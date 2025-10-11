Pizza reîncălzită e la fel de bună ca cea proaspătă dacă urmezi acești pași

Se întâmplă destul de des să îți rămână felii de pizza și să fie nevoie să o reîncălzești. Cu tehnica potrivită vei obține un blat la fel de moale, iar toppingurile își vor păstra prospețimea.

Pizza trebuie reîncălzită pe o suprafață încinsă pentru a evita ca blatul să se înmoaie prea mult | Shutterstock

Modul în care reîncălzești pizza depinde de tipul acesteia și de cât timp ai pentru acest proces. Pentru felii cu crustă subțire și aerată ai nevoie de căldura directă și controlată de jos în sus, pentru felii mai dense îți trebuie un cuptor bine preîncălzit. În oricare dintre cazuri, trebuie să acoperi vasul cu un capac pentru că aburul ajută brânza să redevină fluidă fără să înmoaie crusta.

Pizza încălzită în tigaie

Pune felia într-o tigaie rece antiaderentă sau, ideal, din fontă, la foc mic-mediu. Când baza începe să sfârâie ușor, adaugă câteva picături de apă pe partea goală a tigăii, acoperă 30–60 de secunde ca să „topești” stratul de sus. Apoi ia capacul și lasă încă puțin până când baza devine fermă și crocantă. Dacă folosești o tigaie de fontă, va dura mai mult, aproximativ 7–10 minute, dar vei obține un plat mai crocant. La final adaugă un capac, pentru ca brânză să își recapete elasticitatea.

Pizza reîncălzită la cuptor

Cuptorul este cea mai bună variantă de a reîncălzi pizza mai ales dacă ai mai multe felii. Încălzește-l la 190°C și pune o tavă sau o piatră specială pentru cuptor pentru câteva minute, cât să devină fierbinți. Așază feliile pe suprafața încinsă. Contactul direct întărește baza, în timp ce aerul cald reînvie stratul de deasupra. Vei avea nevoie de doar 5-6 minute, la o temperatură de 230–260°C. Metoda e ideală pentru pizza cu blat mai gros sau când reîncălzești pentru mai mulți oaspeți.

Pizza reîncălzită la air fryer

Preîncălzește aparatul 2–5 minute, tapetează coșul cu hârtie perforată sau folie cu găuri. Apoi reîncălzește pizza la 180°C între 3 și 6 minute, în funcție de grosimea blatului și cantitatea de topping. E soluția potrivită când încălzești 1–2 felii și vrei o margine bine uscată și un strat superior topit uniform, fără să pornești cuptorul mare.

Pizza reîncălzită la microunde

Cuptorul cu microunde nu este cea mai bună variantă, însă dacă te grăbești îl poți lua în considerare. Blatul de pizza va fi prea moale, iar brânza, deși va deveni mai elastică, va căpăta un gust fad. Dacă n-ai alternativă, încearcă o abordare hibridă: 15–30 de secunde la microunde doar cât să se dezghețe, apoi în tigaie ca să recapeți textura crocantă.

Cum se păstrează pizza

Feliile de pizza rămase se pun la frigider în maximum două ore de la servire. Alege vase de sticlă, cu capac care se închide etanș pentru a împiedica apariția de bacterii. Este recomandat să o consumi în 3–4 zile. Când vrei să o consumi, reîncălzește doar feliile pe care vrei să le mănânci.

Sfaturi pentru a reîncălzi pizza

Felia scoasă din frigider se comportă mai bine dacă e lăsată 10 minute pe blatul de bucătărie. Ține cont de faptul că blatul de pizza absoarbe rapid umezeala. Contactul cu suprafețe deja încinse este soluția pentru această problemă. Dacă vrei ca brânza să își recapete textura pune câteva picături de apă în tigaie pentru ca aburul să o topească.