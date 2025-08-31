Antena Căutare
5 garnituri gustoase pentru somon. Care sunt cele mai bune opțiuni pentru somon la cuptor

Somonul este un pește versatil, cu gust intens, textură catifelată și conținut ridicat de acizi grași Omega-3. Pentru a-i pune în valoare calitățile, este esențial ca garnitura care îl însoțește să nu concureze cu el, ci să-i echilibreze profilul, completându-i consistența cu arome subtile.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Duminica, 31 August 2025, 09:01
Alături de somon trebuie garnituri care să îi completeze gustul fără să îl copleșească

Când vine vorba de somon la cuptor, cele mai inspirate garnituri sunt cele care pun accent pe simplitate, echilibru și texturi complementare. Fie că alegi un piure fin, o salată crocantă sau o combinație de legume aromatizate, cheia stă în modul în care ingredientele se leagă armonios în farfurie. Iar dacă adaugi o notă de aciditate – prin lămâie, oțet sau ierburi proaspete – ai toate șansele să transformi un preparat simplu într-o experiență culinară memorabilă.

Așadar, dacă ai deja în plan să gătești somon la cuptor, dar nu știi ce să pui lângă el, iată câteva idei de garnituri care nu dau greș. Sunt gustoase, ușor de pregătit și suficient de variate încât să se potrivească atât unui prânz rapid în familie, cât și unei cine elegante.

Cele mai potrivite garnituri pentru somon

Somonul este un pește gras, cu gust intens și textură untoasă, așa că garniturile care îl însoțesc trebuie să fie fie echilibrante și ușoare, fie să aducă un contrast interesant de texturi și arome. Printre cele mai potrivite opțiuni se numără legumele coapte – sparanghel, dovlecei, broccoli sau morcovi, rumenite ușor în cuptor cu ulei de măsline și lămâie –, care completează bine bogăția somonului fără a o copleși. Pentru un plus de prospețime, salatele verzi cu dressinguri acrișoare (pe bază de oțet balsamic, muștar sau citrice) echilibrează savoarea peștelui și împrospătează farfuria.

Dacă vrei o garnitură mai consistentă, orezul cu ierburi aromatice, quinoa, couscous sau un piure de mazăre cu mentă sunt alegeri excelente, adăugând volum farfuriei fără a o îngreuna. De asemenea, un piure fin de cartofi cu lămâie, un mix de legume sote sau cartofi noi copți cu rozmarin pot însoți elegant somonul, mai ales în preparatele de tip fine dining. Iar dacă vrei o notă mai modernă sau exotică, poți opta pentru sosuri răcoritoare – tzatziki, iaurt cu mărar, salsa de mango sau guacamole simplu – care aduc contrast de gust și temperatură.

În toate cazurile, cheia este echilibrul: somonul e vedeta, iar garniturile trebuie să-i complimenteze gustul untos, fără a concura cu el.

Piure de mazăre cu mentă, cea mai bună opțiune pentru somon la cuptor

Ingrediente

  • 400 g mazăre congelată
  • 10 frunze de mentă proaspătă (sau după gust)
  • 1 lingură suc de lămâie (aprox. 15 ml)
  • 30 g unt (sau 2 linguri ulei de măsline pentru varianta vegană)
  • 50 ml apă fierbinte (sau lichid din fierbere)
  • 1 linguriță sare
  • piper alb sau negru, după gust

Mod de preparare

Mazărea se fierbe în apă cu sare timp de 4–5 minute, până devine fragedă, dar își păstrează culoarea intensă. Se scurge rapid și se transferă într-un blender sau se pasează cu blenderul vertical împreună cu frunzele de mentă, sucul de lămâie, untul și 2–3 linguri din apa fierbinte. Se procesează până se obține o cremă fină și aerată, adăugând treptat lichid dacă este nevoie pentru ajustarea texturii. Se potrivește gustul cu sare și piper, apoi se servește caldă, ca pat sau garnitură lângă somonul la cuptor.

