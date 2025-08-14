Carne de pui la grătar suculentă și savuoase. 6 rețete pe care să le încerci vara aceasta

Fie că ești în mijlocul naturii, pe terasa apartamentului sau în curtea casei, puiul la grătar rămâne o alegere sigură și apreciată de toată familia. Cu un gust delicat, o textură fragedă și capacitatea de a absorbi rapid aromele, carnea de pui este ideală pentru marinare și gătire rapidă.

Carnea de pui se marinează înainte de a fi pusă la grătar pentru a fi cât mai gustoasă și fragedă | Shutterstock

Carnea de pui se adaptează ușor tuturor gusturilor: pieptul, preferat de cei care caută o variantă slabă și dietetică, are nevoie de o marinadă care să-i asigure suculența și să-l protejeze de uscarea excesivă pe grătar. Pulpele sau aripioarele, cu mai multă grăsime intrinsecă, oferă savoare și textură, fiind ideale pentru preparări lente, la foc indirect.

Indiferent de bucata de carnea aleasă, marinarea prealabilă este cheia. Un amestec simplu de iaurt și condimente (cum ar fi turmeric, chimen, coriandru sau paprika afumată), aplicat cu minimum o oră înainte de gătire, pătrunde carnea și o frăgezește natural.

CITEȘTE ȘI: Cum se gătește corect pieptul de pui la cuptor

Trucuri pentru carne de pui suculentă la grătar

Articolul continuă după reclamă

Pentru un plus de aromă și culoare, se pot adăuga în marinadă suc de citrice, coajă rasă de lămâie sau lime, usturoi zdrobit, ghimbir proaspăt sau chiar un strop de miere. Dacă preferi variante mai exotice, poți opta pentru amestecuri în stil asiatic (cu sos de soia, ulei de susan și ghimbir) sau mexican (cu lime, coriandru proaspăt și fulgi de chilli). Gătirea se face cel mai bine pe grătar încins, cu foc mediu spre mare, întorcând bucățile de pui la intervale regulate, pentru a se rumeni uniform și a păstra suculența în interior.

Un aspect adesea ignorat, dar esențial, este folosirea căldurii indirecte pentru bucățile mari, cum ar fi pulpele sau aripioarele groase. Acestea trebuie să ajungă la o temperatură internă de minimum 74°C pentru a fi sigure pentru consum. Ideal este să se folosească un termometru cu citire rapidă, mai ales dacă puiul este marinat și culoarea poate induce în eroare.

CITEȘTE ȘI: Rețetă de pastramă din carne de pui preparată în casă, gustoasă și sănătoasă

Garnituri pentru carne de pui la grătar

În ceea ce privește servirea, opțiunile sunt infinite. Puiul la grătar poate fi însoțit de salate crocante, sosuri răcoritoare de iaurt cu mentă sau tzatziki, lipii calde sau legume rumenite pe jar. Pentru un meniu complet și bine echilibrat, se pot adăuga cartofi copți în jar, porumb dulce la grătar sau un relish de roșii și ardei.

Nu în ultimul rând, pentru o experiență autentică, merită încercate și rețetele inspirate din bucătării internaționale – puiul tikka, souvlaki grecesc, satay thailandez sau friptura în stil cajun aduc arome spectaculoase și demonstrează cât de versatilă poate fi această carne. Cu puțină atenție și răbdare, puiul la grătar nu este doar o opțiune rapidă de weekend, ci un deliciu culinar care poate impresiona orice invitat.

CITEȘTE ȘI: Cum se face cea mai bună rețetă de pulpe sau ciocănele la cuptor, cu sos barbeque!

