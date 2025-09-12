Antena Căutare
Rețetă clasică pentru iarnă de zacuscă cu vinete

Zacusca de vinete este una dintre cele mai iubite conserve de toamnă, nelipsită din cămara gospodinelor care vor să aducă pe masa de iarnă gustul bogat al legumelor coapte. Aromată, catifelată și plină de culoare, această rețetă tradițională este un simbol al răbdării și al meșteșugului culinar transmis din generație în generație.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Vineri, 12 Septembrie 2025, 10:05 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 10:21
Zacusca de vinete se servește ca aperitiv sau drept garnitură pentru feluri de bază | Shutterstock

Secretul unui borcan de zacuscă reușită stă în calitatea ingredientelor și în coacerea lor corectă. Vinetele trebuie să fie bine coapte, fără semințe amare, ardeii să fie cărnoși și dulci, iar ceapa să fie sotată la foc mic, astfel încât să își elibereze dulceața naturală. Fierberea îndelungată, la foc mic, permite aromelor să se împletească armonios, în timp ce uleiul leagă întreaga compoziție și îi dă luciul specific. Pentru un plus de gust, unele gospodine adaugă și un ingredient inedit, cum ar fi frunza de dafin, boabele de piper sau chiar o lingură de miere, pentru a rotunji aciditatea roșiilor.

Păstrarea corectă este la fel de importantă ca fierberea. Borcanele sterilizate și umplute cu zacusca fierbinte trebuie sigilate imediat, apoi fierte suplimentar pentru a asigura conservarea pe termen lung. Răcirea lentă, sub pături groase, ajută la formarea vidului, ceea ce garantează o zacuscă delicioasă chiar și după un an. Astfel, în plină iarnă, când zilele sunt reci și scurte, un borcan deschis aduce înapoi parfumul legumelor de toamnă și bucuria meselor în familie.

Cum se face zacusca de vinete pentru iarnă. Rețeta clasică

Ingrediente

  • 5 kg vinete coapte
  • 3 kg ardei kapia roșii
  • 2 kg gogoșari
  • 2 kg ceapă galbenă
  • 1,5 kg roșii bine coapte sau 1 litru suc de roșii gros
  • 500 ml ulei de floarea-soarelui
  • 2-3 frunze de dafin
  • 2 linguri sare grunjoasă (sau după gust)
  • 1 lingură zahăr (opțional, pentru echilibrarea acidității)
  • piper negru măcinat, după gust

Mod de preparare

Se coc vinetele pe grătar, plită sau în cuptor, întorcându-le pe toate părțile, până când coaja devine neagră și interiorul moale. Se curăță de coajă imediat, se pun într-o sită să se scurgă de zeamă câteva ore, apoi se toacă mărunt cu un cuțit de lemn sau plastic. Ardeii kapia și gogoșarii se coc în același mod, se curăță de coajă și semințe, apoi se lasă la scurs. După scurgere, se toacă și aceștia în cuburi mici sau se trec prin mașina de tocat.

Ceapa se curăță, se toacă mărunt și se călește în jumătate din cantitatea de ulei, la foc mic, până devine translucidă. Se adaugă ardeii și gogoșarii tocați, se amestecă și se gătesc împreună aproximativ 15 minute. Se adaugă vinetele, restul de ulei și sucul de roșii sau roșiile curățate și tocate fin. Se amestecă bine și se lasă să fiarbă la foc mic, amestecând des ca să nu se lipească, timp de 1,5–2 ore, până când zacusca scade și uleiul iese la suprafață. Se condimentează cu sare, piper, frunze de dafin și, dacă este nevoie, zahăr.

Când este gata, zacusca se pune fierbinte în borcane sterilizate, se închid ermetic și se fierb la bain-marie timp de 30 de minute. Se lasă la răcit acoperite cu pături pentru a se răci lent, apoi se depozitează în cămară, ferite de lumină și umiditate.

Cât se fierbe și cum se păstrează în borcane

Zacusca de vinete se fierbe la foc mic, după ce ai adăugat toate ingredientele, între 1 oră și jumătate și 2 ore, până când scade bine, uleiul se ridică la suprafață și compoziția capătă o textură legată, fără exces de lichid. Este important să amesteci frecvent cu o lingură de lemn, mai ales spre final, pentru a preveni lipirea de fundul oalei și gustul amar.

Pentru păstrare, borcanele trebuie spălate bine, sterilizate în cuptor la 100°C timp de 15–20 de minute sau fierte în apă clocotită, apoi umplute cu zacusca fierbinte, până aproape de buza borcanului. Se închid ermetic cu capace noi sau verificate și se fierb la bain-marie încă 30 de minute din momentul în care apa începe să clocotească. După fierbere, se acoperă cu pături groase și se lasă să se răcească lent 24 de ore. Astfel, zacusca se va păstra perfect în cămară, ferită de lumină și umezeală, chiar și un an întreg.

