Salata de varză Kale cu nuci. Rețeta rapidă și delicioasă pe care trebuie să o încerci

Salata de varză kale cu nuci poate fi servită în diverse moduri, în funcție de context și preferințe culinare. Este excelentă ca o salată de sine stătătoare, fie la prânz, fie la cină, datorită aportului său nutritiv ridicat.

Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 09:05 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 09:33
Salata de varză kale cu nuci se poate servi ca aperitiv sau la brunch | Shutterstock

Poți să o servești ca aperitiv înainte de felul principal, oferind un început proaspăt și crocant mesei. De asemenea, poate fi integrată într-un meniu de tip bufet, alături de alte salate și aperitive, fiind o opțiune sănătoasă și gustoasă.

Pentru a echilibra texturile și aromele, poți adăuga un dressing final chiar înainte de servire, asigurându-te că toate ingredientele sunt bine îmbibate. De asemenea, salata poate fi însoțită de crutoane sau felii de pâine prăjită, oferind un contrast crocant suplimentar.

Această salată este versatilă și poate fi servită și ca garnitură lângă preparate din carne, pește sau chiar lângă un burger vegetarian. Nucile prăjite și parmezanul sau brânza feta aduc un plus de bogăție gustului, făcând salata de kale cu nuci un preparat complet, fie consumată singură, fie alături de alte feluri de mâncare.

Rețetă de salată de varză kale cu nuci

Dacă îți plac salatele mai crocante, pe lângă nuci poți adăuga și semințe de dovleac sau floarea-soarelui. De asemenea, pentru un plus de prospețime, poți adăuga și câteva fructe uscate, cum ar fi stafide sau merișoare.

Ingrediente pentru salată de varză kale cu nuci

  • 200 g frunze de varză kale (spălate și rupte în bucăți mici)
  • 50 g nuci (întregi sau tocate grosier)
  • 1 măr (opțional, tăiat în felii subțiri)
  • 1/2 lămâie (pentru suc)
  • 2 linguri ulei de măsline extravirgin
  • 1 lingură miere sau sirop de arțar (opțional, pentru un gust mai dulce)
  • sare, după gust
  • piper, după gust
  • 30 g parmezan ras sau brânză feta (opțional, pentru un plus de savoare)

Mod de preparare salată de varză kale cu nuci

Frunzele de kale se spală. Li se îndepărtează tulpinile și se taie frunzele în bucăți mici. După ce ai spălat bine frunzele de kale, îndepărtează tulpinile dure și taie frunzele în bucăți mici. Se pot masa ușor cu mâinile, timp de 1-2 minute, pentru a le înmuia și a le face mai fragede.

Într-un bol mic, se amestecă sucul de lămâie cu uleiul de măsline, mierea sau siropul de arțar, sare și piper până când se obține un dressing omogen. Nucile se prăjesc într-o tigaie uscată, la foc mediu, timp de 2-3 minute, până devin ușor aurii și aromate pentru a le intensifica gustul.

Într-un bol mare, se adaugă frunzele de kale și se toarnă dressing-ul deasupra. Se amestecă bine pentru a acoperi frunzele cu dressing. Apoi, se adaugă nucile prăjite și feliile de măr. La final se presară parmezan ras sau brânza feta pentru un gust mai bogat. Se gustă și ajustează cu sare și piper, dacă este necesar.

Ce beneficii are varza kale

Varza kale este recunoscută pentru numeroasele sale beneficii pentru sănătate, fiind considerată un superaliment datorită profilului său nutrițional bogat. În primul rând, este extrem de bogată în vitamine și minerale esențiale. Conține cantități mari de vitamina K, importantă pentru coagularea sângelui și sănătatea oaselor, și vitamina C, un antioxidant puternic care susține sistemul imunitar și ajută la absorbția fierului. De asemenea, varza kale este o sursă excelentă de vitamina A, care contribuie la sănătatea pielii, vederii și sistemului imunitar.

Kale are un conținut ridicat de antioxidanți, cum ar fi flavonoidele și polifenolii, care ajută la combaterea stresului oxidativ și la reducerea inflamației în organism. Acești compuși contribuie la protecția împotriva bolilor cronice, cum ar fi bolile de inimă și cancerul.

Pe lângă antioxidanți, varza kale este bogată în fibre alimentare, ceea ce îmbunătățește digestia și reglează nivelul de zahăr din sânge, făcând-o o alegere bună pentru persoanele care doresc să își mențină glicemia stabilă și să reducă riscul de diabet.

Conținutul său de calciu și magneziu contribuie la sănătatea oaselor și la funcționarea optimă a sistemului nervos și muscular. Kale este, de asemenea, un aliment cu un conținut caloric scăzut, fiind ideal pentru persoanele care doresc să-și mențină greutatea în limite normale, dar fără a compromite aportul nutrițional. În plus, varza kale poate sprijini sănătatea cardiovasculară prin reducerea colesterolului LDL (colesterolul "rău") datorită compușilor săi bioactivi care susțin metabolismul lipidic.

Prin consumul regulat de kale, se poate susține sănătatea generală a organismului datorită combinației sale unice de nutrienți esențiali, fibre și antioxidanți.

Înapoi la Homepage