Frigărui de pui condimentat cu iaurt, salată crocantă și sos de castravete

Ingrediente

200 g iaurt grecesc

½ linguriță de scorțișoară măcinată (opțional)

2 păstăi de cardamom verde, zdrobite, semințele măcinate (opțional)

1 linguriță de chimen măcinat

1 linguriță de turmeric

un praf de fulgi de chilli (sau după gust)

2 căței de usturoi, zdrobiți

1 lămâie – coaja rasă și tăiată în două

640 g carne de pui, pulpă dezosată, tăiată cuburi

1 castravete – jumătate ras grosier, jumătate tocat fin

1 salată Little Gem, tocată subțire (sau ce salată verde preferi)

4 lipii plate

sos iute, pentru servire (opțional)

Mod de preparare

Într-un bol se amestecă jumătate din iaurt cu toate condimentele (scorțișoară, cardamom, chimen, turmeric, chilli), usturoiul, coaja de lămâie și ½ linguriță sare. Se adaugă cuburile de carne de pui și se amestecă bine pentru ca toate bucățile să fie acoperite uniform. Se acoperă vasul și se lasă la marinat minimum 30 de minute la frigider, ideal peste noapte pentru a intensifica aromele.

Într-un bol separat, se amestecă iaurtul rămas cu castravetele ras și usturoiul rămas. Se asezonează cu sare și piper și se păstrează la frigider până la servire – rezultă un sos răcoritor asemănător tzatziki-ului, dar mai subtil.

Castravetele tocat fin se amestecă cu salata Little Gem și se stropește cu zeama de la jumătate de lămâie. Se asezonează cu sare și se lasă deoparte. Cealaltă jumătate de lămâie se taie în sferturi, pentru servire.

Carnea marinată se înfige pe bețe metalice pentru frigărui și se gătește pe un grill încins sau sub grillul cuptorului, timp de 10–12 minute, întorcând frecvent pentru o coacere uniformă și o crustă frumos rumenită. În acest timp, lipiile se încălzesc rapid pe grătar sau în toaster.

Frigăruile se servesc în lipii calde, împreună cu salata proaspătă, sosul de iaurt cu castravete și, dacă se dorește, câteva picături de sos iute pentru un plus de intensitate.

CITEȘTE ȘI: Rețete gustoase pentru un grătar perfect de vară. Ce tip de carne să pui și ce legume să adaugi lângă

Pui picant la grătar

Ingrediente

8 ciocănele de pui, fără piele

142 ml iaurt natural

1 linguriță de pudră de chilli

1 lingură de chimen măcinat

1 lingură de coriandru măcinat

2 lingurițe de turmeric măcinat

Mod de preparare

Fiecare ciocănel de pui se crestează adânc în 2-3 locuri cu un cuțit bine ascuțit. Într-un bol se amestecă iaurtul cu pudra de chilli, chimenul, coriandrul, turmericul și sarea, până se obține o pastă omogenă. Carnea se adaugă în bol și se masează bine cu marinada, astfel încât fiecare bucată să fie complet acoperită.

Preparatul se acoperă și se lasă la rece timp de 30 de minute, dacă timpul permite. După marinare, ciocănelele se scot și se scutură ușor de excesul de sos, apoi se așază pe grătarul încins. Se gătesc timp de 20-25 de minute, întorcându-se periodic, până când devin aurii și sunt complet pătrunse în interior.

CITEȘTE ȘI: 4 rețete clasice italienești de preparate din carne de pui. Sunt delicioase și ușor de preparat

Pulpe de pui marinate în iaurt și garam masala

Ingrediente

800 g pulpe de pui dezosate, fără piele

250 g iaurt grecesc cu 10% grăsime

2 căței de usturoi, răzuiți fin

1 linguriță de garam masala

1 linguriță de ghimbir proaspăt ras

1 lingură de suc de lămâie

1 linguriță de sare

1 lingură de ulei pentru uns grătarul

Mod de preparare

Pulpele de pui se spală, se tamponează bine și se pun într-un bol adânc. Se prepară marinada amestecând iaurtul cu usturoiul, ghimbirul, garam masala, sucul de lămâie și sarea. Se toarnă peste carne și se masează cu mâna până când fiecare bucată este complet acoperită. Se acoperă și se lasă la frigider minimum 6 ore. Se scoate carnea cu 30 de minute înainte de gătire și se lasă la temperatura camerei.

