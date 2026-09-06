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Rețeta de paste cu ton și zucchini a Daianei Anghel. Se prepară rapid și este bogată în proteine

Daiana Anghel dezvăluie rețeta de paste cu ton și zucchini, un preparat rapid, gustos și bogat în proteine. Iată ingredientele și modul de preparare.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 06 Septembrie 2026, 17:46 | Actualizat Duminica, 06 Septembrie 2026, 17:54
Rețeta de paste cu ton și zucchini a Daianei Anghel. Se prepară rapid și este bogată în proteine | Instagram
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Daiana Anghel are grijă de felul în care arată, iar alimentația ocupă un loc important în stilul său de viață. Fosta câștigătoare Power Couple a împărtășit cu cei care o urmăresc o rețetă simplă de paste cu ton și zucchini, potrivită pentru momentele în care vrei o masă gustoasă, sățioasă și ușor de pregătit.

Daiana Anghel este atentă la stilul său de viață și nu este un secret că vedeta se menține într-o formă fizică foarte bună. Asta nu înseamnă însă că renunță la paste sau la preparatele gustoase. Din contră, încearcă să aleagă ingrediente care să îi ofere și un aport bun de proteine. Recent, Daiana le-a arătat urmăritorilor săi una dintre mesele pe care le pregătește acasă: paste din linte roșie cu ton, zucchini, vinete și parmezan. Rețeta este pentru două porții și nu presupune foarte mult timp petrecut în bucătărie.

Rețeta de paste cu ton și zucchini a Daianei Anghel

Pentru două porții ai nevoie de:

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• 100 g paste din linte roșie
• 1 zucchini
• 3-4 linguri de ulei de măsline extravirgin
• 1 vânătă mică
• 4 căței medii de usturoi sau după gust
• coaja rasă de la jumătate de lămâie, de preferat una cu coaja comestibilă
• 1 borcan de file de ton
• zeama de la lămâia de la care ai ras coaja
• 1 legătură de busuioc proaspăt
• 4 linguri de parmezan ras sau după gust
• măsline Kalamata
• sare, după gust

Modul de preparare este la fel de simplu. Feliile de zucchini și vânătă se pun într-o tigaie în care a fost încălzit ușor uleiul de măsline. Se adaugă sare și, după ce legumele încep să se înmoaie și să prindă culoare, se pun usturoiul și coaja rasă de lămâie.

Separat, pastele se fierb al dente. Odată gata, se adaugă peste legume împreună cu puțină apă în care au fiert și se amestecă. După ce focul a fost oprit, se adaugă tonul bine scurs de ulei, zeama de lămâie, parmezanul, frunzele întregi de busuioc și măslinele Kalamata. Totul se amestecă, iar preparatul poate fi servit imediat. Daiana Anghel descrie rețeta drept una „delicioasă, sănătoasă, bogată în proteine, rapid și ușor de făcut”.

Cum reușește Daiana Anghel să se mențină în formă

La 40 de ani, Daiana Anghel se numără printre vedetele care acordă atenție atât aspectului fizic, cât și îngrijirii personale. Creatoarea de conținut vorbește frecvent despre beauty și skincare, iar în ultima perioadă a început să împărtășească și rețete din alimentația sa.

Preparatul cu paste este un exemplu bun al modului în care își construiește mesele: nu elimină complet alimente precum pastele, ci le combină cu legume și surse de proteine.
În cazul acestei rețete, Daiana a ales paste din linte roșie, ton, zucchini, vânătă și parmezan. Rezultatul este o masă pe care chiar ea o descrie ca fiind bogată în proteine și ușor de făcut. Desigur, o singură rețetă nu poate fi considerată „secretul” unei siluete, însă alegerile alimentare echilibrate, alături de mișcare și de stilul general de viață, pot contribui la menținerea formei fizice.

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Daiana Anghel se recuperează după operația de mastopexie

În această perioadă, Daiana Anghel trece și printr-o schimbare importantă din punct de vedere estetic. Fosta câștigătoare Power Couple a suferit recent o intervenție la nivelul bustului. Daiana a confirmat că a trecut printr-o mastopexie, intervenție chirurgicală pentru ridicarea și remodelarea sânilor. La cinci zile după operație, aceasta spunea că recuperarea decurge bine, deși îi este greu să stea departe de activitățile cu care era obișnuită, fiind o persoană foarte activă, conform www.spynews.ro.

În primele zile după intervenție, Daiana le-a spus celor care o urmăresc că nu are dureri și că este extrem de mulțumită de rezultat. Una dintre dificultățile perioadei de recuperare a fost însă faptul că trebuie să doarmă pe spate, poziție cu care nu era obișnuită. Vedeta și-a exprimat entuziasmul față de rezultat încă din primele zile și a explicat că, pentru moment, respectă indicațiile necesare recuperării înainte de a reveni la ritmul său obișnuit.

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