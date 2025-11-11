Rețeta perfectă pentru postul Crăciunului a lui Chef Ștefan Popescu. Cum pregătește o fasole bătută cu gustul copilăriei

Chef Ștefan Popescu a arătat pas cu pas rețeta pentru fasole bătută. Iată cum prepari totul pentru un gust din copilărie.

Chef Ștefan Popescu își crește constant comunitatea de pe rețelele de socializare. Acesta face recenzii la diferite produse, chiar alături de copiii săi, ori pregătește rețete populare. El prezintă pas cu pas totul pentru ca fiecare intre internauți să poată încerca acasă.

Rețeta de fasole bătută a lui Chef Ștefan Popescu

Juratul Chefi la cuțite a postat rețeta sa de fasole bătută pe TikTok. Acolo a primit nenumărate aprecieri din partea internauților cărora li s-a făcut imediat poftă.

„Hai să gătim fasole bătută cu ceapă prăjită ca la bunici”, își invită Chef Ștefanul Popescu urmăritorii.

Acesta menționează că este un pas foarte important înainte de a găti fasolea. Juratul Chefi la cuțite îi sfătuiește pe oameni să lase fasolea la înmuiat 12 ore înainte de a o găti, astfel încât să evite balonarea. De asemenea, în timpul fierberii se schimbă apa de trei ori tot pentru a evita balonarea.

„În felul acesta se moaie și evitați și balonarea”, spune el.

Ingrediente

- fasole

- ceapă

- morcov

- boabe de piper

- foi de dafin

- usturoi

- ulei

- sare

- boia de ardei dulce

Mod de preparare

După ce ați lăsat fasolea la înmuiat timp de 12 ore, puneți boabele la fiert. Apa se va schimba de trei ori în timpul fierberii. Se pune apă fiartă pentru ca bobul să nu se întărească și să fiarbă mai repede.

La final, se adaugă un morcov întreg curățat, o ceapă întreagă curățată, foi de dafin și piper boabe.

Se lasă totul la fiert timp de 30 de minute sau cât este necesar pentru ca toate legumele să fiarbă. Zeama rezultată se păstrează pentru a fi folosită în momentul în care se bagă totul la blender.

După ce fiere, se strecoară. Între timp, se mărunțește usturoi și se adaugă peste compoziția strecurată. De asemenea, se adaugă ulei, sare și se mixează totul cu blenderul, în timp ce se mai adaugă puțin ulei: „Ca la maioneză, în fir.”

După care se călește ceapa „tăiată peștișor” într-o tigaie. Peste se adaugă boia dulce. La final, se decorază fasolea bătută cu ceapa călită.

Chef Ștefan Popescu și-a întrebat urmăritorii cu ce ar mânca fasolea bătută. Aceștia i-au răspuns imediat fie că e vorba de murături, turte calde sau palincă, iar pentru cei care nu țin post: cu slănină sau cârnați.