Rețetă simplă cu carne de gâscă. Cum se prepară pentru a fi fragedă

Carnea de gâscă este o opțiune bună atunci când ai o masă specială și vrei să le servești invitaților un preparat mai deosebit. Are un gust mai intens decât al altor tipuri de carne de pasăre și pentru că are un conținut mai mare de grăsime este și mai suculentă.

Gătirea cărnii de gâscă poate fi o experiență delicioasă și satisfăcătoare. Înainte de gătire, este esențial să prepari carnea corespunzător. Poți începe prin a o spăla bine și a o usca cu prosoape de hârtie. Apoi, este recomandat să o marinezi, ceea ce nu doar că adaugă aromă, dar ajută și la frăgezirea cărnii. O marinadă pe bază de ulei de măsline, usturoi, ierburi aromatice și condimente va îmbunătăți semnificativ gustul.

Când vine vorba de gătire, prăjirea este o metodă excelentă pentru a obține o crustă crocantă, dar poți să optezi și pentru o gătire lentă la cuptor, care va face carnea mai fragedă și suculentă. Este important să o gătești la o temperatură moderată, de aproximativ 160-180°C, pentru a evita uscarea cărnii. Un truc eficient este să începi cu pielea în sus pentru a lăsa grăsimea să se topească, iar apoi să întorci carnea pentru a obține o crustă uniformă.

Adăugarea unor legume precum morcovi, ceapă și țelină în tavă va îmbogăți aromele și va crea un sos delicios. În timpul gătitului, este bine să întorci carnea ocazional și să o ungeți cu sucul său pentru a o menține umedă. La final, lasă carnea să se odihnească timp de 10-15 minute înainte de a o tăia; acest lucru permite sucurilor să se redistribuie, oferind o textură mai suculentă și mai savuroasă.

Gâscă friptă la cuptor

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente

1 gâscă, aproximativ 5 kg

2 cepe, tăiate la jumătate

1 portocală, tăiată la jumătate

2 foi de dafin

1 lingură de ulei de rapiță

Mod de preparare

Se încinge cuptorul la 200°C. Se scoate toată grăsimea din interiorul păsării și, folosind vârful unui cuțit mic se înțeapă pielea peste tot, inclusiv sub aripi și în jurul pulpelor. Se așează gâsca într-o chiuvetă goală și se toarnă peste ea încet peste 2-4 ibrice de apă clocotită. Pielea se va strânge și va deveni lucioasă. Se lasă la răcit, apoi se usucă.

Se umple gâsca cu ceapă, portocală și dafin. Se unge peste tot cu ulei și se asezonează generos cu sare. Se asează pe un suport într-o tavă mare si se acoperă cu o bucata mare de folie. Se gătește 1 ora și 30 de minute.

Se scoate din cuptor, se îndepărtează folia și folosind mănuși pentru cuptor se ridică grătarul și gâsca din tava. Se toarnă toată grăsimea din tavă într-un bol și se lasă deoparte. Se așează gâsca înapoi în tavă, se acoperă cu folie, apoi se mai lasă o oră. Se scoate din nou folia și se mai dă la cuptor 15-20 de minute pentru a i se rumeni pielea. Se transferă pe un platou pentru a se odihni, descoperit, într-un loc cald timp de 30 de minute.

CITEȘTE ȘI: Ciorbă de pasăre cu tăiței de casă și budincă de griș, ca la bunica acasă!

Cum se taie gâsca întreagă

Cel mai simplu mod de a scoate cea mai mare parte de carne de pe carcasa de gâscă este să îi tai mai întâi pulpele. Apoi urmează pieptul cu tot cu os și mai apoi aripile. Apoi se dezosează pieptul și se taie felii în mărimea dorită.

Cum se păstrează resturile de carne de gâscă

Resturile de carne de gâscă se păstrează cel mai bine la rece pentru a-și menține prospețimea și siguranța în consum. După masă, este important să lași carnea să se răcească la temperatura camerei timp de aproximativ o oră, dar nu mai mult de două ore, pentru a preveni proliferarea bacteriilor. După ce s-a răcit, ambalează resturile în folie de aluminiu sau pune-le în recipiente etanșe, asigurându-te că sunt curate și uscate.

Dacă nu plănuiești să consumi carnea în termen de câteva zile, este recomandat să o congelezi. Porționează-o în cantități mai mici pentru a facilita decongelarea ulterioară, folosind pungi de congelare sau recipiente sigilate pentru a evita arsurile de congelare. În frigider, resturile de carne de gâscă gătită se pot păstra timp de 3-4 zile. Etichetează recipientele cu data ambalării, astfel încât să știi cât timp au fost păstrate. Când ești gata să le consumi, asigură-te că le reîncălzești la o temperatură internă de cel puțin 74°C pentru a elimina orice bacterii. Cu aceste metode, poți savura resturile de carne de gâscă în siguranță și cu plăcere.

Cum se servește carnea de gâscă

Carnea de gâscă se servește în diverse moduri, fiind o delicatesă apreciată în multe culturi. De obicei, aceasta este gătită până devine fragedă și suculentă, iar pielița poate fi crocantă, ceea ce adaugă un contrast plăcut. O modalitate populară de servire este acompanierea cu garnituri precum cartofi prăjiți sau piure, care absorb sucurile bogate ale cărnii.

De asemenea, carnea de gâscă se potrivește bine cu preparate din legume, cum ar fi varza roșie sau morcovii glazurați, care adaugă o notă dulce-acrișoară. Sosurile pe bază de fructe, cum ar fi sosul de mere sau de prune, sunt excelente pentru a complementa gustul bogat al cărnii.

În timpul sărbătorilor sau al meselor festive, carnea de gâscă poate fi prezentată întreagă, fiind un simbol al generozității. Aceasta poate fi feliată și servită pe platouri, alături de garnituri variate și salate proaspete.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de friptură de gâscă cu dulceață de mere și sfeclă roșie

Pentru o experiență culinară și mai sofisticată, poți adăuga condimente aromate sau ierburi proaspete, cum ar fi rozmarinul sau cimbrul, care subliniază savoarea naturală a cărnii. Astfel, carnea de gâscă devine un fel principal deosebit, potrivit pentru ocazii speciale sau mesele în familie.