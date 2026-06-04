Mireasa, sezon 13. Cine este, de fapt, Sorana. Alexandru i-a cerut explicații Giuliei după ce s-a speculat că ar fi avut o relație

Alexandru a vrut să afle cine este Sorana, după ce la task-ul cabinei telefonice a fost un comentariu în care s-a speculat că Giulia ar mai fi avut o relație cu această fată. Concurenta Mireasa i-a explicat logodnicului că Sorana este o rudă îndepărtată.

La Task-ul cabinei telefonice a fost un comentariu cum că Giulia ar fi plecat în vacanță cu o fată Sorana. Giulia a spus că e verișoara, iar Alexandru a vrut să investigheze puțin speța.

„Vrem ca Giulia să ne povestească despre relația cu Sorana din perioada aprilie-noiembrie 2025 și despre vacanțele petrecute împreună”, scria în acel comentariu, iar Giulia a răspuns: „Sorana este verișoara mea”.

Cine este, de fapt, Sorana. Alexandru i-a cerut explicații Giuliei după ce s-a speculat că ea ar fi avut o relație și cu această fată: „Doar tu poți să-mi spui adevărul”

Alexandru a vrut să discute cu Giulia despre comentariile legate de Sorana. Giulia i-a explicat lui Alexandru că Sorana este fiica fratelui nașului ei.

„Sorana este o verișoară îndepărtată. Nici măcar nu stă în Anglia, ci în Irlanda. Am văzut-o anul trecut când a venit să-și facă un tatuaj pe picior. Dar eu cu ea n-am fost în nicio vacanță. Dar chestia asta mi-a dovedit câte lucruri false se spun în afară. Are ea pe TikTok un videoclip cu noi când ne-am văzut. Mi se pare foarte amuzant. Mă gândesc la ce zic mama, nana, nanu”, a spus Giulia.

„Doar tu poți să-mi spui adevărul. Dacă mai era și asta, pe bune, era ultima. Mama, săraca, ce-o zice”, a spus Alexandru.