plăcută de fruct copt. Iar ghimbirul adaugă o notă ușor picantă și parfumată, care echilibrează foarte bine dulceața aluatului.

Rețeta de scones cu piersici și ghimbir - Detalii

Unul dintre secretele pentru obținerea unor scones fragezi este folosirea untului foarte rece. În această rețetă, untul se congelează și se rade direct în amestecul de ingrediente uscate. Bucățelele foarte mici de unt se distribuie uniform în aluat, iar în timpul coacerii se topesc și contribuie la formarea unei texturi ușor sfărâmicioase și aerate. Este important să lucrezi rapid și să nu lași untul să se înmoaie înainte de introducerea scones-urilor în cuptor.

Piersicile trebuie tăiate în cubulețe mici. Bucățile mari pot elimina mai mult suc în timpul coacerii și pot face aluatul prea umed. Alege fructe coapte, dar încă ferme, astfel încât să le poți tăia ușor și să își păstreze forma cât mai bine. Dacă nu ai piersici proaspete, poți folosi și piersici congelate, după ce le-ai dezghețat și le-ai tamponat foarte bine cu prosoape de hârtie. Și piersicile din compot pot fi folosite, cu condiția să le scurgi foarte bine.

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Ghimbirul confiat este ingredientul care diferențiază această rețetă de variantele clasice de scones cu fructe. Taie-l în bucățele mici pentru ca aroma să se distribuie în tot aluatul. Pentru un gust mai discret, redu cantitatea, iar dacă îți place aroma intensă de ghimbir, o poți păstra integral.

Iaurtul grecesc cu aromă de piersici contribuie atât la consistența aluatului, cât și la gust. Dacă nu găsești acest tip de iaurt, folosește iaurt grecesc simplu și adaugă puțină vanilie. Amestecă ingredientele doar până când aluatul se leagă. Nu îl frământa îndelung, deoarece vei obține scones mai tari și mai denși.

Scones cu piersici și ghimbir - Ingrediente

  • 2 căni făină albă
  • 1/4 cană zahăr brun
  • 2 1/4 lingurițe praf de copt
  • 1 linguriță ghimbir măcinat
  • 1/2 linguriță bicarbonat de sodiu
  • 1/2 linguriță sare
  • 1/2 cană unt nesărat, congelat
  • 1 cană piersici curățate și tăiate cubulețe mici
  • 1/2 cană ghimbir confiat, tăiat mărunt
  • 3/4 cană iaurt grecesc cu piersici
  • 2 lingurițe extract de vanilie
  • puțin lapte pentru uns
  • zahăr tos mai mare pentru presărat.

Rețeta de scones cu piersici și ghimbir - Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 200 de grade Celsius și pregătește o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Pune făina într-un bol încăpător și adaugă zahărul brun, praful de copt, ghimbirul măcinat, bicarbonatul de sodiu și sarea. Amestecă bine ingredientele uscate pentru ca praful de copt și condimentele să se distribuie uniform.

Scoate untul congelat și rade-l pe răzătoarea cu găuri mari. Adaugă imediat untul ras peste amestecul de făină. Încorporează-l rapid folosind un tăietor de aluat, două cuțite sau degetele, dar lucrează cât mai puțin cu aluatul. Oprește-te când obții un amestec asemănător unor firimituri mai mari, în care se mai văd mici bucățele reci de unt.

Adaugă piersicile tăiate cubulețe mici și ghimbirul confiat. Amestecă ușor, astfel încât fructele și ghimbirul să se distribuie prin compoziție fără să zdrobești piersicile.

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Separat, amestecă iaurtul grecesc cu piersici și extractul de vanilie. Toarnă amestecul peste ingredientele uscate și începe să încorporezi totul cu o spatulă. Amestecă doar până când aluatul începe să se lege. Nu insista asupra frământării și nu încerca să obții o compoziție perfect netedă.

Presară puțină făină pe suprafața de lucru și răstoarnă aluatul. Frământă-l foarte scurt, doar cât să îl poți aduna într-o formă compactă. Dacă aluatul pare puțin lipicios, presară foarte puțină făină, dar evită să adaugi o cantitate mare, deoarece scones-urile pot deveni tari.

Cum formezi și coci scones

Formează aluatul într-un disc cu grosimea de aproximativ 2,5 cm. Taie discul în două, apoi taie fiecare jumătate în patru triunghiuri, astfel încât să obții opt bucăți.

Așază triunghiurile în tava pregătită, lăsând puțin spațiu între ele. Unge ușor suprafața fiecărui scone cu lapte și presară deasupra puțin zahăr.

Introdu tava în congelator pentru aproximativ 15 minute. Nu sări peste această etapă, deoarece răcirea aluatului ajută untul să rămână ferm și contribuie la obținerea unei texturi fragede după coacere.

Scoate tava din congelator și introdu-o imediat în cuptorul preîncălzit. Coace scones-urile aproximativ 18-20 de minute, până când suprafața devine aurie și aluatul este bine copt.

Verifică unul dintre scones-uri în partea centrală. Dacă introduci o scobitoare și aceasta iese fără aluat crud, scoate tava din cuptor.

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Lasă scones-urile câteva minute în tavă, apoi transferă-le pe un grătar și lasă-le să se răcească.

Servește delicioasele scones cu piersici și ghimbir simple sau alături de gem, unt, iaurt ori o băutură caldă. Consumă-le în aceeași zi pentru a te bucura de textura lor fragedă și de aroma proaspătă a piersicilor.

Pentru o pregătire în avans, formează triunghiurile, așază-le pe o tavă și congelează-le înainte de coacere. După ce s-au întărit, le poți transfera într-un recipient sau într-o pungă potrivită pentru congelare. Coace-le direct congelate și prelungește puțin timpul de coacere, verificând aspectul și interiorul înainte de a le scoate din cuptor.

Pentru un rezultat cât mai bun, păstrează untul rece, taie piersicile mărunt și lucrează aluatul cât mai puțin. Aceste trei aspecte sunt importante pentru ca scones-urile să rămână fragede și să nu capete o textură densă.

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