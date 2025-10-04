Antena Căutare
Sfeclă roșie coaptă cu rozmarin și glazură balsamică. Garnitura de care ai nevoie pentru o masă elegantă

Sfecla roșie coaptă cu rozmarin și glazură de oțet balsamic este o garnitură elegantă și sănătoasă, care aduce în farfurie culori vibrante și arome complexe. Dulceața naturală a sfeclei se combină cu aciditatea oțetului balsamic și parfumul intens al rozmarinului, iar untul adăugat la final leagă totul într-un sos catifelat și savuros.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Sambata, 04 Octombrie 2025, 09:05 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 12:51
Sfeclă roșie coaptă cu rozmarin și glazură balsamică are o îmbinare de arome și texturi ce te va cuceri | Shutterstock

Sfecla roșie coaptă cu rozmarin cu glazură de oțet balsamic este ideală pentru mesele de sărbătoare sau pentru a transforma o cină simplă într-o experiență rafinată. Se servește caldă, alături de fripturi sau brânzeturi maturate, dar poate fi și o opțiune vegetariană de sine stătătoare. Pentru cel mai bun rezultat, sfecla trebuie feliată uniform, coaptă într-o tavă metalică și verificată periodic pentru a nu se usca.

Un truc important este să adaugi untul rece direct în tava fierbinte, mișcând-o ușor pentru a obține o emulsie fină. Dacă dorești o variantă mai ușoară, poți înlocui untul cu ulei de măsline extravirgin sau chiar cu iaurt grecesc adăugat la servire. Mierea poate fi înlocuită cu sirop de arțar pentru o notă mai delicată, iar rozmarinul poate fi substituit cu cimbru sau tarhon, pentru o aromă diferită.

Cum se alege sfecla

Pentru a obține o sfeclă coaptă gustoasă și cu textură fragedă, este esențială alegerea corectă a rădăcinii încă din piață. Se alege sfecla de mărime medie, cu diametrul de aproximativ 5–8 cm, pentru că cea prea mare riscă să fie fibroasă, lemnoasă și cu gust mai fad. Coaja trebuie să fie netedă, fermă, fără crăpături, pete moi sau urme de uscare, iar culoarea intensă și uniformă indică un conținut bogat de zaharuri și pigmenți.

Un alt criteriu important este prospețimea. Sfecla care încă are frunzele atașate, verzi și crocante, este mai proaspătă și mai bună pentru copt decât cea cu frunzele uscate sau tăiate. Rădăcina nu trebuie să fie zbârcită sau deshidratată, pentru că acest semn arată pierderea apei din țesuturi, ceea ce duce la o textură tare după coacere.

Sfeclă roșie coaptă cu rozmarin și glazură balsamică

Ingrediente

  • 1,1 kg sfeclă roșie medie (6–8 bucăți), curățată și tăiată felii de 2,5 cm grosime
  • 2 linguri ulei de măsline extravirgin
  • ½ linguriță sare, împărțită
  • ¼ linguriță piper negru măcinat
  • 180 ml supă de legume cu conținut redus de sodiu
  • 3 linguri oțet balsamic
  • 2 lingurițe miere
  • 1½ linguriță rozmarin proaspăt tocat, plus extra pentru decor
  • 1 linguriță muștar Dijon
  • 1 lingură unt rece, nesărat, tăiat în 4 bucăți

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 230°C. Amestecă feliile de sfeclă cu uleiul de măsline, ¼ linguriță sare și piperul într-o tavă metalică de 23×33 cm, aranjându-le într-un singur strat (nu folosi vas de sticlă, poate crăpa). Acoperă tava cu folie de aluminiu. Coace timp de aproximativ 50 de minute, până când sfecla devine fragedă și se pătrunde ușor cu vârful unui cuțit mic. Îndepărtează cu grijă folia.

Amestecă supa de legume, oțetul balsamic, mierea, rozmarinul și muștarul Dijon într-un vas gradat sau un bol. Toarnă lichidul peste sfeclă și continuă coacerea, neacoperit, încă 20 de minute, până când sfecla este foarte fragedă și lichidul s-a redus aproape complet.

Scoate tava pe o suprafață rezistentă la căldură și adaugă imediat bucățile de unt rece. Mișcă ușor tava înainte și înapoi până când untul se topește și se emulsionează în sos. Decorează cu rozmarin proaspăt și servește sfecla caldă, ca garnitură aromată și elegantă.