Piureul de mazăre cu mentă are un gust proaspăt, ușor dulce și o culoare vibrantă care contrastează elegant cu somonul roz. Este o garnitură rafinată, care aduce lejeritate farfuriei, fără a estompa gustul bogat al peștelui.

Cartofi copți cu rozmarin și usturoi

Ingrediente

  • 800 g cartofi (preferabil noi, dar merg și albi sau roșii)
  • 3 linguri ulei de măsline
  • 2-3 ramuri de rozmarin proaspăt (sau 1 linguriță uscat)
  • 3 căței de usturoi zdrobiți
  • sare și piper, după gust

Mod de preparare

Cartofii se spală bine, se taie cuburi sau felii groase și se pun într-un bol. Se adaugă uleiul, usturoiul zdrobit, rozmarinul, sare și piper, apoi se amestecă pentru a se acoperi uniform. Se așază într-o tavă largă, tapetată cu hârtie de copt, într-un singur strat, și se dau la cuptorul preîncălzit la 200°C pentru 35–40 de minute, până devin aurii și crocanți la exterior, moi la interior.

Se servesc fierbinți, cu felii de lămâie și, opțional, un sos simplu de iaurt cu verdeață. Este o combinație sățioasă, echilibrată și elegantă, potrivită atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru ocazii speciale.

Alte garnituri cu care poți să mănânci somonul

Quinoa cu legume la tigaie

Ingrediente

  • 200 g quinoa
  • 1 dovlecel mediu
  • 1 morcov mare
  • 1 ardei gras roșu
  • 2 linguri de ulei de măsline
  • 1 linguriță de sare
  • piper după gust
  • 1 lingură suc de lămâie

Mod de preparare

Quinoa se spală sub jet de apă rece, apoi se fierbe în 500 ml de apă cu puțină sare timp de 15 minute, la foc mic, până când apa este complet absorbită. Între timp, dovlecelul, morcovul și ardeiul se taie cubulețe mici. Legumele se sotează într-o tigaie largă cu ulei de măsline, la foc mediu, timp de 6–7 minute, până devin ușor crocante. Se adaugă quinoa fiartă peste legume, se amestecă bine și se asezonează cu sare, piper și suc de lămâie. Se servește caldă sau la temperatura camerei, alături de somon pentru o farfurie echilibrată și nutritivă.

Sparanghel soté cu usturoi și lămâie

Ingrediente

  • 400 g sparanghel verde
  • 2 linguri de ulei de măsline
  • 2 căței de usturoi
  • 1 linguriță de suc de lămâie
  • ½ linguriță de sare

Mod de preparare

Sparanghelul se spală, apoi se rupe partea de jos, fibroasă, a fiecărei tije. Într-o tigaie largă, se încinge uleiul de măsline, se adaugă usturoiul tăiat felii subțiri și se călește 30 de secunde. Se adaugă sparanghelul și se sotează la foc mediu timp de 5–6 minute, până când devine fraged, dar păstrează ușor fermitatea. La final, se stropesc tijele cu suc de lămâie și se presară cu sare. Se servește imediat, în completarea somonului, pentru o garnitură elegantă, cu note proaspete.

Salată verde cu avocado și dressing de muștar

Ingrediente

  • 150 g salată verde (mix de frunze sau romaine)
  • 1 avocado bine copt
  • 1 linguriță de muștar Dijon
  • 1 lingură de oțet de mere sau oțet balsamic alb
  • 2 linguri de ulei de măsline extravirgin
  • 1 linguriță de sare
  • ½ linguriță de piper

Mod de preparare

somon cu legume pe o farfurie
Salata verde se spală și se rupe în bucăți potrivite. Avocado se taie în jumătate, se scoate sâmburele și se taie cuburi. Într-un bol mic, se prepară un dressing din muștar, oțet, ulei, sare și piper, amestecând bine până la omogenizare. Într-un bol mare, se combină salata și avocado, iar dressingul se adaugă chiar înainte de servire, pentru a păstra frunzele crocante. Este o garnitură fresh și ușoară, ideală pentru a echilibra somonul copt sau fript.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Videoclipul zilei
Citește și
