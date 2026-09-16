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Mireasa, sezon 14. Anne-Mary a răbufnit în direct, în fața lui Radu. De ce s-au încins spiritele: „În capul tău eram eu supărată!”

Spiritele s-au încins în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Anne-Mary a răbufnit în fața lui Radu, care a precizat că motivul despărțirii a fost că o vedea tot timpul nemulțumită. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 11:41 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 11:43
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În emisia live de Capricii de pe 15 septembrie 2026, Radu a încercat să explice motivele pentru care s-a despărțit de Anne-Mary. Tânăra nu a fost de acord cu motivul invocat de fostul iubit și a răbufnit în direct.

„Chiar simțeam ceva pentru el și s-a văzut că tot timpul când eram lângă el zâmbeam. Acum mi-a trecut zâmbetul. Mă simt oribil. N-am primit timpul necesar să-i ofer anumite lucruri”, a spus Anne-Mary.

Anne-Mary a răbufnit în direct, în fața lui Radu. De ce s-au încins spiritele: „În capul tău eram eu supărată!”

„Nu am cerut mult mai mult. Poate doar mai multă afecțiune. Noi nu aveam timp să vorbim pentru că tu erai supărată”, a spus Radu, moment în care fosta iubită a răbufnit.

„În capul tău eram eu supărată. O dată am avut o nemulțumire. Eu cred că dintre noi doi tu ai fost mai nemulțumit de mine, pentru că tu te-ai despărțit de mine. Dacă eu aveam atâtea nemulțumiri, mă despărțeam eu de tine. Eu nu am spus că sunt nemulțumită, tu mi-ai pus această etichetă. Am încheiat orice discuție cu tine!”, a transmis Anne-Mary.

Citește și: Mireasa, sezon 14. Ce decizie a luat Anne-Mary după ce Radu s-a despărțit de ea: „Ești în greva foamei și a vorbitului?”

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 14. Ce decizie a luat Anne-Mary după ce Radu s-a despărțit de ea: „Ești în greva foamei și a vorbitului?”...
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