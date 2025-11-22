Rețeta mănăstirească de sarmale de post. Cum se prepară la Mănăstirea Putna

Antena Căutare
Suntem în postul Crăciunului, iar creștinii pregătesc tot felul de bucate delicioase, fără carne, lactate sau ouă. Iată cum se pregătesc sarmalele de post ca la Mănăstirea Putna.

Publicat: Sambata, 22 Noiembrie 2025, 12:27 | Actualizat Vineri, 21 Noiembrie 2025, 16:40
Meniul mănăstiresc este unul simplu, însă fiecare pelerin știe cât este de delicios. Bucatele sunt pregătite cu multă grijă, după rețete transmise din generație în generație.

Sarmalele sunt unele dintre cele mai populare mâncăruri tradiționale românești, iar creștinii nu trebuie să renunțe la ele în post.

Rețeta pentru sarmale de post de la Mănăstirea Putna

În această perioadă, până în Ajunul Crăciunului, creștinii evită să mănânce produse din carne, lactate și ouă. La Mănăstirea Putna se pregătesc sarmale cu gust autentic chiar dacă sunt de post.

Rețeta călugărilor de la Putna este una simplă, dar plină de savoare. Conform unei surse, este nevoie de doar câteva ingrediente pentru a pregăti niște sarmale de post care concurează cu cele pregătite cu carne.

Ingrediente pentru sarmale de post

- 1 varză murată mare (sau foi de varză pentru sarmale)

- 200 grame orez

- 2 cepe mari, tocate mărunt

- 2 morcovi rași

- 1 ardei gras, tocat fin

- 100 ml ulei de floarea-soarelui

- 2 linguri pastă de roșii

- 1 legătură de mărar și pătrunjel

- sare, după gust

- piper, după gust

- foi de dafin, după gust

Mod de preparare

Pentru început, se spală foile de varză și se îndepărtează nergurile groase, astfel încât să se poată rula sarmalele cu ușurință. După care se încinge uleiul și se călește ceapa, până devine aurie. Peste ea, se adaugă morcovii rași, ardeiul tocat fin și orezul. Se călesc toate pentru câteva minute, după care se condimentează, după gust, cu sare și piper. După care, se adaugă verdeața tocată mărunt și se amestecă bine.

Se ia cu o lingură și se umple fiecare foaie de varză, după care se rulează strâns și se pliază marginile sau se bagă în interor, pentru a nu ieși umplutura. După care, se așază sarmalele într-o oală. Peste se adaugă pasta de roșii diluată cu puțină apă. Peste se adaugă foile de dafin, după gust.

Se acoperă totul cu apă și se lasă la fiert la foc mic timp de 1-2 ore sau până când sarmalele sunt fragede și aromate.

Pentru un gust deosebit, ușor acrișor, se poate folosi o varză murată bine. Pentru a se întrepătrunde toate aromele, se lasă sarmalele la fiert la foc mic. De asemenea, pentru un plus de savoare, se pot folosi și ciuperci la umplutură.

Aceste sarmale îi cuceresc chiar și pe cei care nu sunt atât de stricți în privința postului alimentar, fiind savuroase și sățioase.

