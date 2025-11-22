Rețeta mănăstirească de sarmale de post. Cum se prepară la Mănăstirea Putna

Suntem în postul Crăciunului, iar creștinii pregătesc tot felul de bucate delicioase, fără carne, lactate sau ouă. Iată cum se pregătesc sarmalele de post ca la Mănăstirea Putna.

Meniul mănăstiresc este unul simplu, însă fiecare pelerin știe cât este de delicios. Bucatele sunt pregătite cu multă grijă, după rețete transmise din generație în generație.

Sarmalele sunt unele dintre cele mai populare mâncăruri tradiționale românești, iar creștinii nu trebuie să renunțe la ele în post.

Citește și: Postul Crăciunului: gaură în bugetul familiei sau o metodă de economisire. Cât costă, de fapt, mesele de post

Rețeta pentru sarmale de post de la Mănăstirea Putna

Articolul continuă după reclamă

În această perioadă, până în Ajunul Crăciunului, creștinii evită să mănânce produse din carne, lactate și ouă. La Mănăstirea Putna se pregătesc sarmale cu gust autentic chiar dacă sunt de post.

Rețeta călugărilor de la Putna este una simplă, dar plină de savoare. Conform unei surse, este nevoie de doar câteva ingrediente pentru a pregăti niște sarmale de post care concurează cu cele pregătite cu carne.

Citește și: Rețeta lui Chef Roxana Blenche pentru ciorba de perișoare de post, perfectă pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară

Ingrediente pentru sarmale de post

- 1 varză murată mare (sau foi de varză pentru sarmale)

- 200 grame orez

- 2 cepe mari, tocate mărunt

- 2 morcovi rași

- 1 ardei gras, tocat fin

- 100 ml ulei de floarea-soarelui

Citește și: Mai sunt doar câteva zile până începe postul Crăciunului. Ce nu trebuie să faci în această perioadă

- 2 linguri pastă de roșii

- 1 legătură de mărar și pătrunjel

- sare, după gust

- piper, după gust

- foi de dafin, după gust

Citește și: Rețeta perfectă pentru postul Crăciunului a lui Chef Ștefan Popescu. Cum pregătește o fasole bătută cu gustul copilăriei

Mod de preparare

Pentru început, se spală foile de varză și se îndepărtează nergurile groase, astfel încât să se poată rula sarmalele cu ușurință. După care se încinge uleiul și se călește ceapa, până devine aurie. Peste ea, se adaugă morcovii rași, ardeiul tocat fin și orezul. Se călesc toate pentru câteva minute, după care se condimentează, după gust, cu sare și piper. După care, se adaugă verdeața tocată mărunt și se amestecă bine.

Citește și: Rețeta incredibil de bună de ghiveci de legume pentru iarnă la borcan

Se ia cu o lingură și se umple fiecare foaie de varză, după care se rulează strâns și se pliază marginile sau se bagă în interor, pentru a nu ieși umplutura. După care, se așază sarmalele într-o oală. Peste se adaugă pasta de roșii diluată cu puțină apă. Peste se adaugă foile de dafin, după gust.

Se acoperă totul cu apă și se lasă la fiert la foc mic timp de 1-2 ore sau până când sarmalele sunt fragede și aromate.

Citește și: Postul Crăciunului 2025. Când începe și ce zile cu dezlegare la pește sunt în calendarul creștin-ortodox

Pentru un gust deosebit, ușor acrișor, se poate folosi o varză murată bine. Pentru a se întrepătrunde toate aromele, se lasă sarmalele la fiert la foc mic. De asemenea, pentru un plus de savoare, se pot folosi și ciuperci la umplutură.

Aceste sarmale îi cuceresc chiar și pe cei care nu sunt atât de stricți în privința postului alimentar, fiind savuroase și sățioase.