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Pastele Alfredo cu 29 de grame de proteine per porție. Ingredientul care face sosul cremos

Pastele Alfredo sunt printre preparatele preferate de cei care iubesc sosurile cremoase, însă rețeta clasică poate fi destul de bogată în grăsimi. O variantă mai ușoară folosește un ingredient care dă preparatului un gust delicios!

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Sambata, 03 Octombrie 2026, 12:00 | Actualizat Vineri, 02 Octombrie 2026, 18:54
Cum poți prepara cele mai gustoase paste Alfredo | pexels
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Dacă îți plac pastele cu sos alb, dar vrei să încerci o variantă ceva mai ușoară, această rețetă ar putea fi o idee bună pentru următoarea cină. Secretul constă în brânza cottage, care este mixată până când capătă o textură foarte fină și poate înlocui cu succes smântâna folosită în rețeta clasică.

Un alt avantaj este aportul de proteine. Potrivit joybauer.com, o porție ajunge la aproximativ 25 de grame de proteine, fără să fie nevoie de unt sau smântână pentru a obține consistența cremoasă.

Ingredientul care transformă sosul într-unul cremos

Pentru sos sunt necesare aproximativ o cană și jumătate de brânză cottage cu 2% grăsime, jumătate de cană de parmezan ras fin și jumătate de cană de lapte. Se mai adaugă puțină coajă de lămâie, ulei de măsline, usturoi, sare și piper. Pentru un plus de aromă pot fi folosite nucșoară și fulgi de ardei iute.

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Primul pas este fierberea pastelor. Se recomandă aproximativ 225 de grame de fettuccine, gătite conform indicațiilor de pe ambalaj. Înainte de a scurge pastele, este important să fie păstrată o cană din apa în care au fiert. Amidonul din aceasta ajută ulterior sosul să se lege mai bine de paste.

În timp ce pastele fierb, brânza cottage, parmezanul, laptele, coaja de lămâie, sarea, piperul și, dacă se dorește, nucșoara se pun într-un blender. Compoziția trebuie mixată timp de unul-două minute, până când devine complet fină și nu mai sunt vizibile bucăți de brânză.

Dacă se folosește usturoi proaspăt, acesta se călește foarte puțin în ulei de măsline, împreună cu fulgii de ardei iute. Ulterior, sosul obținut la blender se adaugă în tigaie.

Sosul nu trebuie lăsat să fiarbă

Există însă un detaliu important care poate face diferența între un sos cremos și unul cu textură grunjoasă. Sosul pe bază de brânză cottage nu trebuie lăsat să fiarbă. Se încălzește la foc mic, timp de câteva minute, până când este bine încălzit, fără să înceapă să bolborosească.

După ce tigaia este luată de pe foc, se adaugă pastele și se amestecă bine, astfel încât fiecare fâșie de fettuccine să fie acoperită cu sos. Dacă acesta este prea gros, se poate adăuga treptat din apa păstrată de la paste.

La final se pune puțin suc proaspăt de lămâie, după gust, iar preparatul poate fi decorat cu pătrunjel sau busuioc, parmezan și puțin piper.

Pentru o masă mai consistentă se poate adăuga piept de pui, iar broccoli, spanacul sau mazărea pot completa preparatul cu legume.

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