Se încinge grătarul și se ung grilajele cu puțin ulei. Se așază pulpele și se coc la foc mediu 6–7 minute pe fiecare parte, până când se rumenesc frumos. Se servesc calde, alături de ceapă roșie marinată și lipie.

CITEȘTE ȘI: Cum să dezghețăm rapid și în siguranță puiul congelat. Ce greșeli te pot duce la spital

Piept de pui mediteranean cu oregano, lămâie și feta

Ingrediente

600 g piept de pui, fileuri subțiri

3 linguri ulei de măsline extravirgin

2 linguri suc de lămâie

1 linguriță de coajă rasă de lămâie

2 căței de usturoi, pisați

1 linguriță de oregano uscat

1/2 linguriță de sare

1/2 linguriță de piper negru proaspăt măcinat

80 g brânză feta

100 g roșii cherry

1 lingură de ulei de măsline extravirgin pentru servire

Mod de preparare

Fileurile de piept se spală și se tamponează ușor. Se pun într-un vas și se adaugă uleiul, sucul și coaja de lămâie, usturoiul, oregano, sarea și piperul. Se amestecă bine și se lasă la marinat 2–3 ore. Se scot din frigider cu puțin timp înainte de gătire. Se coc pe grătar 4–5 minute pe fiecare parte, până se rumenesc și se păstrează fragede. Se servesc cu brânză feta fărâmițată deasupra, roșii cherry ușor rumenite pe grătar și un strop de ulei de măsline crud.

CITEȘTE ȘI: Sosuri pentru carne la grătar. 5 variante care te vor scoate din impas de fiecare dată

Aripioare de pui glazurate cu miere și sos de soia

Ingrediente

1 kg aripioare de pui

2 linguri de miere

3 linguri de sos de soia

1 linguriță de ghimbir proaspăt ras

2 căței de usturoi, zdrobiți

1 lingură de oțet de mere sau de orez

1/2 linguriță de fulgi de chili

1/2 linguriță de sare

1 lingură de ulei pentru uns grătarul

Mod de preparare

Aripioarele se spală, se curăță de eventualele resturi de puf și se tamponează bine. Se amestecă mierea cu sosul de soia, usturoiul, ghimbirul, oțetul, fulgii de chili și sarea. Se toarnă peste aripioare și se amestecă bine. Se lasă la marinat minimum 4 ore. Se scot din frigider cu 30 de minute înainte de gătire. Se încinge grătarul și se ung grilajele cu ulei. Aripioarele se coc la foc mic-mediu, întorcându-se des și ungându-se din nou cu marinada. Se servesc calde, cu coriandru tocat și felii de limetă.

CITEȘTE ȘI: La ce riscuri te supui dacă pregătești carnea pe grătar cu flacără deschisă. Ce avertizează specialiștii: „Trebuie să avem grijă”

Frigărui de pui în stil japonez

Ingrediente

600 g pulpe de pui dezosate, tăiate bucăți

2 fire ceapă verde, tăiate bucăți de 3 cm

3 linguri de sos de soia

2 linguri de mirin

1 lingură de sake

1 lingură de zahăr brun

1 lingură de ulei pentru uns grătarul

Mod de preparare

Bucățile de carne se pun într-un bol. Se prepară marinada din sos de soia, mirin, sake și zahăr brun. Se amestecă până se dizolvă zahărul și se toarnă peste carne. Se lasă la marinat 1–2 ore. Se pregătesc bețe de frigărui, pe care se înșiră alternativ carne și ceapă verde. Se încinge grătarul și se ung grilajele cu ulei. Frigăruile se coc la foc mediu, întorcându-se des și ungându-se cu marinada până când se rumenesc frumos. Se servesc simple sau cu orez alb.