Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Rețeta perfectă pentru postul Crăciunului a lui Chef Ștefan Popescu. Cum pregătește o fasole bătută cu gustul copilăriei

Rețeta perfectă pentru postul Crăciunului a lui Chef Ștefan Popescu. Cum pregătește o fasole bătută cu gustul copilăriei

Chef Ștefan Popescu a arătat pas cu pas rețeta pentru fasole bătută. Iată cum prepari totul pentru un gust din copilărie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 Noiembrie 2025, 16:24 | Actualizat Marti, 11 Noiembrie 2025, 16:24
Galerie
Rețeta perfectă pentru postul Crăciunului a lui Chef Ștefan Popescu | Antena 1, TikTok

Chef Ștefan Popescu își crește constant comunitatea de pe rețelele de socializare. Acesta face recenzii la diferite produse, chiar alături de copiii săi, ori pregătește rețete populare. El prezintă pas cu pas totul pentru ca fiecare intre internauți să poată încerca acasă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Noua regulă care dă peste cap ringul amuletelor din sezonul 16 Chefi la cuțite. Chef Orlando Zaharia: „Este cumplit!”

Rețeta de fasole bătută a lui Chef Ștefan Popescu

Articolul continuă după reclamă

Juratul Chefi la cuțite a postat rețeta sa de fasole bătută pe TikTok. Acolo a primit nenumărate aprecieri din partea internauților cărora li s-a făcut imediat poftă.

„Hai să gătim fasole bătută cu ceapă prăjită ca la bunici”, își invită Chef Ștefanul Popescu urmăritorii.

Citește și: Cine e Adrian Gagea, iubitul Alexandrei Ungureanu. A fost concurent la Chefi la cuțite și este din Harghita

Acesta menționează că este un pas foarte important înainte de a găti fasolea. Juratul Chefi la cuțite îi sfătuiește pe oameni să lase fasolea la înmuiat 12 ore înainte de a o găti, astfel încât să evite balonarea. De asemenea, în timpul fierberii se schimbă apa de trei ori tot pentru a evita balonarea.

„În felul acesta se moaie și evitați și balonarea”, spune el.

Citește și: Jurații Chefi la cuțite s-au reunit la pop-up-ul Retroscena, de la Domeniul Știrbey. Chef Richard: „Am fost foarte emoționat...”

Ingrediente

- fasole

- ceapă

- morcov

- boabe de piper

Citește și: Mihai Boghiceanu aduce în audițiile noului sezon Chefi la cuțite experiența câștigată într-un local preferat de Federer și Nadal

- foi de dafin

- usturoi

- ulei

- sare

- boia de ardei dulce

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Din 16 noiembrie, începe sezonul Chefi la cuțite care schimbă jocul! Ce noutate aduce Irina Fodor

Mod de preparare

După ce ați lăsat fasolea la înmuiat timp de 12 ore, puneți boabele la fiert. Apa se va schimba de trei ori în timpul fierberii. Se pune apă fiartă pentru ca bobul să nu se întărească și să fiarbă mai repede.

La final, se adaugă un morcov întreg curățat, o ceapă întreagă curățată, foi de dafin și piper boabe.

Citește și: Cum arată logodnicul Oliviei Cucoș. Fosta concurentă Chefi la cuțite urmează să se căsătorească. Ce inel a primit

Se lasă totul la fiert timp de 30 de minute sau cât este necesar pentru ca toate legumele să fiarbă. Zeama rezultată se păstrează pentru a fi folosită în momentul în care se bagă totul la blender.

După ce fiere, se strecoară. Între timp, se mărunțește usturoi și se adaugă peste compoziția strecurată. De asemenea, se adaugă ulei, sare și se mixează totul cu blenderul, în timp ce se mai adaugă puțin ulei: „Ca la maioneză, în fir.”

Citește și: Cum și-a sărbătorit chef Ștefan Popescu ziua de naștere. Juratul de la Chefi la cuțite a împlinit 49 de ani: „Totul la alt nivel”

După care se călește ceapa „tăiată peștișor” într-o tigaie. Peste se adaugă boia dulce. La final, se decorază fasolea bătută cu ceapa călită.

colaj chef ștefan popescu
+7
Mai multe fotografii

Chef Ștefan Popescu și-a întrebat urmăritorii cu ce ar mânca fasolea bătută. Aceștia i-au răspuns imediat fie că e vorba de murături, turte calde sau palincă, iar pentru cei care nu țin post: cu slănină sau cârnați.

Noua regulă care dă peste cap ringul amuletelor din sezonul 16 Chefi la cuțite. Chef Orlando Zaharia: „Este cumplit!”...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Am luat o pastilă” Milionarul cu avion privat care merge cu metroul, uluit de ce a făcut românul cu salariu de 33.000 de euro &#8220;Am luat o pastilă&#8221; Milionarul cu avion privat care merge cu metroul, uluit de ce a făcut românul cu salariu de 33.000 de euro
Observatornews.ro Cine este românul care a câștigat marele premiu la Loto. Mesajul transmis după ce a ridicat banii Cine este românul care a câștigat marele premiu la Loto. Mesajul transmis după ce a ridicat banii
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat” Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Noua regulă care dă peste cap ringul amuletelor din sezonul 16 Chefi la cuțite. Chef Orlando Zaharia: „Este cumplit!”
Noua regulă care dă peste cap ringul amuletelor din sezonul 16 Chefi la cuțite. Chef Orlando Zaharia: „Este...
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Jurații Chefi la cuțite s-au reunit la pop-up-ul Retroscena, de la Domeniul Știrbey. Chef Richard: „Am fost foarte emoționat...”
Jurații Chefi la cuțite s-au reunit la pop-up-ul Retroscena, de la Domeniul Știrbey. Chef Richard: „Am fost...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai tânăra. E căsătorit de 57 de ani, iubita e cu 32 de ani mai tânără
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai... Libertatea.ro
Decizia CSM, contestată: „Avem o problemă cu statul de drept în România. Declarațiile, oricât de neplăcute, nu pot constitui fapte penale”
Decizia CSM, contestată: „Avem o problemă cu statul de drept în România. Declarațiile,... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani”
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani” Elle
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite HelloTaste.ro
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța „Înghețați în case!”
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța... Jurnalul
Dan Petrescu, tot mai slăbit și bolnav! A pierdut 30 de kilograme: Nu e bine deloc… sperăm să-și revină!
Dan Petrescu, tot mai slăbit și bolnav! A pierdut 30 de kilograme: Nu e bine deloc… sperăm să-și revină! Kudika
Ce faci dacă cineva te agresează verbal în România. Consecințele legale ale agresiunii doar din cuvinte și amenzi de până la 1.500 de lei
Ce faci dacă cineva te agresează verbal în România. Consecințele legale ale agresiunii doar din cuvinte și... Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Scene ireale, desprinse parcă din Mad Max, cu ruşii în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Scene ireale, desprinse parcă din Mad Max, cu ruşii în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x