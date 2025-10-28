Rețeta de oțet de mere făcut în casă, unică și tradițională

Antena Căutare
Oțetul de mere este unul dintre cele mai vechi și apreciate preparate tradiționale, folosit atât în bucătărie, cât și ca remediu natural. Realizat în casă, din fructe bine coapte și fără adaosuri artificiale, el păstrează toate proprietățile nutritive și aroma autentică a merelor de toamnă.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 09:05
Oțetul de mere păstrează calitățile nutritive ale fructului de bază și este folosit atât la gătit, cât și în scopuri terapeutice | Shutterstock

Rețeta tradițională de oțet de mere se bazează pe un proces simplu, dar migălos, de fermentație naturală, care transformă dulceața merelor într-un lichid acrișor și parfumat. Dincolo de gustul său delicat, oțetul de mere făcut în casă este apreciat pentru că nu conține aditivi, ci doar ingrediente naturale: apă, mere și, uneori, puțină miere. Fermentația lentă, desfășurată în borcane mari de sticlă, conferă produsului final o claritate aparte și un gust plin, greu de egalat de variantele industriale.

Folosit de generații întregi, oțetul de mere are întrebuințări multiple. El aromatizează salatele și conservele de legume, dar poate fi utilizat și ca tonic natural, pentru întărirea imunității sau pentru reglarea digestiei. În plus, gospodinele l-au folosit dintotdeauna și la curățenie, ca soluție naturală și ieftină pentru îndepărtarea mirosurilor sau a depunerilor de calcar. Tocmai această versatilitate face ca oțetul de mere preparat acasă să rămână un produs unic, tradițional și mereu actual.

Cum prepari pas cu pas oțetul de mere în casă

Ingrediente

  • 2 kg mere coapte (ideal soiuri dulci-acrișoare)
  • 1,5 l apă plată sau de izvor (fără clor)
  • 100 g zahăr brun sau miere
  • 10 ml zeamă de lămâie (opțional, pentru echilibru)

Mod de preparare

Se spală bine merele și se curăță de codițe și părți stricate, dar nu este nevoie să se curețe coaja sau să se scoată semințele. Se taie bucăți mici și se pun într-un borcan mare de sticlă (3–4 l capacitate).

Se dizolvă zahărul sau mierea în apa la temperatura camerei și se toarnă peste mere, lichidul trebuind să le acopere complet. Dacă este nevoie, se adaugă puțină apă în plus. Se amestecă bine cu o lingură de lemn, apoi se acoperă gura borcanului cu tifon curat sau cu un prosop subțire, fixat cu elastic, pentru a permite fermentației să respire.

Borcanul se lasă într-un loc călduț și întunecat (18–25°C) timp de 3–4 săptămâni. Zilnic, amestecul trebuie răscolit cu o lingură de lemn pentru a preveni mucegăirea și pentru a activa procesul de fermentație. În acest timp, zahărul din mere și cel adăugat se transformă mai întâi în alcool, apoi în acid acetic.

După aproximativ o lună, lichidul se strecoară printr-o sită fină sau prin tifon, separându-se pulpa de mere. Lichidul rezultat se toarnă în borcane sau sticle curate de sticlă și se acoperă din nou cu tifon. Se lasă la fermentat încă 3–4 săptămâni, amestecând ocazional.

Când oțetul capătă miros și gust acrișor, specific, se filtrează din nou și se toarnă în sticle închise ermetic. Se păstrează într-un loc răcoros și întunecat, rezistând chiar și 1–2 ani.

La ce poți folosi oțetul de mere, pe lângă mâncare

Oțetul de mere este mult mai mult decât un simplu ingredient culinar și are utilizări variate, atât în gospodărie, cât și în ritualurile de îngrijire personală.

În primul rând, este un remediu natural apreciat pentru sănătate. Diluat în apă, poate fi folosit ca tonic digestiv sau pentru a regla nivelul glicemiei și al colesterolului, însă doar la recomandarea medicului, pentru că are efecte puternice asupra organismului. În cosmetică, oțetul de mere este adesea utilizat ca loțiune naturală pentru păr, fiind diluat cu apă și folosit la clătirea finală pentru a reda strălucirea și pentru a echilibra pH-ul scalpului. Poate fi aplicat, tot diluat, și pe ten ca tonic ușor astringent, util pentru tenurile cu tendință grasă.

În gospodărie, are rol de dezinfectant natural. Amestecat cu apă, curăță eficient geamuri, blaturi și suprafețe din bucătărie, eliminând bacteriile și mirosurile neplăcute. De asemenea, este folosit pentru a împrospăta rufele la spălat, înlocuind balsamul de rufe, sau pentru a curăța fierul de călcat și mașina de spălat de depunerile de calcar.

Oțetul de mere rămâne un produs versatil, care depășește cu mult sfera culinară și își găsește locul atât în trusa de îngrijire, cât și în arsenalul de curățenie al casei.

