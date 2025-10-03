Antena Căutare
Rețetă de gem de smochine. Cum să îl prepari acasă

Gemul de smochine este una dintre acele deserturi cu personalitate, care strânge într-un borcan toată maturitatea verii târzii. Vei avea într-o singură linguriță pulpă catifelată, semințe care pocnesc discret între dinți și un parfum cald, cu accente de miere.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Vineri, 03 Octombrie 2025, 09:05 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 10:18
Gemul cel de smochine are avantajul că nu necesită o cantitate mare de zahăr, întrucât fructul în sine este extrem de dulce și concentrat în zaharuri naturale | Shutterstock

Reușita unui gem de smochine delicios stă în alegerea fructelor și în răbdarea cu care se ține focul mic, ca aromele să se lege fără să se tulbure culoarea.

Pentru un gem clar și bine legat, se folosesc smochine foarte coapte, dar ferme, spălate și scurse impecabil, tăiate în bucăți egale. Apoi se lasă 10–15 minute cu zahăr și zeamă de lămâie, ca să-și lase sucul. Ideal este să folosești un vas larg, cu fund gros pentru a fierbe gemul. La început lasă focul mic, spumează când e cazul și se amestecă pe fundul cratiței cu spatula, nu frenetic, ca să nu zdrobești excesiv pulpa.

Aciditatea corectează dulceața și stabilizează culoarea, de aceea folosește zeamă de lămâie sau un strop de oțet de mere. Gemul de smochine se lasă pe foc până când observi că atunci când pui o picătură pe o farfurioară rece și își păstrează forma. O altă variantă este să verifici temperatura cu un termometru de bucătărie, iar aceasta este de 104–105°C.

Ce condimente se folosesc la gemul de smochine

Condimentele și adaosurile pot muta gemul din registrul clasic în zone surprinzătoare fără să îi anuleze identitatea. Coaja rasă de lămâie sau portocală evidențiază gustul, vanilia îl rotunjește, iar un praf de scorțișoară sau cardamom îl încălzește discret.

Pentru profunzime, un strop de oțet balsamic sau câteva linguri de vin fortifiat (porto, marsala) adăugate spre final îi dau luciu și scot în evidențiază notele de miere. Dacă îți place contrastul de texturi, nucile ori migdalele prăjite se pun în ultimele două minute, ca să rămână crocante. Pentru un gust mai îndrăzneț, un praf de piper negru proaspăt măcinat sau o picătură de apă de flori de portocal poate transforma un gem de smochine simplu, într-unul cu adevărat special.

Cum se servește

La masă, gemul de smochine e mai mult decât un tartinabil. La micul-dejun, se întinde pe pâine cu unt sărat. Este potrivit cu clătite, brioșe sau iaurt grecesc, iar ca desert rapid completează perfect înghețata de vanilie ori o felie de cheesecake.

Gemul de smochine se potrivește și cu preparate sărate, cum ar fi brânzeturile maturate (brie, camembert, blue, cheddar), acompaniază un platou cu prosciutto ori pecorino și devine sos perfect pentru carne de porc, rață sau piept de pui. Pentru a-l folosi ca sos amestecă-l cu puțină apă fierbinte ori cu oțet de mere, încălzește-l un minut și adaugă un cub mic de unt.

În produsele de patiserie poate ține loc de umplutură într-o tartă rustică, într-un rulou foitaj sau între două foi fragede, iar iarna se transformă într-o glazură lucioasă pentru fructe coapte.

Gem de smochine

Ingrediente

  • 900 g smochine coapte, spălate, fără codițe, tăiate în sferturi
  • 200 g zahăr tos
  • coaja rasă fin de la ½ lămâie bio (un vârf bun)
  • 30 ml zeamă proaspătă de lămâie

Mod de preparare

Smochinele se așază într-o cratiță grea, cu fund gros, împreună cu zahărul, coaja rasă și zeama de lămâie; se amestecă și se lasă 10 minute, cât să lase puțin suc. Vasul se pune pe foc mediu-mic și, amestecând constant la început, se aduce la clocot mic; se acoperă parțial, se reduce focul și se fierbe domol 50–60 de minute, amestecând din când în când și spumând ușor, până când fructele se desfac, iar gemul se îngroașă.

Pentru control, se face testul pe farfurioară rece (o picătură trebuie să-și păstreze forma și să formeze o cută fină când se împinge cu degetul) sau se urmărește temperatura de 104–105°C. Se ia de pe foc și se lasă 5–10 minute să se domolească bulele, apoi gemul se toarnă cald în borcane perfect curate (ideal sterilizate), se închid imediat cu capace curate.

Borcanele se răcesc și se păstrează la frigider până la 3 săptămâni. Pentru a le ține în cămară peste iarnă, borcanele sterilizate se pasteurizează 10–12 minute la 85°C, apoi se răcesc lent, acoperite. După deschidere, se păstrează la frigider și se consumă în 2–3 săptămâni.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

