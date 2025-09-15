Antena Căutare
Salată orientală cu ouă și cartofi noi. Rețeta clasică reinterpretată

Salata orientală cu cartofi noi și ouă este una dintre acele rețete clasice care nu își pierd farmecul, indiferent de anotimp. Gustul dulceag al cartofilor fragezi, combinat cu ouăle fierte și cu dressingul acrișor, creează o armonie simplă, dar extrem de satisfăcătoare.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Luni, 15 Septembrie 2025, 10:05
Salata de cartofi noi cu ouă se poate servi ca atare, drept garnitură pentru preparate din carne | Shutterstock

Salata orientală cu cartofi noi și ouă poate fi transformată cu ușurință într-o variantă mai bogată și mai atrăgătoare prin adăugarea unor ingrediente suplimentare. Fasolea verde, ardeiul gras, roșiile cherry sau caperele pot aduce prospețime și culoare, în timp ce tonul, sardinele sau somonul afumat transformă salata într-un fel principal consistent. Măslinele umplute, gogoșarii în oțet sau castraveții cornișon intensifică gustul și îi oferă o notă ușor condimentată.

Pe lângă diversitatea de ingrediente, și dressingul joacă un rol esențial. Clasicul amestec de ulei și oțet poate fi înlocuit sau completat cu iaurt grecesc, smântână fermentată și muștar, pentru un sos cremos și aromat. Dacă presari la final mărar, busuioc sau coriandru proaspăt, obții o salată orientală cu cartofi noi și ouă nu doar gustoasă, ci și spectaculoasă vizual, potrivită oricărei mese.

Cum se prepară salata orientală cu cartofi noi și ouă

Salata orientală cu cartofi noi și ouă este unul dintre acele preparate simple, dar pline de savoare, care combină gustul reconfortant al cartofilor fierți cu prospețimea legumelor și aromele echilibrate ale dressingului. Pentru o variantă cu adevărat gustoasă, merită să acorzi atenție fiecărui pas, de la alegerea ingredientelor până la modul de asamblare. Cartofii noi, cu coajă subțire și textura cremoasă, se aleg de mărime asemănătoare pentru a fierbe uniform. Se spală bine și se fierb întregi, în coajă, în apă cu sare, până când furculița pătrunde ușor în miez, fără să se sfărâme. Ouăle se fierb tari, apoi se răcesc rapid în apă rece pentru a se curăța ușor.

Legumele adăugate – ceapa roșie, ceapa verde, măslinele, castraveții murați sau gogoșarii – trebuie tăiate fin pentru a se integra armonios în salată, fără a domina gustul. Dressingul clasic, făcut din ulei, oțet sau zeamă de lămâie, sare, piper și eventual puțină muștar, se pregătește separat și se adaugă peste cartofii calzi, pentru ca aceștia să absoarbă aromele. Un truc util este să tai cartofii cât sunt încă ușor calzi și să-i amesteci imediat cu o parte din dressing, astfel încât gustul să fie uniform și intens.

Pentru un plus de prospețime, verdeața proaspăt tocată – pătrunjel, mărar sau chiar frunze de țelină – se presară la final, iar ouăle fierte se adaugă feliate sau sferturi, pentru un aspect atrăgător. Salata se poate servi atât caldă, cât și rece, fiind potrivită pentru masa de prânz, picnic sau ca garnitură la grătar. Dacă vrei o aromă mai intensă, poți adăuga puțin usturoi zdrobit în dressing sau poți folosi un ulei aromatizat cu ierburi. Păstrată la frigider într-un recipient închis, își menține prospețimea 1–2 zile, însă cel mai bun gust îl are în ziua preparării.

Rețetă simplă și gustoasă pentru vară

Salata orientală cu cartofi noi și ouă este o rețetă clasică, sățioasă și ușor de pregătit, perfectă atât ca fel principal pentru o masă de prânz, cât și ca garnitură lângă preparate la grătar. Iată cum se prepară pas cu pas.

Ingrediente

  • 800 g cartofi noi
  • 4 ouă mari
  • 1 ceapă roșie
  • 2 fire ceapă verde
  • 100 g măsline negre fără sâmburi
  • 100 g castraveți murați
  • 3 linguri ulei de floarea-soarelui sau ulei de măsline
  • 2 linguri oțet din vin alb sau zeamă de lămâie
  • 1 linguriță muștar clasic
  • sare și piper proaspăt măcinat, după gust
  • 2 linguri pătrunjel proaspăt tocat

Mod de preparare

Cartofii noi se spală bine și se pun la fiert întregi, în coajă, în apă rece cu sare. Se fierb până când furculița pătrunde ușor în miez, fără să se sfărâme. Ouăle se pun separat la fiert în apă rece și se lasă aproximativ 9–10 minute din momentul în care apa începe să clocotească, pentru a obține ouă tari. După fierbere, ouăle se scufundă în apă rece pentru a opri procesul de gătire și pentru a facilita decojirea.

Între timp, se pregătesc legumele: ceapa roșie și ceapa verde se taie fin, castraveții murați se feliază, iar măslinele se pot lăsa întregi sau se pot tăia rondele, după preferință. Cartofii fierți se lasă câteva minute să se răcească ușor, apoi se curăță de coajă și se taie rondele groase sau cuburi mari. Într-un bol separat se amestecă uleiul cu oțetul sau zeama de lămâie, muștarul, sarea și piperul, obținându-se un dressing omogen.

Cartofii calzi se pun într-un bol mare, se stropesc imediat cu jumătate din dressing și se amestecă ușor pentru ca aromele să pătrundă. Se adaugă ceapa roșie, ceapa verde, castraveții și măslinele, apoi restul de dressing și pătrunjelul tocat. La final, se încorporează ouăle fierte tari, tăiate sferturi sau felii. Salata se servește imediat sau se lasă la rece 30 de minute pentru a se combina mai bine gusturile.

Ce ingrediente mai poți adăuga

În salata orientală cu cartofi noi și ouă se pot adăuga mai multe ingrediente pentru a-i îmbogăți gustul, textura și valoarea nutritivă. O variantă foarte apreciată este includerea fasolei verzi fierte câteva minute și răcite rapid, care aduce un plus de prospețime. Ardeiul gras roșu sau galben, tăiat cubulețe, dă culoare și un gust dulceag, iar roșiile cherry, adăugate pe jumătate, aduc suculență. Pentru un contrast plăcut, se pot pune și capere sau gogoșari în oțet.

Dacă îți place un gust mai bogat, poți adăuga bucățele de ton în conservă, fileuri de sardine sau chiar somon afumat, acestea transformând salata într-un fel principal consistent. În locul măslinelor simple, poți folosi măsline verzi umplute cu migdale sau ardei, iar în locul castraveților murați clasici poți opta pentru castraveți cornișon cu aromă de mărar.

Un alt plus vine din ierburi proaspete: mărar, busuioc sau chiar coriandru tocat fin. Pentru un dressing mai cremos, o parte din ulei poate fi înlocuită cu iaurt grecesc sau smântână fermentată, amestecată cu muștar și puțină zeamă de lămâie.

